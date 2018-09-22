СЕГОДНЯ 09:36 2018-09-22T09:37:11+03:00

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В четверг, 20 сентября, на телеканале "Звезда" вышла программа "Открытый эфир", в которой участвовали и журналисты "Комсомольской правды". (Кстати, передача необычная - неформальная обстановка в гримёрках и артистических-гостевых постепенно переходит и в студию записи - это подкупает, усыпляет волнение...)

"На деле Скрипалей" уже пиарятся все, кому не лень.

На сайте телеканала "Звезда" приводятся высказывания нашего журналиста... Публикуем несколько ссылок и цитат...

"В Великобритании так называемое «дело Скрипалей» превратилось уже в некую PR-кампанию для отдельных личностей. Так обозреватель Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Гамов прокомментировал появление «очередной жертвы» отравления в Солсбери. Речь идет о фотомодели Анне Шапиро, которая заявила, что пострадала в результате воздействия нервнопаралитического вещества, когда ужинала с супругом в одном из ресторанов города.

- У меня складывается впечатление, что на "деле Скрипалей" уже все, кому не лень, пиарятся. И я думаю, что это только начало. И у меня вообще есть предложение к журналистскому сообществу - может быть на этих людей вообще не обращать внимание?, - предположил Гамов в эфире ток-шоу «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

Обозреватель «КП» Александр Гамов прокомментировал появление «очередной жертвы» отравления в Солсбери

Шапиро уже не первый раз распространяет о себе сомнительного рода информацию. Так, девушка утверждала, что является «дочерью русского генерала». Кроме того Шапиро заявляла, что после получения израильского гражданства, она начала работать на разведку Тель-Авива и по заданию спецслужб соблазняла мужчин".

На своей странице в Фейсбуке, рассказывая о предложении "не пиарить самозванцев", Гамов посетовал на то, что его не поддержали ни ведущие передачи, ни коллеги. И обратился к друзьям в ФБ и к читателям с вопросом: а что думаете об этом вы?

КСТАТИ

Газета The Sun удалила материал с Анной Шапиро, которую якобы отравили российские спецслужбы

Британцы так заигрались в «солсберецкие» игры, что сами запутались, где их вымысел, а где чужой. Так, по мнению английской полиции, отравление модели из России Анны Шапиро и ее мужа Алекса Кинга в ресторане в Солсбери могло быть инсценировкой. (подробности)