Страна за неделю с 17 по 23 сентября

СЕГОДНЯ 15:14 2018-09-24T15:21:16+03:00

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На этой неделе президент Путин принимал в Кремле избранных губернаторов и попросил их "максимально быстро, насколько это возможно, включиться в работу". "Цели, которые стоят перед нами, в полном смысле слова общенациональные, единые для всех политических сил" - намёк президента губернаторам от разных партий был яснее ясного: важна работа, а не партийная принадлежность.

Республика Хакасия. Губернатор Виктор Зимин отказался от участия во втором туре выборов главы региона, которые были назначены на 23 сентября. Теперь без участия Зимина, по решению избиркома Хакасии, повторные выборы состоятся 7 октября. Приморский скандал в регионе таким образом не повторится - во втором туре честно встретятся кандидаты от КПРФ и Справедливой России. Аминь.

Хабаровский край. Губернатор Вячеслав Шпорт проиграл во втором туре выборов. И признал своё поражение: "В Хабаровском крае завершились выборы губернатора. Они прошли в конкурентной борьбе. Вы высказали свое мнение, и я признаю ваш выбор". Что ж, это достойно.

Вячеслав Шпорт проиграл во втором туре выборов. Фото: khabkrai.ru

Красноярский край. Губернатор Александр Усс повстречался с министром финансов России Антоном Силуановым. Обсуждалась реструктуризация долгов региона перед федеральным бюджетом. Поддержку от Силуанова Усс в этом щекотливом вопрос получил. Как и добро в теме продвижения инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».

Тверская область. Губернатор Игорь Руденя занимался электросетями региона. Вместе с федеральными чиновниками и главой ПАО "Россети" он открыл учения "по организации устранению массовых нарушений на электросетевых объектах" края. И на этом фоне обговорил с гостями программу модернизации электросетевого комплекса Тверской области с объемом вложений 5 млрд рублей.

Игорь Руденя занимался электросетями регионаФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Кировская область. Губернатор Игорь Васильев начал готовиться к празднованию 650-летия Кирова и приводить столицу региона в порядок. На преобразования требуется 120 млрд. рублей, их Васильев рассчитывает получить за счёт попадания в федеральные целевые программы. До юбилея остаётся ещё целых шесть лет.

Республика Карелия. Губернатор Артур Парфенчиков хочет сделать северный мёд новым брендом Карелии. После того, как он побывал на первом Фестивале карельского меда в Петрозаводске, многие пчелиные фермы республики получили гранты от министерства сельского хозяйства, всяческую поддержку в земельных вопросах и льготных тарифах ЖКХ. На развитие фермерских хозяйств Карелии выделено 118 млн.

Артур Парфенчиков. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Омская область. Губернатор Александр Бурков занялся кадрами - назначил руководителей 13 главных управлений в составе правительства. И ушёл в отпуск. Кадровые перестановки губернатор собирается проводить долго - в течение трёх месяцев.

Воронежская область. Новый воронежский губернатор Александр Гусев также принялся за кадровые перестановки в правительстве - уволил главу лесхоза и руководителя управления по тарифам.

А ещё Гусев публично рефлексирует по поводу своего губернаторства: "Понял, что никогда не говори никогда. Не ожидал, что столько ритуальных вещей на губернаторе. Очень отвлекает».

Республика Крым. Глава региона Сергей Аксёнов до сих пор разбирается с мини - экологической катастрофой в северном Крыму. "Органолептическим способом, на палец мерять концентрацию веществ я не в состоянии" - говорит он журналистам и ждет выводов спецкомиссии о ситуации в Армянске, где режим чрезвычайной ситуации, к счастью, уже отменён.

Мурманская область. Губернатор Марина Ковтун побывала в Санкт-Петербурге на Евразийском женском форуме. Форум проводит председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Губернатор явно готовится к выборам 2019 года - с октября в правительстве будет новый министр по внутренней политике и массовым коммуникациям.