В Тверской области стартовали масштабные учения «Россетей»

СЕГОДНЯ 11:45 2018-09-24T11:46:09+03:00

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В субботу на площади перед тверским спорткомплексом «Юбилейный» было многолюдно. Привлекло всех не какое-нибудь спортивное соревнование или прекрасный вид на Волгу, который открывается отсюда. Собравшиеся - сотрудники компании «Россети» со всей центральной России. Тут и Владимирская область, и Ярославская, и Костромская, и много кто еще. Все они приехали в Тверь, чтобы стать участниками истории. 22 сентября здесь стартовали масштабные учения «Россетей», результатом которых станет кардинальное улучшение электроснабжения целого региона.

ЧЕРЕЗ ЛЕСА И БОЛОТА

Место для учений было выбрано, конечно же, не случайно. Дело в том, что Тверская область входит в тройку – с отрывом – самых проблемных регионов страны с точки зрения электрических сетей. Другие два – республики Дагестан и Чечня. В первой «Россети» провели масштабные учения.

- В Чеченской Республике одними учениями, пусть даже самыми масштабными, не обойтись. Республике нужны революционные изменения в электросетевом комплексе. Сейчас мы разрабатываем план мероприятий, после чего, приступим к проектированию",- сообщил Павел Ливинский.

Фото: пресс-службы ПАО "Россети"

- Если в Дагестане, где мы уже отработали, проблема была в сверхнормативных потерях электроэнергии и отсутствии инвестиционных вложений в сети в течении длительного времени, в Тверской области ситуация другая, - рассказывает глава компании «Россети» Павел Ливинский, лично прибывший на открытие учений. – Здесь озабоченность вызывает рост аварийности из-за падения деревьев, высокая повреждаемость сетей, большое время восстановления. Если в целом по МРСК Центра этот показатель составляет два с половиной часа, то в регионе он три с половиной.

У Тверской области своя специфика. Это самый большой регион в Центральном федеральном округе, логистика тут сложная, а большая часть воздушных линий электропередач проходит через леса. Поэтому одна из главных задач участников учений – привести просеки ЛЭП к нормативному состоянию за счёт очистки от деревьев и кустарников. Площадь запланированных работ впечатляет – 6566 гектаров.

Даже добраться до проводов бывает непросто. На пути энергетиков не только леса, но и озера, болота. Поэтому на церемонии открытия учений показали специальную технику, которая будет помогать специалистам. Вот вездеходы, которым болота нипочем. Вот мульчерная техника, которая будет не только убирать деревья и кустарники но и перерабатывать спиленные ветки и деревья в щепу.

Фото: пресс-службы ПАО "Россети"

Вторая важнейшая задача – расширить просеки.

- Вообще при сильном ветре основная проблема падающие деревья, именно они, чаще всего приводят к обрывам на линиях электропередач и за счёт расширения просек мы должны добиться кардинального сокращения аварий - отмечает Павел Ливинский.

В проблемных местах, лесных массивов, участникам учений предстоит заменить обычный на самонесущий изолированный провод. Планируется, что на 549 километрах протяженности сетей они практически перестанут зависеть от негативного внешнего воздействия.

- В Москве самонесущий изолированный провод отлично себя зарекомендовал. Помните, был «снегопад века»? Никаких массовых отключений не случилось, - напомнил глава «Россетей».

ДОРОГУ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Еще одна задача участников учений – сбор и уточнение информации. Дело в том, что «Россети» строят масштабную единую информационную геосистему – ГИС «Панорама».

- Чтобы она работала корректно, все данные, будь то координаты объектов, их качественные или количественные характеристики, должны быть внесены в систему правильно, - подчеркнул Павел Ливинский. – Инспектируя линии, расширяя просеки, наши сотрудники будут актуализировать эти данные.

Как и в Дагестане, где выполненный по итогу объем работ сильно перекрыл планировавшийся, энергетики не собираются ограничиваться только тем, что прописано в техзадании. Ведь на месте у них будет четкая картина, что необходимо сделать.

Фото: пресс-службы ПАО "Россети"

- Вот приехала бригада менять голый провод на самонесущий изолированный провод. Конечно, они отключают там напряжение. И в такой ситуации, разумеется, нужно заодно отремонтировать и поменять и другие элементы, такие как разъединители и трансформаторные подстанции. А в некоторых случаях будет необходимо поменять опоры, - говорит Павел Ливинский. – Дополнительных объемов мы не боимся. Наоборот, раз собрали в регионе такие силы и средства, нужно сделать максимум возможного.

СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ

За такими масштабными учениями стоит гигантская организационная работа. Ведь съехавшимся в Тверскую область нужно где-то жить и что-то есть.

- Не переживайте, в шалашах никто ночевать не будет, - улыбается Павел Ливинский.

Энергетиков расселили в гостиницы, дома отдыха, детские лагеря.

- Конечно, уезжать из дома не хотелось, чего душой кривить. Но тут для нас созданы все условия. Поселили в комфортабельную гостиницу, обеспечили питанием, выдали форму, в которой сейчас можно ходить, и теплые вещи, когда похолодает. В общем, есть все для трудового подвига, - рассказывает электромонтер из Владимирской области Роман Филиппов.

Многие энергетики рады, что стали участниками учений.

-В Твери сейчас так красиво! Вроде, и живу не далеко, а все не как не мог собраться и приехать, - говорит мастер из Калуги Александр Столяров. - Но главное, конечно, это профессиональный опыт. Задача перед нами стоит непростая. Государственной важности! Тем интересней будет ее выполнить.

ДОСЛОВНО

Игорь Щеголев, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе

- Вступая в должность президента, Владимир Владимирович Путин поставил ряд задач перед властью. Одна из главных – модернизация инфраструктуры. Энергетическая инфраструктура – одна из важнейших. Кроме того, подход, при котором на одном проблемном участке концентрируется значительное количество сил и средств, позволяет в корне переломить тяжелую ситуацию. К тому же еще одним итогом учений станет подготовка людей к решению задач любого уровня сложности.

Игорь Руденя, губернатор Тверской области

- Такое событие в истории региона аналогов не имеет. Но и сложившуюся ситуацию рядовыми мероприятиями уже не переломить. К сожалению, отключения электроэнергии на территории нашей области происходят ежедневно. В 80 процентах случаев причина их – падение деревьев на линии электропередач. Проведение учений существенно повысит устойчивость энергосистемы региона. Это большой вклад в повышение качества жизни наших людей и улучшение инвестиционной привлекательности региона.

Андрей Черезов, заместитель министра энергетики РФ

- Это не первые подобные учения. Летом специалисты «Россетей» отлично отработали в еще одном проблемном регионе - Дагестане. Теперь пришла очередь Тверской области. В 2017-18 годах на территории здесь случилось семь крупных аварий с большим количеством отключённых потребителей. Итогом учений станет то, что электроснабжение населения региона перестанет зависеть от капризов погоды. А «Россети» получат прошедших серьезную школу сотрудников, готовых устранять даже масштабные аварии в короткий срок.

Фото: пресс-службы ПАО "Россети"

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• Три месяца продлятся учения

• 5101 человек примет в них участие

• 852 единицы техники задействовано

• 6566 гектаров просек у воздушных линий будет расчищено

• Тысяча гектаров просек у воздушных линий будет расширено

• 549 километров голого провода будет заменено на СИП

• В два раза снизится время ликвидации массовых отключений из-за непогоды

• На 30 процентов снизится аварийность на сетях «Тверьэнерго»

• 1,7 миллиарда рублей - общая стоимость запланированных мероприятий