2018-09-21T16:36:16+03:00
Авто

Самые популярные машины среди новых и подержанных

Российские и азиатские автомобили пользуются наибольшим спросом [инфографика]
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Наибольшим спросом пользуются паркетники и машины B-классаНаибольшим спросом пользуются паркетники и машины B-классаФото: Андрей МИРЕЙКО
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Десять лет назад Россию называли страной седанов. На машины классической компоновки с багажником, отделенным от салона, приходилось больше половины продаж новых авто. Сейчас положение поменялось — любовь россиян к кроссоверам-паркетникам вывела в лидеры рынка хетчбеки.

Интересно, что на вторичном рынке водители придерживаются старых традиций. Объясняется это тем, что самые популярные подержанные машины — это Lada. А в Тольятти преимущественно собирают седаны.

По данным агентства Автостат, с января по август этого года в России продали 1,02 млн новых автомобилей и 3,5 млн подержанных. Наибольшим спросом пользуются паркетники и машины B-класса (см. инфографику). На них приходится две трети рынка.

КАК ДЕЛИТСЯ АВТОРЫНОК ПО КЛАССАМ

По данным агентства Автостат.

По данным агентства Автостат.

ТОП 5 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ АВТО С ПРОБЕГОМ

Lada 2114

Lada 2107

Ford Focus

Lada 2110

Toyota Corolla

ТОП 5 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ НОВЫХ АВТО

Lada Vesta

Kia Rio

Lada Granta

Hyundai Creta

VW Polo

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