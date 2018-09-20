Анатолий Артамонов провел рабочую встречу с Сергеем Собяниным

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-20T19:01:59+03:00

Анатолий Артамонов (слева) отметил, что калужские предприятия заинтересованы в развитии кооперации с московскими коллегами.

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20 сентября в рамках Дней Калужской области в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Анатолия Артамонова с мэром столицы Сергеем Собяниным. Глава калужского региона поздравил коллегу с избранием на должность мэра Москвы 9 сентября. Кроме того, в ходе встречи руководители регионов обсудили вопросы взаимного сотрудничества в сферах экономики, туризма, экологии, науки и культуры.

Анатолий Артамонов отметил, что калужские предприятия заинтересованы в развитии кооперации с московскими коллегами. И подобный опыт сотрудничества уже есть. В прошлом году при финансовой поддержке правительства на территории Калужской области был проведен ремонт трех мемориальных комплексов, посвященных дивизиям Московского ополчения. А в этом году Москва поделилась с регионом автобусами и коммунальной техникой «с пробегом».

Дни Калужской области в Москве открылись фотовыставкой туристических мест Калужского края «Цвет города К. Истории и фотокарточки».

Сферой будущего взаимодействия могут стать активно развивающиеся региональные кластеры, а также может быть продолжено сотрудничество в туризме, спорте, образовании и культуре.

Дни Калужской области в Москве открылись на Никитском бульваре фотовыставкой туристических мест Калужского края «Цвет города К. Истории и фотокарточки». На стендах представлена 31 работа калужских и московских фотохудожников, на которых запечатлены культовые места региона.

Основная задача экспозиции – рассказать москвичам и гостям столицы о популярных и малоизвестных широкому кругу достопримечательностях В их числе - Палаты Коробовых, Каменный мост, Свято-Троицкий кафедральный Собор в Калуге, памятник Циолковскому в Боровске, Оптина пустынь, Шамординский монастырь, Мещовский Свято-Георгиевский монастырь, Галкинское болото в нацпарке «Угра» и другие.

- В самом центре Москвы разместилась выставка, на которой представлены красивые и исторически ценные места Калужской области и города Калуги. Начинать знакомство с нашим регионом с этого приятно, - сообщил во время открытия фотовыставки заместитель губернатора Константин Горобцов. - Мы можем сразу познакомить гостей с достопримечательностями и пригласить всех на Калужскую землю.

Замгубернатора выразил надежду, что это событие станет новым импульсом в развитии внутреннего и регионального туризма.

В свою очередь и.о. руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков поделился впечатлениями, полученными от посещения региона:

- Очень здорово мы провели Дни Москвы в Калужской области, посетили многие места, которые представлены здесь, на этих стендах. Я уверен, что и жителям Москвы, и туристам, которые здесь гуляют, будет очень интересно увидеть и монастыри, и памятники, и природу Калужской области. Выставка открылась здесь, затем она перейдет на Арбат и, конечно, привлечет в регион массу туристов.

Выставка на Никитском бульваре столицы продлится до 11 октября.

На Никитском бульваре представлена 31 работа калужских и московских фотохудожников, на которых запечатлены культовые места региона.

Организация проведения перекрестных Дней Калужской области и Дней Москвы с целью более тесного взаимодействия двух территорий в различных сферах стала одним из крупных проектов соглашения о сотрудничестве между Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.

Подписание документа состоялось в 2017 году в рамках Коллегии министерства.

Документ свидетельствует о готовности регионов выстраивать конструктивные деловые отношения со столицей в долгосрочной перспективе.