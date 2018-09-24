2018-09-24T15:21:42+03:00
Телевизор

В сериале «Канцелярская крыса» герои борются с метастазами коррупции, а каскадеров на съемке заменяют костюмеры

По сюжету, заурядного техсотрудника внезапно бросают в пекло - возглавить УВД в приграничном городе Портовый
Константин ГЛЫБА
Поделиться:
Это история о возмужании и возвращении человечностиЭто история о возмужании и возвращении человечностиФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

«Крыса» - слово амбивалентное. В мире фауны - просто грызун, а в криминальном - не очень почетная характеристика, клеймо. Однако главного героя сериала «Канцелярская крыса» (НТВ) архивиста Андрея Вершинина (Константин Стрельников) зовут так не за тягу к чужим вещам или доносам на коллег. Просто он Акакий Акакиевич из МВД, сотрудник полицейского архива, которого никто не воспринимает всерьез. Перекладывает себе бумажки с места на место. Что с него взять? Канцелярская крыса.

Но сценаристы российских сериалов умеют вдохнуть жизнь даже в самую дохлую зверушку. И заурядного техсотрудника внезапно бросают в пекло - возглавить УВД в приграничном городе Портовый. Там трагически погиб полковник Авдеев (Алексей Кравченко), руководивший управлением. Кого найти ему на замену? Конечно, канцелярскую крысу из архива. Так новые подчиненные и называют за спиной нового шефа. В этих условиях и приходится работать Вершинину.

- Это история о возмужании и возвращении человечности, - считает исполнитель главной роли Константин Стрельников. - Нюанс, который придумал я, усиливая образ канцелярской крысы: очки. Когда человек долго находится в близоруком состоянии и не видит реальности, он теряет зрение. А когда он смело открывает глаза и наводит резкость и начинает решать реальные задачи в своей жизни, зрение улучшается. Именно поэтому в начале истории мой герой ходит в очках, потом очки появляются все реже и наконец исчезают вовсе.

Прозрению и возмужанию крысы способствует женщина. Как без этого. Местная журналистка Анна Логинова (Ингрид Олеринская) становится той самой дудочкой, что очаровывает крысу. Девушка берется помочь Вершинину превратиться из крысы - если быть точными, то из крысы - в человека. Вместе они обнаруживают озеро трупов, вычисляют группу таинственных снайперов и ищут убийц инкассаторов.

В сериале «Канцелярская крыса» герои борются с метастазами коррупции Фото: кадр из фильма

В сериале «Канцелярская крыса» герои борются с метастазами коррупцииФото: кадр из фильма

Преображение крысы так вдохновило участников съемочного процесса, что они и сами стали меняться на глазах! Например, сложную работу каскадера смог выполнить... костюмер! «Мне сейчас вспомнился один эпизод, когда каскадер должен был сыграть грабителя с текстом и убедительной актерской работой на крупном плане, - рассказал Стрельников. - Через несколько дублей режиссер предложил это сделать нашему костюмеру Андрею. И Андрей обнаружил для всех свой актерский талант и глубину понимания сцены и персонажа. Он отлично справился и сорвал аплодисменты! Аплодировала вся группа, включая меня».

НТВ

«Канцелярская крыса».

Понедельник - четверг, 21.00.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Сколько раз Эмма Стоун смотрела «Ла-Ла Ленд»?
Любят ли актеры смотреть на результаты своей работы? Питер Динклэйдж, звезда сериала «Игра престолов», например, вообще не смотрел сериал, потому что не хотел тратить 15$ на платную подписку канала HBO. А что насчет Эммы Стоун, Дженнифер Лоуренс и Джонни
"Сложно показать внутренний мир маньяка из романа Стивена Кинга на телеэкране"
Британский актер Гарри Тредэвэй , которому доверили роль серийного убийцы в уже успевшем стать культовым сериале "Мистер Мерседес, - о трудных съемках, многочасовом гриме, Брендане Глисоне и Англии, которая, увы, многое потеряла
Новости 24
Тренер Чайковская рассказала, как Запад борется с российскими фигуристками
Индонезийский подросток 49 дней дрейфовал в море в плавучей хижине
Эксперт объяснил, почему Украина хочет перенести переговоры по Донбассу
Оргкомитет «Мисс Украина — 2018» лишил победительницу короны
Еврокомиссия попросила Суд ЕС оценить судебную реформу в Польше
Курс доллара на Мосбирже впервые с 9 августа опустился ниже 66 рублей
"Двойное беззаконие": Додон прокомментировал свое отстранение от власти
"Дальше будет сложнее": Тренер Чайковская оценила четверной лутц Трусовой
СБУ ждет на допрос Жириновского 27 сентября
Путин сообщил Асаду о намерении РФ передать Сирии комплекс С-300
Суд посчитал законным возврат Феоктистову $2 млн по делу Улюкаева
Финская полиция обвинила россиянина в отмывании денег
Суд временно отстранил президента Молдавии от должности
Монсеррат Кабалье госпитализирована в Барселоне
Россия передаст Сирии комплекс С-300 в связи с крушением Ил-20
Гибель Ил-20 в Сирии: Шойгу принял меры, которые охладят "горячие головы"
Мощный ураган обрушился на Европу
Украина предложила отказаться от переговоров по Донбассу в Минске
ВОЗ назвала главную угрозу жизни миллионов людей
В Иране задержаны подозреваемые в причастности к теракту на военном параде