Нюша впервые показала своего ребёнка

СЕГОДНЯ 07:27 2018-09-25T07:27:56+03:00

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Впервые в истории российского шоу-бизнеса главным героем видео стал малыш, который совсем скоро появится на свет. Певица поделилась сокровенным, чтобы навсегда сохранить в памяти счастливый период ожидания малыша. Мы увидим кадры УЗИ ребенка Нюши и ее супруга Игоря Сивова в клипе на песню «Таю».

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В своей новой работе певица рассказала пять историй девушек, находящихся в интересном положении. Всех их сыграла Нюша.

- Мне было интересно сыграть несколько героинь, с разными характерами, судьбами, социальным статусом и профессиями. Все девушки в клипе совершенно не похожи друг на друга, но все они испытывают счастье, которое невозможно скрыть - поделилась певица.

Главным героем видео стал еще нерожденный малышФото: кадр с видео

«Таю» наполнена нежностью, любовью и особой сентиментальностью, свойственной беременным женщинам. Она рассказывает о зарождении чувств, а события в клипе являются продолжением истории любви.

ИНТЕРВЬЮ

Нюша: Я непредсказуемая беременная женщина!

28-летняя Нюша Шурочкина и ее супруг Игорь Сивов ждут малыша. Ню уже давно не дерзкий подросток, а спокойная будущая мама. Именно такой мы увидели певицу в одном из московских кафе, где обсудили ее планы на дальнейшую жизнь (подробности)