Бекмамбетов продает раритетную «Волгу» из фильма «Черная молния»

СЕГОДНЯ 13:35 2018-09-24T13:53:53+03:00

В реальности «Волга» 1970 года выпуска, но она до сих пор на ходу

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Ту самую «Волгу», которая в фильме «Черная молния» режиссера Тимура Бекмамбетова стала главной «героиней», выставили на продажу. Объявление появилось на сайте Avito, где значится и сумма – 600 тысяч рублей, и хозяин – сам Тимур Бекмамбетов.

- Все документы есть, - уверяет девушка Александра по телефону. - Это точна та машина, сравните обивку салона.

Трейлер фильма Черная молния .

Она действительно такая – бежево-розового цвета. Это хорошо видно с первых кадров фильма, когда московскому студенту Дмитрию Майкову отец дарит на день рождения раритетную черную «Волгу ГАЗ-21» 1966 года выпуска.

- В реальности «Волга» 1970 года выпуска, но она до сих пор на ходу, - говорит Александра.

- По-моему, это дорого за такую модель? Накинули, потому что киношная? - уточняю.

- Вообще-то недорого просим. Изначально хотели 690 тысяч рублей, сейчас 600 тысяч рублей, просто уже три недели прошло. Хозяин хочет продать до зимы, он потом уезжает из России.

- Бекмамбетов уезжает?

- Ну, да.

Это точна та машина, сравните обивку салона

- А почему вообще продает? Побили на съемках?

- Нет, она целая. Ее покупали для съемок, была белого цвета, быстренько перекрасили в черный. Но внутренность (двигатель, детали) совсем не меняли, там даже в салоне такой специфический старинный запах. Хозяин не хочет, чтобы ее модернизировали, меняли двигатель, использовали для ретро-гонок.

- В смысле? Какой-то договор с новым владельцем будем, чтобы контролировать, как используется?

- Не совсем. Просто уже приходило несколько человек (машина сейчас стоит на территории Московского политехнического университета), только один сказал, что планирует просто держать ее в гараже и лишь по праздникам выезжать на ней – такой вариант устроил бы, но что-то там по цене не сошлись. Автомобиль только для настоящих ценителей.