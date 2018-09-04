Квоты распределены

4 Сент. 01:00 2018-09-21T17:47:20+03:00

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Ключевое событие 2018 года для рыбохозяйственной отрасли страны - кампания по закреплению за рыболовецкими компаниями долей квот на вылов водных биоресурсов в ближайшие 15 лет закончилась. В начале августа Росрыболовство утвердило окончательный список компаний по всем бассейнам, за которыми закрепили доли квот до 2027 года. Все договоры с пользователями ведомство обещало заключить до 1 сентября.

Опубликованные списки стали результатом кропотливой работы, которую несколько месяцев в авральном режиме проводили сотрудники бассейновых комиссий совместно с наблюдателями от общественности. Комиссии оценивали поданные рыбаками заявки на предмет их соответствия законодательству. Пристально проверялось и наличие у каждой компании права добычи того или иного ресурса по «историческому принципу» - приоритетного права на получение ресурса на основе промысловой истории и показателя освоения лимитов вылова в предшествующий период.

Как рассказал «КП» руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, на рассмотрение бассейновых комиссий поступило более 5 тысяч заявок. «Проведена большая работа, поскольку были случаи, когда компании заявлялись и хотели получить ресурс, не имея на то необходимых правовых оснований», - рассказал он, отметив, что, несмотря на сложности, квотную кампанию можно признать успешной.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сказал, что квоты получили почти все компании, подававшие заявкуФото: Михаил ФРОЛОВ

После публикации приказов рыбакам дали срок до 17 августа, чтобы подписать проекты договоров и направить их в ведомство на утверждение. Подписанные договоры принимал как центральный аппарат Росрыболовства, так и территориальные управления ведомства.

Эксперты Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья рассказали «КП», что все дальневосточные рыбаки, участвовавшие в кампании по закреплению квот, подписали договоры и в установленные сроки предоставили их в Росрыболовство. Нет вопросов и по процедурным моментам. Остались лишь нюансы по расчетам долей квот для некоторых компаний из Приморья, но их невозможно было решить в рамках работы комиссии. Кампания прошла строго в соответствии с действующим законодательством,

Подписание договоров закрепит за российскими рыбаками доли квот на вылов основных объектов промысла: минтая, трески, сельди, крабов, палтусов и других объектов.