Эксперты предрекают падение цен на нефть до 50 долларов за барель

СЕГОДНЯ 01:11 2018-09-22T01:06:21+03:00

В ближайшие три - четыре года цены будут относительно стабильными, высокими Фото: REUTERS

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Сейчас баррель нефти стоит почти $80. По нынешним временам много.

- В ближайшие три - четыре года цены будут относительно стабильными, высокими, - дал прогноз глава «Газпром нефти» Александр Дюков на Тюменском нефтегазовом форуме.

Спасибо проблемам в трех странах-экспортерах: Иране, Венесуэле и Мексике. Против Ирана американцы снова ввели санкции - у исламской республики опять проблемы с продажей нефти. Венесуэла и Мексика не могут выбраться из затяжного экономического кризиса - у государственных сырьевых компаний на фоне общих сложностей все не получается нарастить объемы добычи.

ПРОГРЕСС ПРОТИВ НАС

Понятно, что рано или поздно проблемы упомянутых стран разрешатся - их нефть хлынет на мировой рынок и собьет цены.

- В долгосрочной перспективе цена на нефть будет примерно в районе $50 за баррель. То есть текущая ситуация с повышением цены до $70 - 80 носит в том числе конъюнктурный характер, - объявил глава Минэнерго Александр Новак.

Полного спокойствия в мире не бывает никогда - где-то в нефтяном регионе идет локальная война, кто-то под санкциями, в иной стране кризис. Но со временем выбывание отдельных поставщиков будет оказывать на мировые цены нефти все меньше влияния.

Причин, по словам Новака, две: в будущем потребность в нефти станет уменьшаться, а ее добыча, наоборот, увеличиваться.

- По оценкам ВР, благодаря развитию технологий к 2050 году себестоимость добычи нефти уменьшится в среднем на 30%, а разведанные извлекаемые запасы увеличатся на 1 трлн. баррелей. Новые решения позволят осваивать ранее не востребованные ресурсы, как это уже получилось со сланцевой революцией в США, - рассказала «КП» эксперт Vygon Consulting Дарья Козлова.

Нефти будет все больше. При этом удельное потребление углеводородов на душу населения снизится. Появляются новые виды топлива (горючее уже делают из опилок и водорослей), активнее используются возобновляемые источники энергии. Да и энергосберегающие технологии развиваются: экономичные двигатели, сохраняющие тепло жилища, светодиодное освещение.

ЧТО ЖДЕТ РОССИЮ?

Возрастающая конкуренция на дешевеющем нефтяном рынке - не единственная наша головная боль. России надо сохранить на нынешнем уровне рентабельность - не допустить удорожания добычи.

Себестоимость барреля нефти у нас сильно зависит от месторождения. Самая низкая в Западной Сибири - $10 - 20, самая высокая на Арктическом шельфе - $80 - 90. В среднем по стране - $30 - 40.

По мере истощения старых, «легких» месторождений за нефтью придется уходить все глубже, все в более сложные пласты. И за более дешевой нефтью, из которой бензина получается значительно меньше, чем битума.

Остается надеяться на новые технологии добычи, которые снизят издержки. И вот тут могут быть проблемы. Новые американские санкции ограничивают поставки нам оборудования для нефтегазовой отрасли. Чем и насколько мы готовы его заместить? Что-то, возможно, мы приобретем у Индии и Китая. Но эти страны производят далеко не все.

- Наибольшая проблема сейчас с замещением технологий для освоения шельфа, - рассказала Дарья Козлова. - Даже учитывая налоговые послабления, добывать на шельфе нефть дороже, чем в традиционных регионах. Поэтому на шельфе пока вводятся единичные проекты. В результате отдельным компаниям сложно сформировать заказ на создание необходимых технологий, а в одиночку это просто невыгодно. К тому же возникает вопрос сложности бурения на шельфе и высоких экологических рисков. К сожалению, пока такими технологиями обладают по большей части иностранные нефтесервисы.

Собственные инженерные разработки в России никогда не останавливались. И сегодня крупные компании вкладываются в науку. Но темпы развития остаются низкими. По оценкам компании Vygon Consulting, без дополнительных инвестиций в науку к 2035 году годовая добыча нефти сократится на 100 млн. тонн (около 20% ).

Александр Новак сейчас предлагает правительству ввести льготы для нефтяных компаний, разрабатывающих сложные месторождения нефти. Сэкономленные бизнесом деньги должны как раз пойти на те самые новые технологии, которые в будущем снизят себестоимость нефти и сохранят темпы добычи.

- В России много дорогой трудноизвлекаемой нефти. Минэнерго хочет, чтобы сейчас, пока держатся высокие цены, мы именно ее продавали как можно больше. Льготы могут сделать некоторые месторождения рентабельными, - объяснил источник в нефтяной отрасли.

По оценке Минэнерго, только за счет налогового вычета за инвестиции до 2035 года получится добыть лишние 461 млн. тонн нефти. Это принесет 5,3 трлн. руб. налогов.

Рис.: Валентин ДРУЖИНИН

53 БАКСА ЗА БАРРЕЛЬ - НЕ СТРАШНО

Сегодня на фоне нашего противостояния с Западом инвесторы из России уходят. Но, несмотря на это, бюджет страны выглядит даже очень неплохо: потенциальные доходы превышают расходы. Экономика, конечно, в застое. Но вполне устойчива.

Однако что ждать дальше?

Наши нефтяные компании экспортируют нефть за доллары. А расходы на ее добычу внутри страны - в рублях. Дешевый рубль им выгоден. В нынешней, в чем-то уникальной ситуации, когда и нефть дорогая, и рубль дешевый, нефтяная отрасль получает огромную фору для развития.

Но, как мы нам уже предсказали, через несколько лет все это закончится - нефть будет $50.

Что произойдет?

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в котором в 2024 году заложена цена нефти $53,5, ничего страшного. Даже наоборот: рост ВВП, промпроизводства, производительности труда и инфляция 3,3%.

На первый взгляд прогноз этот выглядит сказочно нереальным. Более вероятно другое. Вместе с падением нефтяных цен деваль-вируется и рубль. Правительству это необходимо хотя бы для поддержки тех же нефтяников. А в свете новых вызовов по развитию нефтяных технологий, снижению себестоимости - тем более. Одна надежда на новый «конъюнктурный характер» - проблемы у основных мировых экспортеров. Ну или вопреки всем скачок мирового спроса на энергоносители.

Когда-нибудь же наконец в каждой семье полуторамиллиардного Китая в сеть воткнут телевизор и холодильник, а под окном появится автомобиль. Не говоря уже про жителей Африки. Но вряд ли это история ближайшей пятилетки.

А КАК У НИХ?

От сланца и песка до керогена

Технологии извлечения сланцевой нефти позволили США увеличить добычу по сравнению с 2008 годом на 5 млн. баррелей в сутки. Канада, располагающая крупнейшими в мире нефтеносными песками, постепенно осваивает технологию дренажа - за последние 10 лет нарастила производство нефти на 2 млн. баррелей в сутки. На очереди Израиль, Китай, Эстония. В этих странах гигантские запасы углеводородов спрятаны в нефтеносной породе кероген. Промышленной технологии извлечения из керогена пока нет, но эксперименты активно ведутся.

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