Пять законопроектов, которые Госдума не приняла, а жаль
Главные темы:
- В Госдуме предложили создать собственное мобильное приложение о принятых законах. Тем временем, у министра культуры уже есть своё приложение.
- Пять законопроектов, которые Госдума не приняла, а жаль.
- Депутат Госдумы предложил наказывать правонарушителей просмотром плохих российских фильмов. Какими фильмами можно "наказать"? Составляем рейтинг!
- Мухтар из Ялты восемь лет ждет хозяина у моря и подпевает трубачу. Собака по вечерам дает "концерты" на набережной курортной столицы Крыма.
- "Я обвиняю его в воровстве": обиженный Реввой певец заговорил.
- В правительстве не исключили повышения возраста продажи алкоголя.
- Главный страх в соцсетях - осложнения от прививок.
- Коридоры власти.
- Обзор прессы.
- Детский омбудсмен озаботилась "безопасным пребыванием детей на улице". А где гуляют ваши дети?
- Новости спорта.
Пять законопроектов, которые Госдума не приняла, а жаль