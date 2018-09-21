Поэму Маяковского с автографом Лили Брик выставляют на торги за один миллион рублей

СЕГОДНЯ 19:10 2018-09-21T19:12:11+03:00

Кроме этого, «Литфонд» продает паспорт Цоя, его записную книжку и тексты неизвестных песен

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Эх, видел бы Владимир Маяковский эту сумму - 950 тысяч рублей! И это не за все его стихи, а только за одну поэму «Облако в штанах», написанную в 1915 году.

Возможно, поэт отреагировал бы на это шуточным четверостишием. Например, таким:

Словом своим оглушив конкуренцию,

смотрю свысока,

как мелькают тыщи.

Жаль, Есенин не видит,

как эту книженцию

втюхать хотят за такие деньжищи...

А если серьезно, в доме «Литфонд» 26 сентября, действительно, пройдет большой аукцион, на котором уйдут с молотка сразу несколько ценнейших экземпляров. И поэма «Облака в штанах» среди них. Книжка была подписана Лилей Брик, знаменитой возлюбленной поэта, и подарена литературному редактору Льву Гринкругу.

- Произведение сильно порезала цензура, - рассказал «КП» гендиректор «Литфонда» Сергей Бурмистров. - И Маяковский, увидев книгу у какого-нибудь знакомого, иногда сам вписывал недостающие строчки. От руки. То же самое делали его друзья. Например, Велимир Хлебников. В нашем случае пробелы восполнила Лиля Брик.

Дарственная надпись на обложке гласит - «Милый Левочка, читайте и вспоминайте меня». Стартовая стоимость экземпляра - 950 тысяч рублей.

Поэму Маяковского с автографом Лили Брик выставляют на торги

Кроме этого, в будущую среду в «Литфонде» выставят и другие лоты. Четыре из них связаны с Виктором Цоем. Перед публикой предстанут первый советский паспорт музыканта (изначальная цена - 2,5 млн рублей), два текста-автографа песен, которые никогда не исполнялись (по 250 тыс рублей каждый), а также записная телефонная книжка с номерами легендарных друзей из рок-тусовки (БГ, Майка Науменко и других).

- Аукцион мы приурочили к трехлетию «Литфонда», - рассказал Бурмистров. - Потому и все лоты такие знаковые. Скажем, у Радищева самой редкой книгой всегда считалась «Путешествие из Петербурга в Москву». Но все же у некоторых коллекционеров ее можно найти. В отличие от другого произведения - «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске» (того же автора). Поистине уникальные 14 страниц, отпечатанные Радищевым в собственной типографии. Остальные экземпляры уничтожили по приказу Екатерины II. Стартовая цена «Письма» - 750 тысяч рублей.

Также на аукцион выставят письма, написанные Чеховым, Шаляпиным, Есениным и другими известными людьми.

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