В Хакасии решили реформировать верховную власть

СЕГОДНЯ 18:30 2018-09-20T18:30:57+03:00

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Глава Республики Хакасия Виктор Зимин предложил провести в регионе политическую реформу — разделить полномочия главы республики и председателя правительства республики. Заявление было сделано в ходе предвыборных дебатов с представителем КПРФ Валентином Коноваловым, соперником Зимина на губернаторских выборах, второй тур которых состоится в это воскресенье. Это сильный политический ход, которым Виктор Зимин, возглавляющий Хакасию уже 9 лет, отвечает на очевидно созревший в регионе общественный запрос на «перемены и кадровое обновление».

По предложению Зимина, председателя правительства республики будет избирать Верховный Совет республики (региональный парламент), что должно обеспечить его независимость. Примечательно, что в качестве некоего кадрового ориентира Виктор Зимин назвал губернатора Калининградской области Антона Алиханова, молодого технократа, юриста, кандидата экономических наук. Тем самым глава Хакасии изящно «поставил на вид» своему сопернику – журналисту, не имеющему никакого административного опыта.

Таким образом, в Хакасии произошла «смена политических» ролей – Зимин, находящийся у власти 9 лет, неожиданно перехватил повестку «конкретики и перемен». Понятно, что реформа потребует определенного времени, поскольку предполагает внесение изменений в Конституцию Хакасии. Очевидно, в первую очередь, этим и займется Виктор Зимин после своего избрания, которое после такого сильного шага видится все более вероятным.