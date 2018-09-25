В спортзал на шпильках: Британцы обсуждают Меган Маркл, сыгравшую в баскетбол на каблуках и в дизайнерском наряде

СЕГОДНЯ 01:40 2018-09-25T01:59:36+03:00

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Меган Маркл все чаще выходит в свет вместе с принцем Гарри, представляя королевскую семью на различных мероприятиях. В понедельник герцог и герцогиня Сассекские приехали в Университет Лафборо в графстве Лестершир, где обучаются будущие тренеры. 34-летний Гарри и 37-летняя Меган посетили церемонию Coach Core Awards и вручили молодым людям награды за спортивные достижения. Меган не только живо общалась со студентами, но и сыграла вместе с ними в мяч.

Герцогиня Сассекская присоединилась к игре в нетбол – это популярная в Великобритании и странах Содружества разновидность баскетбола, адаптированная специально для женщин. Меган азартно ловила мячи и передавала их другим девушкам. Тут бы британцам и оценить ловкость и прекрасную спортивную форму супруги принца Гарри, но нет: вместо этого подданные Елизаветы II живо обсуждают в соцсетях и в комментариях в СМИ наряд, в котором звезда сериала «Форс-мажоры» появилась на спортивной арене.

- Шпильки в спортзале? Если бы она была истинной леди, то знала бы, как одеться подобающе случаю: спортивные туфли, брюки, которые не волочатся по земле, и рубашка-поло. Стоило бы подумать об этом, прежде чем представлять королевскую семью на таком мероприятии, - пишет один из комментаторов на сайте Daily Mail.

Меган азартно ловила мячи и передавала их другим девушкам.Фото: REUTERS

Костюм Меган и правда мало подходил для спортзала. Пару туфелек на убийственно высоких и тонких каблучках герцогиня дополнила кутюрной блузкой от знаменитого американского дизайнера Оскара де ла Рента стоимостью 2145 долларов и расклешенными брюками Altuzarra за 720 долларов. В целом костюм герцогини тянул примерно на 3 тысячи долларов. Дорогие наряды Меган – еще один поводя для британцев пустить шпильку в ее адрес:

- Я рад, что она так шикарно одевается на наши деньги. Серьезно, она переодевается по три раза в день. Другие члены королевской семьи носят один и тот же наряд два дня подряд – и ничего, - пишет один из критиков.

Меган нарядилась в блузку дизайнера Оскара де ла Рента стоимостью 2145 долларов и в расклешенные брюки Altuzarra за 720 долларов.Фото: REUTERS

Еще одна претензия подданных к герцогине Сассекской – Меган продолжает носить вещи своих любимых американских и канадских дизайнеров, к которым она привыкла, живя в США и работая в Канаде (именно там снимались семь сезонов сериала «Форс-мажоры»). Англичане же считают, что теперь, став супругой принца Гарри, она должна выбирать наряды британских марок – патриотизма ради.

Блузка от Оскара де ла Рента, в которой Меган появилась в Университете Лафборо, снова заставила всех заподозрить супругу принца Гарри в «интересном положении». Наряд с пышной баской отлично маскирует живот, так что все снова обсуждают: а не беременна ли Меган? Хотя, если бы герцогиня действительно ждала первенца, вряд ли бы она стала прыгать в спортзале на каблуках, рискуя подвернуть ногу и подвергая опасности будущего наследника королевской семьи.

Наряд с пышной баской отлично маскирует живот, так что все снова обсуждают: а не беременна ли Меган?Фото: REUTERS

К слову, на этой неделе по Интернету активно гуляла обложка журнала OK!, на которой супруга принца Гарри красуется с большим животом. «Первые фото беременной Меган Маркл», - анонсировало издание. Поклонники венценосной четы оживились: ну наконец-то! Однако радоваться преждевременно: снимки оказались фейком. Журнал, на обложке которого Меган демонстрирует животик, вышел еще в ноябре прошлого года, сразу после помолвки голливудской звезды и принца Гарри. Фотографии были изменены в «фотошопе» - Меган пририсовали живот на радость читателям.

Гуляющая по Сети обложка с беременным животом Меган оказалась фейком.

К тому же на обложке актриса одета в короткую кожаную куртку с шипами – такие вещи после замужества просто исчезли из гардероба герцогини Сассекской, этот жакет явно из ее «прошлой» жизни. И, наконец, если бы Меган действительно ждала первенца, Кенсингтонский дворец объявил бы об этом – ведь во время трех беременностей Кейт Миддлтон королевский дом именно так и поступал.