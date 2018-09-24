2018-09-24T13:53:53+03:00
Звезды

Бекмамбетов продает раритетную «Волгу» из фильма «Черная молния»

Режиссер ищет настоящего ценителя, который выложит 600 тысяч рублей [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
В реальности «Волга» 1970 года выпуска, но она до сих пор на ходуВ реальности «Волга» 1970 года выпуска, но она до сих пор на ходу
Изменить размер текста:

Ту самую «Волгу», которая в фильме «Черная молния» режиссера Тимура Бекмамбетова стала главной «героиней», выставили на продажу. Объявление появилось на сайте Avito, где значится и сумма – 600 тысяч рублей, и хозяин – сам Тимур Бекмамбетов.

- Все документы есть, - уверяет девушка Александра по телефону. - Это точна та машина, сравните обивку салона.

Трейлер фильма Черная молния .

Она действительно такая – бежево-розового цвета. Это хорошо видно с первых кадров фильма, когда московскому студенту Дмитрию Майкову отец дарит на день рождения раритетную черную «Волгу ГАЗ-21» 1966 года выпуска.

- В реальности «Волга» 1970 года выпуска, но она до сих пор на ходу, - говорит Александра.

- По-моему, это дорого за такую модель? Накинули, потому что киношная? - уточняю.

- Вообще-то недорого просим. Изначально хотели 690 тысяч рублей, сейчас 600 тысяч рублей, просто уже три недели прошло. Хозяин хочет продать до зимы, он потом уезжает из России.

- Бекмамбетов уезжает?

- Ну, да.

Это точна та машина, сравните обивку салона

Это точна та машина, сравните обивку салона

- А почему вообще продает? Побили на съемках?

- Нет, она целая. Ее покупали для съемок, была белого цвета, быстренько перекрасили в черный. Но внутренность (двигатель, детали) совсем не меняли, там даже в салоне такой специфический старинный запах. Хозяин не хочет, чтобы ее модернизировали, меняли двигатель, использовали для ретро-гонок.

- В смысле? Какой-то договор с новым владельцем будем, чтобы контролировать, как используется?

- Не совсем. Просто уже приходило несколько человек (машина сейчас стоит на территории Московского политехнического университета), только один сказал, что планирует просто держать ее в гараже и лишь по праздникам выезжать на ней – такой вариант устроил бы, но что-то там по цене не сошлись. Автомобиль только для настоящих ценителей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Иван Вабищевич (“Дядя Ваня”): 50 тысяч долларов, полученные от Аллы Пугачевой, я потратил на ... мечты
Белорусский участник “Новой волны” рассказал, что значит «проснуться звездой», почему он бил людей в сериалах и как он сам получил волшебный пендель от Примадонны
Новости 24
Тренер Чайковская рассказала, как Запад борется с российскими фигуристками
Индонезийский подросток 49 дней дрейфовал в море в плавучей хижине
Эксперт объяснил, почему Украина хочет перенести переговоры по Донбассу
Оргкомитет «Мисс Украина — 2018» лишил победительницу короны
Еврокомиссия попросила Суд ЕС оценить судебную реформу в Польше
Курс доллара на Мосбирже впервые с 9 августа опустился ниже 66 рублей
"Двойное беззаконие": Додон прокомментировал свое отстранение от власти
"Дальше будет сложнее": Тренер Чайковская оценила четверной лутц Трусовой
СБУ ждет на допрос Жириновского 27 сентября
Путин сообщил Асаду о намерении РФ передать Сирии комплекс С-300
Суд посчитал законным возврат Феоктистову $2 млн по делу Улюкаева
Финская полиция обвинила россиянина в отмывании денег
Суд временно отстранил президента Молдавии от должности
Монсеррат Кабалье госпитализирована в Барселоне
Россия передаст Сирии комплекс С-300 в связи с крушением Ил-20
Гибель Ил-20 в Сирии: Шойгу принял меры, которые охладят "горячие головы"
Мощный ураган обрушился на Европу
Украина предложила отказаться от переговоров по Донбассу в Минске
ВОЗ назвала главную угрозу жизни миллионов людей
В Иране задержаны подозреваемые в причастности к теракту на военном параде