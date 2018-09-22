Анатолий Артамонов: «Мы строим диверсифицированную экономику»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-21T18:43:43+03:00

Исторически калужский регион всегда находился в центре главных событий, происходивших в нашей стране. Фото пресс-службы губернатора Калужской области.

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21 сентября в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты России состоялась презентация: «Калужская область – история успеха» - один из главных этапов Дней Калужской области в Москве. Во встрече приняли участие представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, дипломатических корпусов, организаций по развитию международного сотрудничества, промышленных объединений, институтов поддержки бизнеса, российских и иностранных компаний.

В ФАРМ КЛАСТЕРЕ — БОЛЕЕ 60 УЧАСТНИКОВ

С приветствиями к участникам встречи обратились Президент ТПП РФ Сергей Катырин и губернатор области Анатолий Артамонов. По словам руководителя палаты, Калужская область своими достижениями последних лет известна во всей стране и за рубежом.

«Если бы 10 лет назад сказали, что она будет одним из лучших регионов России, то посчитали бы это за мечту, но это факт, - подчеркнул Сергей Катырин. – В регионе развивается автомобильный, фармацевтический, логистический кластеры. Идет непрерывное движение вперед».

Анатолий Артамонов: «С учетом передового зарубежного опыта была создана эффективная система привлечения инвесторов, прежде всего, исключающая бюрократические процедуры». Фото пресс-службы губернатора Калужской области.

При этом видный общественник положительно оценил роль Торгово-промышленной палаты в создании привлекательной бизнес-среды в регионе.

Анатолий Артамонов поблагодарил организаторов встречи за возможность представить область на таком высоком уровне. Прежде всего, он напомнил, исторически калужский регион всегда находился в центре главных событий, происходивших в нашей стране в период ее становления и развития. Традиционными секторами экономики были и сегодня остаются в приоритете – промышленность, преимущественно высокотехнологичная, и сельское хозяйство. Область имеет хорошую образовательную базу и кадровый потенциал.

По словам губернатора Калужской области, в начала 2000-х годов в регионе началась целенаправленная работа по улучшению делового и инвестиционного климата.

«С учетом передового зарубежного опыта была создана эффективная система привлечения инвесторов, прежде всего, исключающая бюрократические процедуры».

В этом Калужская область стала первым регионом в России. В итоге сегодня уже в формате кластеров успешно действуют новые для региона отрасли.

«Калужский автокластер занимает 11% от общего объема производства автомобилей в России. В фармкластере – более 60 участников. У нас размещены производства строительных материалов, развивается сталелитейная промышленность и другие. Мы строим диверсифицированную экономику, которая не будет зависеть от влияний рынка и происходящих на нем изменений. Хотим производить ту продукцию, которая востребована человеком каждый день», - подчеркнул Анатолий Артамонов.

ГРУЗОВАЯ ДЕРЕВНЯ

Губернатор также рассказал об изменениях в системе профессионального образования, которая сегодня оперативно реагирует на потребности региональной экономики в кадрах: действует центр подготовки специалистов для автомобильной и фармацевтической промышленности, в учебных учреждениях введена дуальная система образования.

«Со следующего года приступаем к строительству кампуса для Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана. На эти цели привлечены федеральные средства», - пояснил глава региона.

Говоря об отношении с иностранным партнерами, Анатолий Артамонов заметил, что в настоящее время регион нацелен на сотрудничество со странами Южной Азии. Калужская область приглашает инвесторов из Южной Кореи, Вьетнама, Китая. С расширением географии контактов развивается транспортная логистика - в Калужской области появились первые в России современные мультимодальные транспортно-логистические комплексы – грузовые деревни (Фрейт Вилладж). Комплекс «Фрейт Вилладж Ворсино» стал частью проекта «Новый шелковый путь» - железнодорожного маршрута, связавшего Европейскую часть России со странами Азии, что дает возможность безбоязненно организовывать на территории области новые производства. Решается задача продления маршрута до Центральной Европы.

Москвичи ценят качественные продукты из Калужской области. Фото пресс-службы губернатора Калужской области.

Говоря о сфере туризма, губернатор подчеркнул, что благодаря ее активному развитию – созданию большого числа маршрутов и туристских комплексов, открытие международного аэропорта «Калуга» – за последние пять лет турпоток в регион увеличился в два раза, и эта тенденция продолжается.

В завершении выступления, Анатолий Артамонов пригласил присутствующих посетить Калужскую область для того, «чтобы воочию увидеть наши возможности и начать сотрудничество».

