«Руслан угодил в скандал? Не может быть!» В редакцию «КП» позвонил «одноклассник Боширова»

СЕГОДНЯ 08:14 2018-09-25T08:49:52+03:00

В редакцию "Комсомольской правды" позвонил человек, который представился "одноклассником Боширова" Фото: скрин с видео

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В редакцию «Комсомольской правды» позвонил человек, который назвался одноклассником Руслана Боширова - одного из двух таинственных россиян, которые обвиняются Лондоном в отравлении Скрипалей. Некоторое время назад мы объявляли вознаграждение за информацию о жизни Боширова и Петрова, поэтому самому факту звонка никто не удивился. Но вот сам разговор вышел очень странным... Впрочем, судите сами. Приводим диалог без купюр.

- Вы сегодня звонили в редакцию, говорили, что вы одноклассник Боширова?

- Я не только одноклассник Боширова, я еще с ним учился и служили мы вместе. А что?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/670347" frameborder="0"></iframe> В «Комсомольскую правду» позвонил «одноклассник» Руслана Боширова.

- Мы ищем людей, которые знают этих людей в реальной жизни...

- Нет-нет, вы скажите, вас как зовут?

- Алексей.

- Алексей, мне мама сказала, что якобы... сейчас я скажу точно, у меня где-то СМСка от нее была. Так, вот: «Кирилл, позвони по вот этому номеру» - ну номер телефона указан. - «Люди ищут Руслана». Дальше я не буду говорить. Я просто учился в институте с ним. Служили вместе.

- Понятно. А сейчас вы с ним общаетесь? Продолжаете поддерживать с ним отношения?

- Ну, редко, крайне редко.

- По крайней мере вы знаете, чем он занимается, кто он такой, где живет и так далее?

- Больше я знаю о семье. По крайней мере об отце я знаю больше. У нас родители дружили. Мы же с одного города - Душанбе.

- Откуда?

- Мы родились вместе и переехали сюда вместе.

- Переехали куда? В Москву?

- Он в Москву переехал. Изначально в Ростов-на-Дону переехали.

- Последний раз когда его видели?

- Последний раз? На собрании ветеранов... сейчас скажу когда... в 2014 году.

- А собрание ветеранов чего?

- Ну мы служили вместе.

- А служили в каких войсках?

- А вот этого я вам не могу сказать, потому что у меня 50-летняя подписка.

- Нам нужно понимать, что вы можете рассказать. Какие у вас есть доказательства, фотографии?

- А какой смысл? Я у вас денег не прошу за это. Какой мне...

- Если вам мама прислала, то она сообщила, что мы объявили вознаграждение за эту информацию.

- Не знаю, у меня тут об этом не написано.

- Мы действительно объявляли вознаграждение, если человек может предоставить нам какие-то фотографии, какие-то доказательство, чем этот человек занимается, где он живет. В идеале - поможет с ним встретиться.

- Смотрите, когда мы вместе службу проходили на втором году службы его перевели в другую часть. Причины я говорить не буду, но его перевели в другую часть. Не только его, но и других тоже. Много кого переводили. И после этого - я опять же причин не буду объяснять - здесь у солдат-срочников как принято, дембельский альбом и так далее. А в случае подобных переводов весь фотоматериал он изымается сотрудниками особого отдела, поэтому я вам даже больше скажу, что у меня дома забрали все фотографии, которые были сделаны в 95, 96, 97 и 98 году. Это вообще институтские фотографии.

- То есть у вас фотографий его нет?

- У меня фотографий его нет.

- Вы говорите про родителей его можете рассказать. С родителями мы можем как-то пообщаться?

- Я с отцом его да, общаюсь. Это не отец, а отчим.

- Можете нас связать?

- Спрошу его.

- Хотя бы скажите, где он живет, чтобы мы на него вышли, если он в Москве.

- Не, он не в Москве. Он вообще к Москве никакого отношения не имеет. Он вообще живет в Ростове-на-Дону.

- В Ростове у нас тоже есть редакция. Мы и в Ростове можем прийти.

- Нет, мне просто интересна заинтересованность ваша. Для чего?

- Мы хотим написать про него материал.

- Подождите, а какой материал вы хотите?

- Вы звоните в «Комсомольскую правду». Мы журналисты.

- Но причем тут он?

- Вы же наверняка знаете историю про Боширова. Сейчас про нее на всех каналах трубят.

- Я новости не смотрю и телевизор вообще.

- Дело в том, что он оказался в центре международного скандала вместе с еще одним человеком по фамилии Петров.

- Кто, Руслан? (смеется) Такого быть не может. А в каком скандале?

- Его обвиняют в том, что он участвовал в отравлении перебежчика из России.

- Еще раз.

- В том, что он участвовал в отравлении перебежчика из России.

- Алексей, до свидания, все, до свидания.

По утверждению нашего собеседника, Руслан Боширов на этом фото - второй справа

Тем не менее через некоторое время Кирилл снова перезвонил и изъявил желание перекинуть по мессенджеру якобы единственную сохранившуюся у него фотографию с молодым Русланом Бошировым (по утверждению моего собеседника - второй справа). На просьбу идентифицировать взрослого Боширова на известных фотографиях из Лондона Кирилл уверенно написал: «Да вот же он!» и указал... на фотографию с Александром Петровым.

С учетом всех обстоятельств (туманные намеки на спецслужбы, отсутствие конкретики, ошибки в фотографии) редакция «КП» считает, что имела место попытка вброса намеренной дезинформации через наше издание. Выразить свое мнение предлагаем читателям в комментарии.

Напоминаем, «Комсомольская правда» готова выплатить 100 тысяч рублей знакомым Руслана Боширова и Александра Петрова, которые готовы поделиться с редакцией информацией об их жизни.

Обязательное условие — сведения должны быть подкреплены доказательствами (фотографиями, документами, адресами).

Ждем сообщений по электронной почте: reporter@kp.ru, aleksey.ivanov@phkp.ru - или по телефону: (495) 777-02-82 (попросить связать с отделом политики).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/668706" frameborder="0"></iframe> Правда об «отравителях Скрипалей».«Мы - туристы, поехали в Солсбери смотреть знаменитый собор», - «подозреваемые» по делу Скрипалей Петров и Боширов рассказали, что делали в Великобритании.

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