День дележки имущества Дакота назвала «самым худшим и мерзким в жизни»

СЕГОДНЯ 00:33 2018-09-21T00:41:12+03:00

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Какое-то время назад все внимание Инстаграм-пользователей оказалось приковано к паре Рита Дакота - Влад Соколовский. Бывшая участница ‘Фабрики Звёзд’ открыто заявила о многочисленных изменах мужа, и сообщила, что подаёт на развод. До конца не было ясно, как пройдёт раздел имущества - Герасимович (настоящая фамилия певицы) до конца не понимала, что будет с квартирой, за которую в этом году ребята выплатили ипотеку. И вчера ситуация завершилась.

Юрист Катя Гордон сообщила, что долгой судебной войны не будет. "Спасибо Владу и Рите за то, что они пошли навстречу друг другу несмотря на личные трагедии и повели себя порядочно в первую очередь по отношению к Мие». Как оказалось, квартира досталась дочери Соколовского и Герасимович. Дочка будет жить с мамой, Влад может общаться с ребёнком беспрепятственно.

Рита поделилась своими эмоциями после трудного момента: - Сегодня был самый худший день в моей жизни. Самый сложный, самый мерзкий. Я никогда не думала, что такой день вообще когда-то станет возможным. Но, похоже, это всё. Я перелистываю новую страницу своей жизни и больше никогда-никогда не стану вспоминать о своём прошлом. Пусть это станет просто историей. Подъезжаю к дому укладывать свою Ми. Уткнусь ей сейчас в шею и всё остальное станет таким мелким и неважным.

Впервые с момента начала скандала Соколовский решил взять слово. Мужчина рассказал о том, что история с обнародованием его измен изменила его: - Мой уход в тишину позволил мне расслышать всё до мелочей и увидеть всю картину более объективно. Да и не хотелось что-либо говорить, пока не были окончены важные юридические тонкости. Я пошёл на все Ритины условия. Вопрос закрыт и пора идти дальше. Я очень люблю свою дочь, всегда буду рядом и сделаю все, чтобы она была счастлива. Я всегда буду по-человечески любить Риту, потому что она навсегда близкий мне человек и Мать моего Ребенка. Моя глобальная ошибка преподала мне серьезный урок. С уверенностью могу сказать, что свои выводы на будущее я сделал. Именно за это я очень благодарен этой жесткой жизненной ситуации.

Спасибо всем, кто ценит мой 24-х летний творческий путь, тем, кто следит за этой стороной моей жизни. Постараюсь поддерживать с вами регулярное общение и радовать новыми релизами, через которые я возможно и буду рассказывать о своих переживаниях. Открываю комментарии на всех своих ресурсах и под этим постом. В ближайшее время моя команда выберет самые интересные и актуальные вопросы от подписчиков в моих соцсетях, а я с радостью по возможности отвечу на них. Стенания воинствующих феминисток и небылицы желтых ресрсов я комментировать не буду. Мне это неинтересно. Любители грязного белья могут хоть годами рефлексировать на эту тему, это их выбор. А всем борцам за вселенскую справедливость советую оглянуться вокруг себя - не судите, да не судимы будете. Я комментирую этот вопрос только один раз, сейчас, и на этом закрываю тему. Желаю всем моим подписчикам гармонии, счастья и любви.