Поездки на Новый год: Рубль упал? А мы на море!

СЕГОДНЯ 19:47 2018-09-21T19:53:34+03:00

Несмотря на валютную нестабильность (а может и благодаря ей) туристы уже вовсю покупают новогодние туры. Фото: Евгения ГУСЕВА

Курс рубля скачет, туроператоры разоряются, авиабилеты дорожают... Да, это все не отменяют планов на новогодние путешествия (а предпраздничное настроение у путешественников уже появилось!) [инфографика]

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Но все же накладывает отпечаток. Забронирую отель в Париже, а платить-то за него в январе – кто ж знает, сколько к тому времени будет стоить рубль? Куплю путевку в Таиланд, а туркомпания вслед за “Натали Турс” возьмет да и закроется...

Как при всех этих нюансах грамотно покупать авиабилеты и бронировать туры на новогодние каникулы? Стоит ли планировать поезду и оплачивать ее уже сейчас, или есть смысл подождать? “КП” разбирается вместе с экспертами.

ЦИФРА

63% россиян уже знают, где встретят Новый год (будь то диван перед телевизором или пляж).

37% пока в раздумьях.

По данным туристического сервиса Туту.ру.

ТУРЫ: НЕ ПОДОРОЖАЮТ, НО РАЗБЕРУТ

Несмотря на валютную нестабильность (а может и благодаря ей) туристы уже вовсю покупают новогодние туры. У туроператоров этот показатель называется “глубина продаж” - насколько заранее, за месяц, два или больше, путешественники решаются на покупку. И вот сейчас у новогодних вояжей она выше, чем в 2017-м году, говорят в ANEX Tour. Желающих уже в сентябре определиться с новогодним отдыхом стало на 34% больше по сравнению с прошлым годом, подтверждают специалисты сервиса онлайн-бронирования туров Level.Travel.

Логику такой предусмотрительности объясняет Сергей Толчин, исполнительный директор туроператора «Интурист»:

- Мы рекомендуем бронировать туры на новогодние праздники уже сейчас. Внося оплату в сентябре, турист фиксирует стоимость путевки и может не беспокоится на счет колебаний курса рубля. На пиковый новогодний сезон скидок и спецпредложений от отелей, увы, как правило не бывает.

- Конечно, лучше всего подбирать тур заранее, если речь идёт о новогодних заездах. Туристический поток в праздничные даты увеличивается в несколько раз, независимо от экономической ситуации, - согласны в ANEX Tour. - На курсовые скачки туристы реагируют по-разному: одних они мотивируют тут же забронировать поездку, пока рубль снова не упал, другие же занимают выжидательную позицию. Но если долго выжидать самого удачного момента, можно вовсе остаться без отдыха, так как места в отелях на период новогодних каникул не бесконечны. Как правило, к декабрю в популярных отелях уже все номера заняты.

Куда едут путешественники, предпочитающие пользоваться услугами турфирм? На теплые моря в первую очередь (см. Инфографику).

.Из российских маршрутов популярнее всего Красная Поляна, Великий Устюг, Санкт-Петербург, города Золотого кольца и Казань – впрочем, как уже несколько лет подряд.

Горнолыжники предпочитают трассы Австрии, Франции, Италии и Андорры, поделились с “КП” в “Интуристе”.

Европейские зимние каникулы – это в первую очередь экскурсионные туры в Испанию, Чехию и Португалию, по данным ANEX Tour.

А куда покупают турыФото: Дмитрий ПОЛУХИН

АВИАБИЛЕТЫ: СЕЙЧАС НА ТРЕТЬ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ БУДУТ В ДЕКАБРЕ

Авиабилеты на Новый год нужны не только туристам, летящим к пляжам и снежным склонам. Пассажиры отправляются гости в родственникам, чтоб встретить 2019-й всей семьей, к маме с папой из студенческой съемной квартиры, на малую родину из столицы... Спрос высочайший – и цены такие же. Так что ответ на вопрос “стоит ли покупать билеты сейчас или подождать”, однозначен: покупать, и чем раньше, тем лучше! В октябре правильный ответ будет “вчера”. Впрочем, есть одно исключение, но о нем позже.

- Давайте возьмем прошлый год для примера: те, кто купил авиабилеты за рубеж в сентябре, заплатили за них в среднем на 30% меньше, чем путешественники, думавшие до декабря. С билетами по России разница не такая большая, 6%, но тоже экономия, - приводит аргументы PR-директор Aviasales Янис Дзенис. - Наверняка ситуация повторится в этом году.

У эскспертов поисковика Skyscanner прогнозы еще убедительнее: по их расчетам, к декабрю за авиабилеты придется выложить даже на 40 процентов больше, сем сейчас. И это в среднем. Сильнее всего дорожают воздушные вояжи в Азербайджан и Беларусь, Нидерланды и Францию, Индию и Кипр.

- В прошлом году перелет в Вену, Прагу, Париж и Амстердам к декабрю подорожал на 40 – 70% по сравнению с сентябрем. Билеты на Бали или Пхукет, в Дубай или Тель-Авив даже за месяц до Нового года будут стоить в полтора- два раза дороже, чем в сентябре - начале октября, - приводит примеры Алексей Астанин, генеральный директор компании «УФС» и онлайн-сервиса для путешествий UFS.Travel. - А сейчас эта тема особенно актуальна, так как нестабильность курса рубля напрямую отражается на стоимости авиабилетов за рубеж.

Куда летят на Новый год самостоятельные путешественникиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ: КРЫМ, МОСКВА И ПИТЕР

Хорошая новость для тех, кто собрался провести праздники в Крыму (в санатории, например, здоровье поправить, или по экскурсиям поездить). Или посетить Москву и Санкт-Петербург (музеи и театры хороши в любую погоду). !

Симферополь - единственное направление, куда цены на билеты практически не меняются. Речь о зиме, конечно, летом-то дорожают, и еще как.

- Найти дешевые билеты в Крым на новогодние даты можно даже в декабре. В прошлом году средний чек составил 6,265 рублей, и он почти не менялся вне зависимости от даты покупки. Сейчас же билеты из Москвы в Симферополь стоят 7 тысяч рублей, - поделились своими выкладками эксперты Aviasales.

Со столицами еще интереснее – и это шанс для тех, кто не готов пока строить планы:

- В прошлом году перелет в Москву из других городов страны в декабре подешевел на 19% по сравнению с сентябрем. Цены на билеты в Санкт-Петербург упали на 10%. Но не стоит думать, что эта тенденция справедлива для всех внутренних рейсов: авиабилеты в Сочи и Минеральные воды, например, есть смысл приобрести сейчас, чтобы не переплачивать от 30 до 50 процентов, - советует Алексей Астаинин. Объяснение простое: именно в эти аэропорты стремятся любители горных лыж. В Сочи – те, кто будет кататься на Красной Поляне, Минводы – ближайшая воздушная гавань к Приэльбрусью и Домбаю.