Джастин Теру впервые рассказал о разводе с Дженнифер Энистон

СЕГОДНЯ 16:35 2018-09-23T16:41:46+03:00

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Голливудские звезды Дженнифер Энистон и Джастин Теру расстались в феврале этого года. До сих пор пара хранила молчание: ни 49-летняя звезда «Друзей», ни ее 47-летний избранник не комментировали свой разрыв. Только сейчас Джастин решился откровенно рассказать обо всем поклонникам. Артист дал интервью изданию The New York Times, в котором сообщил, что они расстались достаточно мирно.

- Хорошая новость заключается в том, что это было очень нежное расставание. Никакой враждебности, - рассказал Теру. При этом актер отметил, что он «очень осторожно подбирал слова» для ответа на вопрос корреспондента о разрыве с Дженнифер.

По словам актера, они оба с Джен понимали, что все к тому и идет, и что разрыв неизбежен.

- Странное дело, но это было неизбежно — мы оба это понимали и медленно двигались в этом направлении. Но с нами все хорошо, никто не умер, мы преодолели это — не стали кидаться друг в друга топорами, а разошлись мирно, - уверяет артист.

Ранее окружение пары отмечало, что каждый их супругов просто начал жить своей жизнью и отдаляться друг от друга – и Теру это подтверждает:

- Знаю, многим наверняка это может показаться скучным, но мы уважаем друг друга, поэтому стремились расстаться безболезненно, насколько это возможно. Единственный душераздирающий момент в этой истории заключается лишь в том, что теперь между нами уже не будет такой дружбы, - говорит он.

Пара объявила о расставании в феврале этого года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джастин наотрез отказался комментировать свою личную жизнь в настоящий момент. На вопрос журналиста: встречается ли он с кем-нибудь, Теру ушел от ответа.

- Это тот случай, когда я изумленно поднимаю одну бровь и не отвечаю на вопрос, - сообщил он.

Новость о том, что голливудская пара распалась, стала полной неожиданностью для их поклонников. Актеры выглядели вполне счастливыми до тех пор, пока не подали на развод и не объявили, что они «расстаются по взаимному согласию». Друзья Энистон и Теру уверяли, что этот брак был обречен с самого начала, и это видели абсолютно все – за исключением самой Дженнифер. Энистон честно попыталась жить в Нью-Йорке, в апартаментах Джастина, но ее быстро достали папарацци и квартира, «похожая на тюрьму». К тому же Дженнифер скучала по своим друзьям в Лос-Анджелесе. Теру не смог прижиться в Голливуде и сблизиться с окружением Дженнифер, его больше манил богемный Нью-Йорк. В итоге большую часть своего брака супруги проводили по отдельности. По словам источников, последние 18 месяцев совместной жизни они практически жили врозь.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон начали встречаться в мае 2011 года, а познакомились они еще раньше, в 2008-м на съемках фильма "Жажда странствий". Актеры объявили о помолвке в 2013 году. В 2015-м они поженились, устроив тихую свадьбу в своем поместье в Бель Эйр, на которую пригласили 74 гостя - что довольно скромно по голливудским меркам. Детей у Джастина и Дженнифер в этом браке не появилось.

К слову, в личной жизни Джен в последнее время вроде бы наметился прогресс. Говорят, звезда «Друзей» начала встречаться с личным тренером по боксу, темнокожим Лейоном Азубуйке. Впрочем, скорее всего это только слухи, а если и нет, то вряд ли со стороны Дженнифер это что-то серьезное.