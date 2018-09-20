"Есть опасение, что русские взломали заседание ВАДА". Как на Западе впали в истерику после решения восстановить РУСАДА

СЕГОДНЯ 21:20 2018-09-20T21:40:16+03:00

"КП" изучила реакцию со стороны спортивных чиновников на важное решение со стороны ВАДА

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Всемирное антидопинговое агентство большинством голосов своего исполкома приняло историческое и важное решение. Российское антидопинговое агентство было восстановлено полностью в своих правах. Соотношение голосов на итоговом волеизъявлении - 9-2 в пользу РУСАДА при одном воздержавшемся. Но какова же была реакция на Западе на это решение? Просто невроятная смесь пафоса, теорий заговора и обычных оскорблений.

Итак, антидопинговое агентство США прямо намекнуло в своем заявлении, сказав как есть - это ВАДА сломалось, несите другое:

- Это WADA – совсем не то WADA, которое мы хотим видеть. Мы хотим независимое и уверенное в себе WADA, которое крепко стоит на своих ногах. Мы хотим, чтобы МОК и другие спортивные организации держались подальше от WADA. Дорога к новому, сильному WADA должна начаться сейчас. И мы, все антидопинговое сообщество, немедленно начнем над этим работать, - говорится в официальном заявлении Американского антидопингового агентства.

Не остался в стороне от такого хайпа и адвокат Григория Родченкова Джим Уолден. Немного зловеще он заявил, с акцентом на деньги США:

- Решение WADA по РУСАДА – величайшее предательство чистых атлетов в истории олимпийского спорта. США зря тратят деньги, продолжая финансировать WADA, раз те просто не способны наказать Россию, - заявил Джим Уолден, адвокат Григория Родченкова.

Британская спортсменка Келли Сотертон, которая недавно получила медаль Олимпиады-2008 после дисквалификаций конкуренток, тоже была обижена:

- ВАДА, вы или хотите обманом вынудить Россию совершить ещё больше ошибок, чтобы потом вновь отстранить, или вы просто издеваетесь, - говорит уже британская легкоатлетка Келли Сотертон.

Муж чешской биатлонистки Коукаловой, которая неистово критиковала российских спортсменов, обвиняя бездоказательно в допинге, показал, что у них нелюбовь к соперникам дело семейное:

- Я убежден, что это – самый большой провал XXI века. Это чисто политическое решение, принятое людьми, которые сами кричали о правосудии, а потом забыли все свои заявления, и им ничего за это не будет, - говорит чешский бадминтонист Петр Коукал.

Ну и если бы такой версии никто не попытался выдвинуть, было бы совсем скучно. Оказывается, все просто - заседание ВАДА взломали русские. "Рашнс дид ит?". Конечно!

- Я слышал сразу от нескольких людей опасения в том, что русские взломали заседание исполкома ВАДА. Не знаю, можно ли считать доказательствами те факты, что во всём отеле исчез Wi-Fi, а также то, что информация о восстановлении РУСАДА быстрее всего распространилась в России, - написал у себя в Твиттере журналист Ник Батлер, который с лета этого года работает в команде Хайо Зеппельта на канале ARD.

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