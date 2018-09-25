Боня похвасталась переездом в США к новому парню, но вскоре выяснилось, что он гей

СЕГОДНЯ 12:28 2018-09-25T12:45:07+03:00

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На днях стало известно, что Виктория Боня решила окончательно перебраться на ПМЖ в Лос-Анджелес вслед за своей новой любовью – американским юристом Джеффри Бейером. Тогда поклонники предположили, что у пары уже ранее был роман и именно из-за него зимой прошлого года девушка несколько месяцев провела в Штатах. Но не успели фолловеры аккауанта звезды поздравить ее с такими серьезными и приятными переменами в жизни, как СМИ выяснили, что кажется у парня Бони…уже есть парень. Об этом сообщает телеграм-канал Star News, а также ресурс "Папарацци.ру".

По мнению ряда источников, предстоящий брак Виктории Бони и Аллена Джеффри Бейера — фиктивный. Свадьба с ним необходима телеведущей для того, чтобы получить американское гражданство. Что же получит от брака сам Аллен, неизвестно — быть может, престижный статус семейного человека.

По мнению ряда источников, предстоящий брак Виктории Бони и Аллена Джеффри Бейера (справа) — фиктивный. Фото: instagram.com/allenjbeyer

Напомним, всего месяц назад стало известно, что роман Виктории Бони и французского миллионера Пьера Андюрана оказался непродолжительным. Несмотря на то, что пара строила большие планы на будущее и даже познакомила своих детей, свадьбой эти отношения не завершились.