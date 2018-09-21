Мария Порошина: «Я жду сына от любимого человека, и Ярослав Бойко не имеет к этому ни малейшего отношения»

СЕГОДНЯ 01:30 2018-09-21T01:39:47+03:00

Мария Порошина призналась, что она очень счастлива, и единственное, что омрачает ее радость - развод с бывшим мужем. Фото: Инстаграм.

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Мария Порошина впервые прокомментировала свою беременность: 44-летняя актриса удивилась ажиотажу, который вызвала новость об ее «интересном положении». Уже вторую неделю СМИ высказывают догадки и предположения, кто отец будущего ребенка звезды «Ночного дозора». Месяц назад Порошина развелась с мужем, актером Ильей Древновым, с которым прожила вместе 17 лет. У пары родились три дочки: Серафима, Аграфена и Глафира. Еще одну дочь, Полину, Мария родила в гражданском браке с актером Гошей Куценко, и Илья Древнов воспитывал Полю как родную. В прессе появилась версия, что отцом пятого ребенка Порошиной стал ее партнер по сцене Ярослав Бойко, с которым она вместе играет спектакле «Неоконченный роман». Пикантности ситуации придавал тот факт, что Бойко женат и воспитывает в браке двоих детей. Некие источники намекали, что между Ярославом и Марией во время гастролей проскочила искра. К тому же актеры давно знают друг друга – они вместе снимались в нескольких сезонах сериала «Всегда говори «всегда».

Актриса решила положить конец слухам и сообщила в своем Инстаграме: отец ее ребенка – не Ярослав Бойко. Мария рассказала, что ждет мальчика, а также призналась, что ее избранник живет не в России.

- Такой неожиданный шквал пошловато- критических, скептических и иронических предположений относительно моей беременности побуждает меня обнародовать очевидную вещь, я жду сына от любимого человека! – написала актриса на своей страничке. - Мой партнёр по антрепризе Ярослав Бойко к моему материнскому счастью, которое мы разделяем с отцом нашего будущего наследника на две страны,- он живёт за пределами России, ни малейшего отношения не имеет.

По словам Марии, Ярослав Бойко не имеет никакого отношения к ее будущему ребенку. Фото: кадр из сериала «Всегда говори «всегда».

Порошина жалеет о том, что ее дети оказались втянутыми в сплетни и публичные скандалы, хотя она хотела бы оградить их от огласки. Мария призналась, что очень счастлива со своим новым мужчиной:

- В моей жизни на сегодняшний день, за исключением вынужденного развода с Ильёй Древновым всё просто и желанно! Увы, не было мне оставлено в прошлой жизни и как жене и как матери возможности сохранить очаг, не взирая на все мои, подчёркиваю, крайние и уже многолетние усилия, - сообщила Мария. - А возвращаясь к вышеупомянутому искренне сожалею, что не могу оградить от всякого рода интриг, лжи и негатива подрастающих деток и близких мне людей! С самыми сердечными пожеланиями всем и каждому любить, творить и верить в свое счастье! И пожалуйста, давайте оставлять друг другу шанс и право на личную жизнь и собственное счастье!

Ранее актриса рассказала, что неоднократно пыталась сохранить свой брак с Дервновым.

- Мы несколько раз расходились и сходились. Пытались сохранить брак. Но однажды поняли, что лучше все-таки жить порознь – рассказала актриса изданию 7Дней. - Надеюсь, нам с Ильей удастся остаться в добрых отношениях. Семнадцать лет — огромная часть жизни. И у нас трое общих детей. Мы должны создать для них максимально доброжелательную атмосферу.

С Ильей Древновым актриса прожила в браке 17 лет.

По словам окружения, пятый ребенок Порошиной появится на свет в декабре, а уже в феврале она планирует вернуться к работе. После развода беременная Порошина продолжает много работать: актриса снимается в новом сезоне сериала «Челоночницы». Главная интрига теперь – кто отец ее будущего малыша. Увы, кроме намеков о том, что ее избранник живет заграницей, актриса ничего о нем не сказала.