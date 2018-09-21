Владимирская область активно инвестирует в детское образование

СЕГОДНЯ 17:55 2018-09-21T17:56:12+03:00

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За минувшие пять лет бюджет системы образования Владимирской области стараниями губернатора Светланы Орловой вырос с 9,5 млрд до 14 млрд рублей — на 52 процента! А в 2019 году он превысит 16 млрд рублей. Любопытный факт: область сформировала отдельный детский бюджет, который фактически включает в себя все расходы образования.

«ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИ»

Особое внимание регион уделяет продвинутым формам обучения, которые позволяют надеяться, что подрастающие поколения выведут отечественную науку и экономику на новый уровень развития. В первую очередь речь идет о технопарке «Кванториум» во Владимире. Молодые ученые и педагоги создали среду ускоренного развития технических способностей детей, работая по самым востребованным программам - «Робототехника», «Промышленный дизайн», «Аэротехнология», «Биотехнология», «Дополненная и виртуальная реальность».

По оценке экспертов, площадка во Владимире - одна из лучших в России. Обучение детей в технопарке максимально приближено к работе в современных лабораториях и научных центрах. В прошлом году здесь занималось более восьми тысяч детей. И с каждым годом количество желающих растет. Во время летних каникул на базе технопарка работала детская площадка «Квантошкола-33». Более 120 воспитанников «Кванториума» уже имеют достижения межрегионального и всероссийского уровня.

3D-ПРИНТЕРЫ И ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ

Несколько дней назад центры детско-юношеского технического творчества появились еще в двух крупных городах Владимирской области. Так, 14 сентября состоялось торжественное открытие детского «Технопарка-33» по направлению «Робототехника» на базе Александровского промышленно-гуманитарного колледжа. В технопарке имеются две лаборатории, в которых дети будут заниматься робототехникой и микроэлектроникой, осваивать программы трех уровней сложности, использовать робототехнические наборы и конструкторы, оборудование для лазерной резки материалов, современные компьютеры, паяльные станции, программируемые блоки управления роботами, 3D-принтеры, игровые зоны для демонстрации собственных изделий и конструкций.

А 17 сентября на площадке Гусевского стекольного колледжа Светлана Орлова открыла детский образовательный центр «Технопарк-33». На новой образовательной площадке юные гусевчане будут изучать робототехнику, проводить исследования и реализовывать собственные инженерные проекты.

На новой образовательной площадке юные гусевчане будут изучать робототехнику, проводить исследования и работать над собственными инженерными проектами. Фото пресс-службы администрации Владимирской области.

- Создание подобных центров – это инвестиции в будущее. Опыт работы «Кванториума» во Владимире подтвердил, как важно развивать у детей навыки перспективных профессий будущего, стимулировать любознательность, умение работать в команде, - поделилась с журналистами глава региона. - Владимирская площадка стабильно удерживает верхние строчки в рейтинге лучших «Кванториумов» России. В числе разработок наших ребят - мобильный робот для работы в экстремальных условиях, получивший признание на международном форуме МЧС, система мониторинга наполненности городских мусорных контейнеров, разработанная по заказу предприятий. На счету юных кванторианцев - победы в международных конкурсах и олимпиадах. Возможности, которые предоставляются школьникам региона сегодня, во многом определят их будущую профессиональную деятельность. Детские технопарки – настоящая кузница кадров, ведь их учащиеся уже через несколько лет будут развивать науку и экономику региона.

В ДЕТСАД - ЛЕГО-РОБОТЫ

На создание детского технопарка в Гусь-Хрустальном из областного бюджета направлено 13,5 млн рублей и более 500 тыс. рублей – из внебюджетных источников. В нем имеется кабинет основ робототехники, лаборатория прототипирования, мастерская «Хай-Тек», электромонтажная мастерская, кабинет промышленного дизайна, специализированный центр компетенций по стандартам WorldSkills «Промышленная автоматика». Уже в этом календарном году 60 школьников и 100 студентов колледжа пройдут бесплатное обучение по пяти программам базового и продвинутого уровня.

- Ребята, от вас зависит, каким будет будущее нашей страны, нашей области. Мы верим в вас. Ставьте амбициозные задачи, никогда не отступайте и не сдавайтесь, будьте успешными! – напутствовала учащихся технопарка Светлана Орлова.

В планах у руководства региона – расширять сеть детских технопарков. В ближайшее время такие учреждения появятся в Коврове и Муроме. Кроме того, для популяризации и повышения престижа инженерных профессий среди молодежи специальность «Робототехника» активно внедряется и в общеобразовательных учреждениях Владимирской области. За счет регионального бюджета для школ приобретаются оборудование для занятий робототехникой, а для детских садов – специализированные конструкторы «Лего-роботы».

НАСТАВНИК ДЛЯ ВЫПУСКНИКА КОЛЛЕДЖА

Технически одаренная владимирская молодежь на протяжении нескольких лет успешно представляет свои регион на различных чемпионатах стандарта WorldSkylls. В 2018 году команда Владимирской области одержала победу в Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

Такие выпускники востребованы на региональном рынке труда, особенно – на базовых, высокотехнологичных предприятиях региона. В их числе - завод «Гусар», международный инновационный научно-исследовательский биотехнологический центр «Генериум», дата-центр компании «Яндекс», «РМ Нанотех» и «Аскона», НПО «Вояж» и «Наука», Муромский стрелочный завод и государственный лазерный полигон «Радуга», на базе которого формируется уже седьмой в регионе центр импортозамещения.

Еще один важный аспект: по решению губернатора во Владимирской области с 1 июля 2018 года в рамках государственной программы содействия занятости населения проводятся различные акции по трудоустройству выпускников колледжей и профтехучилищ. Программа занятости населения помогает ребятам найти свое место на рынке труда, применить свои знания на практике. Участие в ней дает работодателям возможность принять молодых людей на временную работу — на стажировку в рамках договора с центром занятости населения. За стажерами закрепляются наставники из числа наиболее опытных работников. При этом центр занятости компенсирует затраты работодателя на зарплату стажеров и на доплату наставникам. Из средств областного бюджета на эти цели дополнительно выделено более 2 млн рублей.

Сегодня на таких условиях уже трудоустроены 33 выпускника, за ними закреплены 25 наставников. Теперь у молодых специалистов есть все шансы проявить себя, применить теоретические знания на практике и, в конечном счете, получить постоянную работу.