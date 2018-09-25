2018-09-25T14:14:12+03:00
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Пять законопроектов, которые Госдума не приняла, а жаль

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА
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Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией БаченинойОбсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
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Главные темы:

- В Госдуме предложили создать собственное мобильное приложение о принятых законах. Тем временем, у министра культуры уже есть своё приложение.

- Пять законопроектов, которые Госдума не приняла, а жаль.

- Депутат Госдумы предложил наказывать правонарушителей просмотром плохих российских фильмов. Какими фильмами можно "наказать"? Составляем рейтинг!

- Мухтар из Ялты восемь лет ждет хозяина у моря и подпевает трубачу. Собака по вечерам дает "концерты" на набережной курортной столицы Крыма.

- "Я обвиняю его в воровстве": обиженный Реввой певец заговорил.

- В правительстве не исключили повышения возраста продажи алкоголя.

- Главный страх в соцсетях - осложнения от прививок.

- Коридоры власти.

- Обзор прессы.

- Детский омбудсмен озаботилась "безопасным пребыванием детей на улице". А где гуляют ваши дети?

- Новости спорта.

Пять законопроектов, которые Госдума не приняла, а жаль

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