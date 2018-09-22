2018-09-22T14:40:57+03:00
Звезды

Иван Ургант впервые показал лицо младшей дочки

Поклонники телеведущего наконец-то узнали, на кого похожа трехлетняя Валерия [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Иван Ургант с дочками Ниной и Валерией. Фото: Инстаграм.Иван Ургант с дочками Ниной и Валерией. Фото: Инстаграм.
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Иван Ургант не слишком охотно делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. Ведущий программы «Вечерний Ургант» счастливо женат на подруге школьных лет Наталье Кикнадзе, у пары есть общие дочери Нина и Валерия, а также старшая дочь Эрика от предыдущего брака супруги телезвезды. И если снимки Эрики и Нины регулярно появляются в Инстаграме Ивана, то лицо младшей дочки он до сих пор предпочитал не показывать. И вот теперь Ургант решил рассекретить младшую наследницу: Валерии исполнилось три года. На своей страничке телеведущий трогательно поздравил дочку и опубликовал ее фотографию.

Поклонники Урганта наконец-то смогли рассмотреть, на кого похожа Валерия: на маму или на папу. По мнению большинства фолловеров телеведущего, девочка – просто копия отца. «Папина порода», «Пошла в Угрантов», «Такая хорошенькая, вылитый папа», - пишут они в комментариях.

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Младшей дочке Ивана Урганта Валерии исполнилось три года.
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Кроме Нины у трехлетней Валерии есть сестра Эрика (ей 18) и брат Нико (ему 21 год) – дети Натальи от первого брака с питерским бизнесменом. Десятилетняя Нина, по мнению фолловеров Урганта, тоже больше похожа на него, чем на жену Наталью. Девочка растет настоящей красавицей и, как предрекают поклонники, в будущем тоже станет телезвездой. Старшую Эрику Ургант воспитывает как родную дочь и никогда не делает различий между ней и своими кровными наследницами. Иван очень гордится успехами Эрики.

По мнению поклонников, десятилетняя Нина Ургант тоже похожа на папу. Фото: Инстаграм.

По мнению поклонников, десятилетняя Нина Ургант тоже похожа на папу. Фото: Инстаграм.

- У меня дочка старшая этим летом закончила школу, поступила в университет, - рассказывал телеведущий в интервью «КП».

Эрика Кикнадзе решила получать образование за границей: девушка будет изучать основы современного искусства и фотографии в знаменитой американской школе Parsons. Новоиспеченная студентка уже переехала в Нью-Йорк. В своем Инстаграме Эрика рассказывала, как нелегко ей было поступить в это престижное учебное заведение (в этой школе, например, учился сын Бекхэмов Бруклин и дети многих других западных знаменитостей). От дочери Урганта потребовали отобрать в качестве вступительного экзамена 15 самых лучших фоторабот для своего портфолио и написать 16 эссе на английском. Затем девушка еще 6 месяцев ждала результатов, пока не стало известно, что она принята.

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Старшая дочь Эрика учится в Нью-Йорке.
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Эрика поселилась в самом престижном районе Нью-Йорка – на Манхэттене. Правда, она отказалась от того, чтобы родители арендовали ей квартиру, и решила жить в студенческом общежитии.

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