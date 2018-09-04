Главное - безопасность и прогнозирование

4 Сент. 01:00 2018-09-21T17:47:20+03:00

С 13 по 16 сентября в Санкт-Петербурге пройдет Второй Международный рыбопромышленный форум

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В Северную столицу приедет около 3,5 тысячи делегатов, работающих в рыбной отрасли, из более чем двадцати стран - рыбаки, переработчики, производители рыбопродукции, строители промысловых судов и также представители органов власти, курирующих отрасль в разных государствах.

Про деловую часть программы рассказал заместитель министра сельского хозяйства России - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на пресс- конференции, посвященной рыбному форуму:

- После успешного первого форума, прошедшего в прошлом году, мы решили сделать деловую программу масштабнее, а темы для обсуждения - смелее. Мировая продовольственная безопасность и возможности глобального долгосрочного прогнозирования - главный тренд мероприятия. Нам предстоит обсудить, могут ли существующие соглашения и международные рыбохозяйственные организации предотвратить грядущую напряженность в этом вопросе.

Деловую программу откроет научная конференция «Проблемы промыслового использования трансграничных запасов». Эксперты и ученые обсудят, как эксплуатировать трансграничные запасы рыбы без ущерба популяциям. 14 сентября состоится ключевое мероприятие форума - пленарное заседание «Мировое рыболовство 2050: ресурсы, рынки, технологии». В нем примут участие зампредседателя правительства России Алексей Гордеев, заместитель главы Минсельхоза - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, а также представители государств, продовольственных и рыбопромысловых ассоциаций.

- Определение ключевых направлений развития рыбной отрасли России невозможно без понимания того, что будет происходить с мировой ресурсной базой рыболовства в долгосрочной перспективе, какие тенденции появляются на рынке. Кроме того, только сотрудничество, постоянный межгосударственный диалог позволяют решать проблемы глобальной продовольственной безопасности, истощения общих запасов, - пояснил глава Росрыболовства.

«Гвоздь» второго дня - «круглый стол» «Аквакультура: прогнозы выращивания и развития до 2050 года» станет площадкой обсуждения долгосрочных перспектив развития пресноводной и морской аквакультуры, контроля качества и безопасности продукции. А в рамках «круглого стола» «Ресурсы» эксперты поделятся прогнозами изменения объемов водных биоресурсов, доступных для вылова в ближайшие десятилетия, расскажут о роли науки и международных организаций в управлении промысловыми объектами.

В субботу пройдет конференция, организованная Всероссийской ассоциацией рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, «Мировые рынки потребления». По мнению экспертов, сегодня необходима разработка общемировых стандартов. В российском разрезе тему обсудят на конференции «Наша рыба: стратегия продвижения отечественной рыбной продукции на российском рынке» (подробнее о секции читайте на стр. 2). Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий завершатся церемонией награждения победителей конкурса «Лучший рыбный продукт».

В воскресенье выставку откроют для всех жителей Санкт-Петербурга и его гостей. Гостям покажут рыбное шоу, пройдет серия мастер-классов от общемировых специалистов по разделке, приготовлению и подаче к столу рыбопродуктов. Желающие смогут попробовать настоящую уху.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Людмила ТАЛАБАЕВА, сенатор Совета Федерации от Приморского края:

- На ближайшие шесть лет президент Владимир Путин поставил несколько задач. Одна из главных - увеличение в стране продолжительности жизни до уровня 80+. Решить ее без потребления рыбы сложно. Поэтому на форуме будет очень важна секция, где планируется обсуждение потребления рыбы и рыбных продуктов, международного опыта, исследований ученых и мнений экспертов.

Петр САВЧУК, заместитель главы Росрыболовства:

- «Мировое рыболовство 2050: ресурсы, рынки, технологии» - ключевая сессия форума в Петербурге. Мы попробуем заглянуть в будущее: обсудим тенденции. В форуме примут участие известные мировые эксперты в области добычи и переработки. Наука, иностранные чиновники и бизнес обсудят самые важные проблемы отрасли. В Петербурге запланировано большое количество «круглых столов» и пленарных заседаний, посвященных мировому рынку. Интерес к мероприятию очень большой. Планирует приехать более 170 компаний из 18 стран, включая Норвегию, Исландию, Южную Корею и Японию. Видим интерес к форуму и среди отечественных рыболовецких компаний. В настоящее время мы строим современный флот на российских верфях. Покажем, что у нас уже производится из оборудования, представим новые проекты. Очень большой блок мероприятий посвящен продвижению рыбы как продукта. В первую очередь на отечественный рынок. Необходимо создать условия, чтобы до потребителя доходила недорогая и качественная рыба. Важно понять, как стимулировать рыбаков, чтобы эти процессы заработали. Для рядового потребителя планируется серия мероприятий и мастер-классов: как хранить, размораживать, готовить. Например, у нас принято хранить морепродукты в одной морозилке с мясом, хотя та же креветка мгновенно впитывает посторонние запахи. Важно понимать, как обращаться с рыбой, чтобы сохранить ее лучшие качества.

КАЛЕНДАРЬ ФОРУМА

13 сентября

10.00 - 12.00, 12.00 - 13.30 Международная конференция «Проблемы промыслового использования трансграничных запасов»

11.00 - 18.00 Конференция «Мировые технологии судостроения, добычи, транспортировки: эффективность и безопасность от чертежа до потребителя. Курс 2050»

11.15 - 13.15 Круглый стол «От чертежа до рыболовецкого судна: траектория совершенствования»

13.15 - 14.15, 14.15 - 15.30 Круглый стол «Сохраняя качество: эффективная переработка и транспортировка» Круглый стол «Повышение безопасности рыболовных судов с целью защиты человеческой жизни на море и борьбы с нелегальным промыслом»

14 сентября

11.00 - 13.00 Заседание «Мировое рыболовство 2050: ресурсы, рынки, технологии»

14.00 - 15.30, 15.30 - 16.00, 16.00 - 17.30 Круглый стол «Ресурсы»

14.00 - 15.30, 15.30 - 16.00, 16.00 - 17.30 Круглый стол «Аквакультура: прогнозы выращивания и развития до 2050 года»

15 сентября

9.00 - 11.00 Конференция: «Мировые рынки потребления»

12.00 - 14.00 Конференция: «Наша рыба. Стратегия продвижения отечественной рыбной продукции на столы россиян»

14.00 - 15.00, 15.00 - 17.00 Круглый стол «Технологии в рыбной отрасли. Проблема продовольственных потерь и пищевых отходов»