Эпоха Роналду и Месси закончена. Кто сядет следующий на футбольной трон?

СЕГОДНЯ 12:35 2018-09-25T14:27:16+03:00

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Криштиану Роналду и Лионель Месси больше не лучшие футболисты мира. Это официально. ФИФА объявила имя лучшего игрока года, и впервые с 2007-го года им не стал ни португалец, ни аргентинец. Лучший футболист - хорват Лука Модрич, ему и вручили в Лондоне премию ФИФА «The Best». И это означает, что мы смотрим в спину уходящей эпохе великого противостояния.

Очень может быть, когда мы через много-много лет будем рассказывать, какими были 2010-е, мы не будем вспоминать айфоны, хипстеров и плитку на московских улицах. Мы будем все про это время объяснять очень просто: это десятилетие, когда Роналду и Месси бились за звание лучшего футболиста Вселенной, и к ним даже близко никто не мог подойти. Вряд ли возможно, что в обозримом будущем снова одновременно появится два игрока такого космического уровня. Так что эпоха Месси-Роналду навсегда останется бриллиантовой в истории футбола.

Но она уходит. Лео - уже 31 год, Кришу - 33, и если они подарят нам еще один-два сезона превосходной бойни на футбольном поле, это будет чудесно. Но за их спинами не видно пока никого, кто мог бы взойти на трон и устроиться там нам многие годы. Новый «The Best» Лука Модрич? Он провел прекрасный сезон, выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, а с Хорватией - «серебро» ЧМ-2018. Но ему уже 33! И он должен распилить свой приз между всеми членами «шашечной сборной» - это они на чемпионате мира выбили Луке под занавес карьеры строчку в перечне лучших футболистов в истории.

А кто дальше? Неймар? Почему-то не верится. Возможно, бразилец блеснет на один сезон, но в этом году, катаясь по полю после каждого столкновения, он очень ясно показал, почему в футболе не должно быть «Эпохи Неймара». Киллиан Мбаппе? Ему всего 19 лет, а он уже самый дорогой футболист Европы, чемпион мира и, возможно, в будущем поставит на колени многих соперников. Но, чтобы стать великим, Мбаппе нужно вокруг себя собрать настоящую клубную команду победителей. У Роналду был «МЮ» и «Реал», у Месси есть «Барселона». А ПСЖ Мбаппе пока не оставляет впечатление той свиты, которая способна сделать короля.

Гризман? Азар? Саллах? Кейн? Все они - класснейшие мастера. Но вряд ли способны собрать у себя на каминной полке по нескольку «Золотых мячей» и хрустальных плашек «The Best». Поэтому и немного грустно, что мы досматриваем последние сезоны длиннющего матча Роналду - Месси.

За кого голосовали участники опроса

Премия ФИФА «The Best». Что надо знать о ней?

1. Международная федерация футбола с 1991 года определяет лучшего игрока года. А с 2010 по 2015 год ФИФА делала это вместе с французским журналом «Франс Футбол», у которого есть свой приз «Золотой мяч».

2. ФИФА определяет лучших по итогам голосования капитанов сборных, главных тренеров национальных команд, болельщиков на сайте организации и представителей СМИ.

3. Криштиану Роналду и Лионель Месси по 5 раз признавались лучшими игроками года (включая совместно с «Франс Футбол»).

4. ФИФА так же определяет лучшего тренера года. В 2018 году им стал Дидье Дешам из сборной Франции, а наставник российской национальной команды Станислав Черчесов занял 9-е место.

5. Вручает ФИФА и приз Ференца Пушкаша за лучший гол года. В этот раз победил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, а в числе претендентов был удар Дениса Черышева в 1/4 финала ЧМ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Его матчи разбирает жена, а в родной Хорватии ненавидят болельщики. Лука Модрич - что мы знаем о лучшем футболисте мира

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