Презентация региона вызвала интерес бизнес-сообщества. По ее окончании представители ряда компаний обсудили с калужской делегацией перспективы сотрудничества.

«БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

Делегация Калужской области во главе с министром здравоохранения области Константином Барановым познакомилась с работой медицинских учреждений столицы. Калужанам был представлен опыт работы Центра планирования семьи и репродукции, детской и взрослой поликлиник, участвующих в проекте «Бережливая поликлиника», Московского клинического научно-практический центра им. А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы.

В Центре развития кадрового потенциала образования столицы состоялся круглый стол «Культурно-образовательное пространство региона». В его работе приняли участие министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев, директор Центра Алексей Рытов, представители системы образования Москвы и Калуги. Обсуждались вопросы управления городской системой образования, дополнительного образования школьников.

Делегация Калужской области познакомила участников круглого стола с возможностями системы отдыха и оздоровления детей на территории региона. Отдельное внимание было уделено презентации образовательных туристических маршрутов Калужского края, прошла выставка – презентация краеведческих изданий.

В рамках мероприятия состоялось подписание Плана взаимодействия в сфере образования между министерством образования и науки области и Департаментом образования Москвы на 2018 -2020 годы. В завершении визита калужане посетили среднюю школу № 1995.

Специалистами Калужской области изучен столичный опыт содействия трудовой занятости молодежи. В работе круглого стола «Содействие занятости молодежи на современном рынке труда» приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты региона Елена Алексеева, государственного казенного учреждения Калужской области «Центр занятости населения города Калуга», департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, государственного казенного учреждения города Москвы «Центр занятости молодежи города Москвы».

В рамках круглого стола специалисты органов службы занятости населения Москвы и Калужской области обменялись опытом работы по вопросам организации содействия трудоустройству молодежи, реализации активных программ занятости, взаимодействия с работодателями по организации стажировок для выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций.

«МЫ ГОРАЗДО БЛИЖЕ ДРУГ К ДРУГУ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ»

Разумеется, калужане продолжают укреплять сотрудничество с Москвой и в сфере культуры, туризма и спорта. Делегации обоих регионов подписали ряд договоров. В мероприятии приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов и заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Протокол о культурном сотрудничестве между департаментом культуры столицы и министерством культуры и туризма Калужской области в 2018–2020 гг. подписали министр Правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и министр культуры и туризма области Павел Суслов.

Стороны заявили о намерениях способствовать развитию межрегионального сотрудничества по ряду направлений. В их числе – организационная и информационная поддержка проведения гастролей, концертов, фестивалей и конкурсов с участием государственных учреждений культуры; совместное проведение культурно-массовых мероприятий; содействие дополнительному профессиональному образованию специалистов в сфере культуры и искусства.

В Калужской области активно развивают образовательный и кадровый потенциал региона. Фото пресс-службы губернатора Калужской области.

«Мы гораздо ближе друг другу, чем кажется. Наш дом - музей Паустовского находится в Тарусе. Там мы проводили огромный комплекс событий, получивших резонанс. Я очень благодарен всем тем, кто организовывал работу нашей делегации во время проведения Дней Москвы в Калужской области. Ваше гостеприимство запомнилось нам надолго. Подписание документа - логическое продолжение наших дружеских контактов», - отметил Александр Кибовский.

«У Москвы и Калужской области много проектов и планов в сфере культуры». «Подписанное соглашение еще больше укрепит дружеские связи регионов», - подчеркнул Павел Суслов, после чего передал Александру Кибовскому подарочные сертификаты на книги о Калужской земле для библиотек города Москвы.

Соглашение между Департаментом спорта и туризма Москвы и министерством спорта области подписали и.о. руководителя Департамента Николай Гуляев и руководитель регионального профильного ведомства Алексей Логвинов.

КОМАНДА ИЗ ОБНИНСКА

И в завершение. 21 сентября в рамках Дней Калужской области в Москве в Центре спорта и образования «Олимп» состоялся товарищеский матч по волейболу между юными спортсмена Москвы и Калужской области. Перед началом матча игроков приветствовал министр спорта Калужской области Алексей Логинов, руководство Центра «Олимп».

Игра прошла в рамках турнира города Москвы по волейболу среди команд юношей 2004-2005 годов рождения. Регион представляла команда спортивной школы олимпийского резерва по волейболу им. А. Савина города Обнинска.

По итогам матчам все игроки получили памятные подарки.