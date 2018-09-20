Молодёжь заявит о себе «Во весь голос»

СЕГОДНЯ 18:30 2018-09-20T19:32:09+03:00

Федеральное агентство по делам национальностей объявило о старте одного из своих главных проектов - международного телевизионного музыкального конкурса

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Казалось бы, телепроекты, в которых присутствует слово «голос» охватили все слои населения - от «Голос. Дети» до «Голос 60+». Но ФАДН России нашло и нишу, и «изюминку». Во-первых, конкурс охватывает ребят 13-17 лет, то есть уже не детей, но ещё не взрослых. Во-вторых, в нём есть то, чего почти нет на нашем телевидении: здесь разрешается петь на любом языке. Предпочтительнее - на родном.

Пресс-конференция прошла в информационном агентстве ТАСС.Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

«В нашей стране проживают 193 народа, в ходу три сотни языков и диалектов, - сказал глава ФАДН Игорь Баринов. - Уникальная палитра, шикарное многоголосье, наша гордость. И будет прекрасно, если представители народов России сообщат о своих культурах во весь голос на весь мир».

Игорь Баринов.Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

По словам главы ФАДН, детям предоставлена уникальная возможность почувствовать себя частью единого многонационального организма. С детства человек должен приобретать опыт общения с представителями других культур и религий. Иммунитет против национальных и расовых предрассудков должен вырабатываться с ранних лет.

Команды представляли молодые участники шоу-группы «Тодес» в свитерах с эмблемой конкурса.Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Отборочный тур стартовал во всех регионах страны. Чтобы стать участником, надо лишь оставить на сайте проекта www.вовесьголос.рф заявку-анкету и при крепить к ней видеозапись своего выступления. Заявки принимаются до 25 октября. Затем жюри, состоящее из десяти известных музыкантов, продюсеров и других деятелей отечественного шоу-бизнеса выберет финалистов. В начале ноября, накануне Дня народного единства, прошедшие отбор приедут в Москву. Здесь их сначала ждут мастер-классы с выдающимися певцами и педагогами, а 5 ноября состоится их концерт в прямом эфире на телеканале РУ.ТВ. Победитель представит Россию на Международном телевизионном музыкальном конкурсе «Во весь голос на весь мир». Он пройдет осенью 2019 года.

Команды представляли молодые участники шоу-группы «Тодес» в свитерах с эмблемой конкурса.Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Молодёжь говорит на одном языке

Сегодня же прошла презентация международной части проекта. В ней примут участие девять команд из России, Казахстана, Белоруссии, Грузии, Армении, Азербайджана, Молдавии, Таджикистана и Латвии. Наставники - недавние выпускники «Фабрики звёзд» и успевшие повзрослеть финалисты телепроекта «Голос. Дети». Они ещё не забыли суровые уроки своих воспитателей, поэтому «тренируют» команды с учётом ошибок маститых, но порой не слишком сдержанных педагогов. Наставник грузинской команды Алиса Данелия (не родственница - я спрашивал) считает, что «кнут» должен быть мягким, а «пряник» послаще. Тренеру «сборной» Армении Маргарите Позоян приходится вспоминать знания, полученные в педагогическом вузе. Капитан азербайджанских певцов Эмиль Кадыров опирается на жизненный опыт: «у нас на Кавказе кричать при девушке на мужчину опасно». Наставник Российской команды Марк Тишман припомнил как после некоторых уроков хотелось навсегда бросить сцену, и пообещал не доводить своих подопечных до такого состояния.

Солистка российской команды Мадина Султанова спела на родном чеченском языке.Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Тренировки команд в разгаре. Международный турнир пройдёт в нескольких номинациях, и, как показал первый конкурс, по накалу страстей будет напоминать жёсткую спортивную борьбу, где каждый участник может либо поставить крест на всей сборной, либо сделать её лидером.

Правда, есть трудность: половина юных участников не знают русского языка и разучивают песни «на слух». По словам очевидцев, ребята преодолевают языковой барьер, проявляя чудеса настойчивости и героизма. В следующем году проблема усугубится, так как принять участие в конкурсе выразили желание представители Великобритании, Германии, Франции, Венгрии и многих других государств. Но это не беда - по словам руководителя проекта Лины Арифулиной, молодёжь всегда найдёт общий язык.

Лина Арифулина с призом журналисту «КП» за лучший вопрос.Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Вопрос от «КП»:

«В России проживают миллионы украинцев. Как так вышло, что в конкурсе не представлена команда от этого государства?».

По словам Лины Арифулиной, в этом году очень силён состав участников. Желавшие выступить от Украины просто не прошли предварительный отбор.

Руководитель ФАДН Игорь Баринов особо отметил: «Мы были бы рады команде с Украины и надеемся на её дальнейшее участие, несмотря на возникшую напряженность между странами».

ТАК И СКАЗАЛИ

Руководитель ФАДН Игорь БАРИНОВ:

- Важно не только сохранить сложившуюся в нашей многонациональной стране яркую музыкальную палитру, но и познакомить с уникальным национальным творчеством как можно больше наших граждан. Язык музыки универсален, поэтому уверен, что проект располагает очень мощной объединяющей идеей и потенциалом.

Руководитель благотворительного фонда «Дети помагают детям», продюсер Лина АРИФУЛИНА:

- Мне трудно описать словами то, что творится на репетициях. Сошлись множество языков, характеров. Вы бы видели этот сплав - спокойные и уравновешенные ребята из Средней Азии, темпераментные кавказцы, шумные и дерзкие россияне. Здесь отчётливо видно: молодёжь говорит на одном языке.

Марк Тишман.Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Наставник российской команды певец Марк ТИШМАН:

- Я вырос в многонациональном Дагестане. Наверное, поэтому люблю все народы и все страны. То, что делают ребята на этом конкурсе - прекрасная прививка от национальных и даже порой нацистских предрассудков, из-за которых я лишился всех своих бабушек и дедушек. Проект учит замечать лучшее в каждом народе.

Алиса Данелия.Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Эмиль Кадыров.Фото: Сергей ЧЕРНЫХ