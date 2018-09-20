2018-09-20T21:47:03+03:00
Спорт

Обзор матча Лиги Европы Рапид - Спартак 20 сентября 2018: счет, голы, статистика игроков

Представляем Вашему вниманию обзор матча Лиги Европы Рапид - Спартак 20 сентября 2018. Итоговый счет, голы, статистика игроков
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" провел первый матч Лиги Европы против "Рапида"."Спартак" провел первый матч Лиги Европы против "Рапида".Фото: REUTERS
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Футболисты московского "Спартака" в четверг, 20 сентября, взяли старт во втором по престижности клубном турнире Старого света - Лиге Европы. В гостях в Вене они играли против "Рапида" и стартовый поединок "красно-белым" не слишком удался. Из столицы Австрии спартаковцы уехали с поражением.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Стартовые минуты встречи против венского "Рапида" выдались, в целом, неплохими для москвичей. Хорошие атаки "Спартака" так и не дошли, правда, до логического завершения. Самый убойный момент был у Тимофеева, который бил с трех метров, но попал во вратаря соперников. А потом еще и на финише первой половины матча Зе Луиш мог "решать" эпизод в свою пользу, но мяч пролетел мимо ворот после его удара.

Итог первого тайма все же остался без изменений - 0:0.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Совершенно необязательный и грустно-курьезным получился гол в ворота "Спартака" на старте второго тайма. На 49-й минуте Мюльдур пробил после углового головой, наш вратарь Максименко отбил мяч. Но после отсткока в ногу Тимофеева залетел в ворота. И так вот "Спартак" пропустил первый мяч в австрийской встрече.

А вот на 69-й минуте Мург после быстрой атаки "Рапида" вышел один на один и, обыграв Максименко, забил второй гол в матче в пустые ворота "Спартака".

До конца матча счет и в целом расклад сил никак не изменился. "Спартак" проиграл стартовый матч Лиги Европы венском "Рапиду" в гостях со счетом 0:2.

СТАТИСТИКА МАТЧА РАПИД - СПАРТАК

Рапид (Австрия) - Спартак (Россия) 2:0

Рапид Вена: Штребингер, Барач, Зоннляйтнер, Мюльдюр, Мург, Поцман, Любичич, Шваб, Кнасмюлльнер (Мартич, 86), Иван (Бериша, 76), Алар (Павлович, 71).

Спартак: Максименко, Джикия, Боккетти, Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Фернандо, Ломовицкий (Самедов, 73), Тимофеев (Игнатов, 82), Педро Роша (Попов, 73), Зе Луиш.

Голы: 1:0 – 50, автогол Тимофеев, 2:0 – 68 Мург.

Предупреждения: Любичич (11), Зе Луиш (32), Ломовицкий (70).

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