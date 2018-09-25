2018-09-25T11:15:43+03:00
Тест на ВИЧ: Экспедиция

Более 800 жителей Нижегородской области за три дня узнали свой ВИЧ-статус

III Всероссийская акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» прошла в четырех городах – Нижнем Новгороде, Арзамасе, Дзержинске и Кстове
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В Нижегородской области завершилась акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция».В Нижегородской области завершилась акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция».
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Нижегородская область завершила свое участие в III Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция» 24 сентября. Эстафета передана Саратовской области. За три дня в акции, партнером которой является Горьковский автозавод, приняли участие более 800 жителей Нижегородской области, они прошли бесплатное анонимное тестирование и узнали свой ВИЧ-статус. По пути следования экспедиции в Саратовскую область мобильные пункты тестирования остановятся еще в городе Кстово, также станут известны результаты тестирования на предприятии ООО «СИБУР».

Участие в акции принимали все: от мала до велика.

Участие в акции принимали все: от мала до велика.

Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай отметил, что в Нижегородской области наблюдаются достаточно серьезные изменения в сфере здравоохранения:

– Сегодня в Нижнем Новгороде увеличивается и выявляемость ВИЧ-инфекции, и охват ВИЧ-инфицированных терапией. По итогам 2017 года терапию получают порядка 49% ВИЧ-инфицированных. Охват тестированием составляет более 26%. Это цифры, которые имеют положительную динамику, и это внушает оптимизм. Сегодня важно не только вовремя обеспечить лечение ВИЧ-инфицированных, но и бороться со стигматизацией ВИЧ-инфицированных. Стигматизация отталкивает людей от лечения и от системы здравоохранения, что недопустимо, – прокомментировал Олег Салагай.

Тема ВИЧ-инфекции, которая сегодня привлекает внимание как со стороны общественности и очень актуальна для региона.

Тема ВИЧ-инфекции, которая сегодня привлекает внимание как со стороны общественности и очень актуальна для региона.

И.о. заместителя губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Сергей Шевченко отметил, что тема ВИЧ-инфекции, которая сегодня привлекает внимание как со стороны общественности, так и специалистов, очень актуальна для региона. Для Нижегородской области, которая находится на 21-м месте в рейтинге Российской Федерации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией, это имеет первостепенное значение.

– Мы уделяем серьезное внимание нашему СПИД-центру, который в последнее время приобрел современную аппаратуру для диагностики и экспресс-диагностики, что позволяет в короткие сроки проводить обследование большого количества людей, – комментирует Сергей Шевченко. – В дальнейшем мы будем развивать эти диагностические направления, а также методики, которые в рамках мобильных пунктов тестирования в сжатые сроки позволяют обследовать людей на ВИЧ-инфекцию в отдаленных районах нашей области.

Министр здравоохранения Нижегородской области Антон Шаклунов обратил внимание, что формат экспедиции является хорошей практикой в Российской Федерации, в Российской империи. «Начиная с конца XIX – начала XX века экспедиции по борьбе с какими-то заболеваниями или по выявлению их очагов были обычной практикой нашего здравоохранения. В конечном итоге все эти мероприятия приводили к тому, что наша страна стала свободной от ряда заболеваний. Сегодняшняя экспедиция, с моей точки зрения, это настоящая большая экспедиция, которая едет по всей стране, массово обследуя и информируя людей. Ее цель – сделать нашу страну, Нижегородскую область, свободной от ВИЧ-инфекции».

Ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России Николай Карякин подчеркнул важность профилактических мероприятий, направленных на предотвращение распространения ВИЧ-инфекции. И что именно врачи должны доносить до населения нашей страны базовые принципы профилактики заболеваний.

Акция прошла при активном участии ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», сотрудники которого оказали должное медицинское сопровождение, проводили тестирование, дотестовое и послетестовое консультирование.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.

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