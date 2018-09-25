2018-09-25T07:27:56+03:00
Звезды

Нюша впервые показала своего ребёнка

Певица презентовала клип «Таю», в котором дебютировал ее малыш [видео]
Кира БУЛЫЧЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Нюша презентовала клип на песню «Таю»Нюша презентовала клип на песню «Таю»Фото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Впервые в истории российского шоу-бизнеса главным героем видео стал малыш, который совсем скоро появится на свет. Певица поделилась сокровенным, чтобы навсегда сохранить в памяти счастливый период ожидания малыша. Мы увидим кадры УЗИ ребенка Нюши и ее супруга Игоря Сивова в клипе на песню «Таю».

nyusha_nyushanyusha_nyusha
...а мы летать не боимся, мы словно дикие птицы #comingsoon #newvideo #скоро #новыйклип #нюшатаю #таю #нюша #nyusha
35972 отметок «Нравится»340 комментариевInstagram

В своей новой работе певица рассказала пять историй девушек, находящихся в интересном положении. Всех их сыграла Нюша.

- Мне было интересно сыграть несколько героинь, с разными характерами, судьбами, социальным статусом и профессиями. Все девушки в клипе совершенно не похожи друг на друга, но все они испытывают счастье, которое невозможно скрыть - поделилась певица.

Главным героем видео стал еще нерожденный малыш Фото: кадр с видео

Главным героем видео стал еще нерожденный малышФото: кадр с видео

«Таю» наполнена нежностью, любовью и особой сентиментальностью, свойственной беременным женщинам. Она рассказывает о зарождении чувств, а события в клипе являются продолжением истории любви.

ИНТЕРВЬЮ

Нюша: Я непредсказуемая беременная женщина!

28-летняя Нюша Шурочкина и ее супруг Игорь Сивов ждут малыша. Ню уже давно не дерзкий подросток, а спокойная будущая мама. Именно такой мы увидели певицу в одном из московских кафе, где обсудили ее планы на дальнейшую жизнь (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
ЕС нашел способ проведения расчетов с Ираном в обход санкций США
Спецслужбы: ИГ* хочет создать новый опорный центр "халифата" в Центральной Азии
США продадут Тайваню запчасти для военных самолетов на сумму $330 млн
За холодные батареи руководителей котельных будут увольнять
Американский журнал предрек ВМС Украины гибель в Азовском море за "считанные минуты"
Мэттис заявил, что вопрос размещения базы США в Польше пока не решен
Китай предложил России вместе бороться с санкционным давлением США
Почтальоны будут помогать оплачивать кредиты на дому
Лидеры США и Франции обсудили ситуацию в Сирии и вопросы торговли
ЕС готов помочь в восстановлении Сирии при наличии политических условий
Президент Южной Кореи изложил Трампу послание Ким Чен Ына
Ющенко: жители Донбасса похожи на население нацистской Германии
Основатели Instagram покинут свою компанию
Погода в Москве на 25 сентября 2018 года: температура опустится до 9 градусов
Могерини: Иран полностью выполняет условия ядерной сделки
В Москву чаще всего переезжают петербуржцы
В России внедрят систему распознавания лиц в общественном транспорте
Трамп и Мун Чжэ Ин договорились сверять действия перед саммитом США-КНДР
В России программу льготной ипотеки продлят до 2024 года
Госдеп сообщил о гибели американского дипломата на Мадагаскаре