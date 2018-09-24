2018-09-24T01:47:25+03:00
Звезды

Моника Белуччи, Карла Бруни и мама Илона Маска: Новую коллекцию Dolce & Gabbana на Миланской Неделе моде показали модели за 50

Итальянцы продемонстрировали, что красота не имеет возраста, а стройность – это условности [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Моника Белуччи стала главной звездой показа Dolce & Gabbana на Миланской Неделе моды.Моника Белуччи стала главной звездой показа Dolce & Gabbana на Миланской Неделе моды.Фото: EAST NEWS

В Милане прошел один из самых ожидаемых модных показов: новую коллекцию весна-лето-2019 представили Dolce & Gabbana. Знаменитый дизайнерский дуэт вывел на подиум самый звездный состав моделей (что не имя – то легенда) и самый зрелый: средний возраст манекенщиц, представивших творения итальянцев, приближался к 50.

Главной звездой шоу стала 53-летняя Моника Белуччи: актриса дефилировала по «языку» в платье в крупный горох, на создание которого дизайнеров явно вдохновили шедевры итальянского кино 50-х годов.

Моника дефилировала по «языку» в платье в крупный горох.

Моника дефилировала по «языку» в платье в крупный горох.

Если участие Моники было вполне ожидаемо (актриса уже не впервые сотрудничает с Доменико Дольче и Стефано Габбана, которые считают ее воплощением женственности и итальянской «дольче вита»), то выход на подиум 50-летней Карлы Бруни стал для всех сюрпризом. Экс-первая леди Франции отлично выглядит и, несомненно, украсила собой дефиле. Карла выбрала для показа брючный костюм из парчи.

Экс-первая леди Франции Карла Бруни.

Экс-первая леди Франции Карла Бруни.

По подиуму в этот вечер прошли знаменитые супермодели 90-х - Ева Герцигова (ей 45), Хелена Кристенсен (49 лет) и Марпесса Хеннинг (54 года). Легенда итальянского кино 66-летняя Изабелла Росселлини (дочь актрисы Ингрид Бергман и режиссера Роберто Росселини, бывшая жена режиссера Мартина Скорсезе) прошла по сцене вместе м дочерью Эллетрой.

Ева Герцигова.

Ева Герцигова.

Самой возрастной моделью показа стала 70-летняя Мэй Маск – мама миллиардера Илона Маска. С тех пор, как в 1969 году Мэй прошла в финал конкурса «Мисс Южная Африка», она снимается для модных журналов и ходит по подиуму. В 2000-е, когда пришла мода на возрастных моделей, ее карьера расцвела с новой силой. И сын-миллиардер и технический гений тут совсем ни при чем.

Мама Илона Маска Мэй.

Мама Илона Маска Мэй.

Новая коллекция Dolce & Gabbana вновь напомнила зрителям о том, что значит быть итальянцем: шик 90-х и элегантность 50-х, роскошь барокко и излишества эпохи Марии-Ануанетты. Дольче и Габбана вдохновляются образами, которыми знаменита их прекрасная родина: дивы итальянского кино, мафиози, семейные ценности, католицизм и дольче вита во всех ее проявлениях.

Хелена Кристенсен.

Хелена Кристенсен.

Нашлось на подиуме место и моделям категории «plus size»: в конце концов, итальянцы как никто ценят женственные формы. Самая популярная пышнотелая манекенщица планеты Эшли Грэм продефилировала перед зрителями в платье с леопардовым принтом. 30-летняя американка вошла в десятку самых богатых манекенщиц по версии Forbes, заработав в 2017 году 5,5 миллиона долларов. Секрет ее успеха – аппетитные 91-86-119 см при росте в 175 сантиметров.

Модель-толстушка Эшли Грэм весит 90 килограммов. Фото: EAST NEWS

Модель-толстушка Эшли Грэм весит 90 килограммов.Фото: EAST NEWS

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