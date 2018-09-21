2018-09-21T16:02:09+03:00
Общество

В Храме Христа Спасителя прошло торжественное открытие Дней Калужской области

В Зале Церковных Соборов состоялась премьера пьесы «Великое стояние на Угре»
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Артисты Калужской областной филармонии представили концертную программу «Душа земли Калужской».Артисты Калужской областной филармонии представили концертную программу «Душа земли Калужской».
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20 сентября в Москве в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялась торжественная церемония открытия Дней Калужской области в Москве и гала-концерт с участием творческих коллективов Калужской области. В мероприятии приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, заместитель мэра Москвы Александр Горбенко, депутат Госдумы Геннадий Скляр, представители правительств регионов-соседей, гости и жители столицы.

Приветствие в адрес губернатора области и жителей региона в связи с проходящими Днями Калужской области в Москве направил мэр столицы Сергей Собянин.

«Калужская земля обладает уникальными природными, культурными и историческими достопримечательностями, - говорится в письме градоначальника. - Но самое главное ее богатство - поколение трудолюбивых и талантливых людей, среди которых выдающиеся государственные деятели, ученые, писатели, художники, военачальники. И сегодня человеческий фактор – главный фактор инновационного развития региона. Дни Калужской области в Москве дадут новый импульс нашему партнерству».

Заместитель мэра Александр Горбенко отметил, что проведение Дней Калужской области в Москве позволит продолжить эффективно сотрудничать Москве и Калужской области.

«В июле 2018 года очень насыщенно прошли Дни Москвы в Калужской области: было много мероприятий, которые, надеюсь, укрепили нашу дружбу», - напомнил участникам торжества Александр Горбенко.

По словам губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, задача Дней Калужской области в Москве в том, «чтобы показать, что наш регион по праву считается динамично развивающимся… Мы унаследовали все достижения предыдущих поколений. Калуга - родина космонавтики, Калужская земля - родина мирного атома, Калужская область дала стране великие имена, среди которых военачальники, писатели, ученые, историки - все это история Калужской земли. И сегодня здесь живут талантливые, творческие люди, которые вносят вклад в развитие современного российского государства - особенно, в свете тех задач, которые поставил наш Президент - на пути его инновационного развития».

Анатолий Артамонов: "Задача Дней Калужской области в Москве в том, чтобы показать, что наш регион по праву считается динамично развивающимся".

Анатолий Артамонов: "Задача Дней Калужской области в Москве в том, чтобы показать, что наш регион по праву считается динамично развивающимся".

Глава региона отметил, что Калуга стала самодостаточным регионом, благодаря развитию ее экономики, привлечению инвестиций, освоению новой техники, новых технологий в промышленности, в сельском хозяйстве.

«Мы поставили амбициозную задачу: поставлять на прилавки, в основном, конечно, москвичей - один миллион тонн молока в год. Это задача нам по силам, и мы ее в ближайшие несколько лет выполним», - резюмировал Анатолий Артамонов.

Во время торжественного открытия Дней Калужской области в Москве артисты Калужской областной филармонии представили москвичам и гостям города концертную программу «Душа земли Калужской». В ней приняли участие Заслуженная артистка России Лидия Музалева, солисты Калужской филармонии - Татьяна Мосина, Мария Селявинская, Федор Тарасов в сопровождении оркестра русских народных инструментов им. Е. Тришина. Кроме того, состоялась премьера произведения калужского композитора Александра Муравьева - пьесы «Великое стояние на Угре».

В мероприятии приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, заместитель мэра Москвы Александр Горбенко, депутат Госдумы Геннадий Скляр, представители правительств регионов-соседей, гости и жители столицы.

В мероприятии приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, заместитель мэра Москвы Александр Горбенко, депутат Госдумы Геннадий Скляр, представители правительств регионов-соседей, гости и жители столицы.

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