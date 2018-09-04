2018-09-21T17:47:20+03:00
Экономика

Рекордный улов сбил цены

Массовые подходы стад горбуши затрудняют движение водного транспорта
Игорь НЕНАШЕВ
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Красной рыбы в этом году хватит на всех. Автор фото: imageBROKER/Thomas SBAMPATOКрасной рыбы в этом году хватит на всех. Автор фото: imageBROKER/Thomas SBAMPATO
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Красная путина набрала обороты. К концу лета лосось намного охотнее пошел в сети дальневосточных рыбаков: по последним данным, общий вылов красной рыбы достиг 467 тысяч тонн, что на 42% больше уловов аналогичного периода «урожайного» 2016 года и близко к уловам рекордного в новейшей истории промысла 2009 года - тогда выловили 520 тысяч тонн. Правда, повод для радости есть не у всех: на фоне промысловых успехов Камчатки серьезно недосчитывается Хабаровский край. По информации оперативного штаба лососевой путины, рекорды бьют рыбаки Камчатки, к берегам которой продолжают массово подходить стада лососей.

- Камчатка традиционно главное место лососевого промысла, наряду с Сахалином, - пояснил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. - Поэтому неудивительно, что сейчас массовые подходы именно там. Наука прогнозировала хорошие уловы. Пока прогнозы сбываются.

По сообщениям из районов промысла, подходы красной рыбы к нерестовым рекам бывают настолько массовыми, что затрудняют движение водного транспорта - вода буквально кишит горбушей.

Катерина МАРТИНОВИЧ

Катерина МАРТИНОВИЧ

На втором месте по вылову - Сахалинская область. С начала путины местные рыбаки уже добыли более 52 тысяч тонн красной рыбы - больше половины от рекомендованного наукой объема.

В конце июля Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр спрогнозировал увеличение подходов горбуши к Сахалину и Курилам в два раза - до 150 тысяч тонн, рассказал «КП» руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Андрей Горничных.

В Хабаровском крае, нерестовые реки которого традиционно стоят на третьем месте по заходам лососевых, с уловами пока не ладится. Но хабаровчане надеются на лучшее. «Основной подход кеты ожидаем после 25 августа. Прогнозируем 20 тысяч тонн», - рассказал председатель комитета рыбного хозяйства Кирилл Фирсов.

Каждая урожайная красная путина положительно сказывается на ценах. По данным Центра мониторинга цен Росрыболовства, стоимость килограмма всех видов лососевых рыб на Дальнем Востоке падает. В центральных регионах страны цены также устремились вниз, правда, не так радикально - еще не время: основные потоки дикой красной рыбы из года в год приходят в западные регионы в сентябре. Тогда красная рыба по приемлемой цене появится по всей стране.

Катерина МАРТИНОВИЧ

Катерина МАРТИНОВИЧ

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