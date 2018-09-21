Самые популярные машины среди новых и подержанных
Десять лет назад Россию называли страной седанов. На машины классической компоновки с багажником, отделенным от салона, приходилось больше половины продаж новых авто. Сейчас положение поменялось — любовь россиян к кроссоверам-паркетникам вывела в лидеры рынка хетчбеки.
Интересно, что на вторичном рынке водители придерживаются старых традиций. Объясняется это тем, что самые популярные подержанные машины — это Lada. А в Тольятти преимущественно собирают седаны.
По данным агентства Автостат, с января по август этого года в России продали 1,02 млн новых автомобилей и 3,5 млн подержанных. Наибольшим спросом пользуются паркетники и машины B-класса (см. инфографику). На них приходится две трети рынка.
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По данным агентства Автостат.
ТОП 5 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ АВТО С ПРОБЕГОМ
Lada 2114
Lada 2107
Ford Focus
Lada 2110
Toyota Corolla
ТОП 5 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ НОВЫХ АВТО
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Kia Rio
Lada Granta
Hyundai Creta
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