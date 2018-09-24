Крыс всемогущий

СЕГОДНЯ 15:09 2018-09-24T15:10:42+03:00

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«Крыса» - слово амбивалентное. В мире фауны - просто грызун, а в криминальном - не очень почетная характеристика, клеймо. Однако главного героя сериала «Канцелярская крыса» (НТВ) архивиста Андрея Вершинина (Константин Стрельников) зовут так не за тягу к чужим вещам или доносам на коллег. Просто он Акакий Акакиевич из МВД, сотрудник полицейского архива, которого никто не воспринимает всерьез. Перекладывает себе бумажки с места на место. Что с него взять? Канцелярская крыса.

Но сценаристы российских сериалов умеют вдохнуть жизнь даже в самую дохлую зверушку. И заурядного техсотрудника внезапно бросают в пекло - возглавить УВД в приграничном городе Портовый. Там трагически погиб полковник Авдеев (Алексей Кравченко), руководивший управлением. Кого найти ему на замену? Конечно, канцелярскую крысу из архива. Так новые подчиненные и называют за спиной нового шефа. В этих условиях и приходится работать Вершинину.

Полковник Авдеев (Алексей Кравченко). Фото: PR НТВ

- Это история о возмужании и возвращении человечности, - считает исполнитель главной роли Константин Стрельников. - Нюанс, который придумал я, усиливая образ канцелярской крысы: очки. Когда человек долго находится в близоруком состоянии и не видит реальности, он теряет зрение. А когда он смело открывает глаза и наводит резкость и начинает решать реальные задачи в своей жизни, зрение улучшается. Именно поэтому в начале истории мой герой ходит в очках, потом очки появляются все реже и наконец исчезают вовсе.

Прозрению и возмужанию крысы способствует женщина. Как без этого. Местная журналистка Анна Логинова (Ингрид Олеринская) становится той самой дудочкой, что очаровывает крысу. Девушка берется помочь Вершинину превратиться из крысы - если быть точными, то из крысы - в человека. Вместе они обнаруживают озеро трупов, вычисляют группу таинственных снайперов и ищут убийц инкассаторов.

Преображение крысы так вдохновило участников съемочного процесса, что они и сами стали меняться на глазах! Например, сложную работу каскадера смог выполнить... костюмер! «Мне сейчас вспомнился один эпизод, когда каскадер должен был сыграть грабителя с текстом и убедительной актерской работой на крупном плане, - рассказал Стрельников. - Через несколько дублей режиссер предложил это сделать нашему костюмеру Андрею. И Андрей обнаружил для всех свой актерский талант и глубину понимания сцены и персонажа. Он отлично справился и сорвал аплодисменты! Аплодировала вся группа, включая меня».

НТВ. «Канцелярская крыса». Понедельник - четверг, 21.00.