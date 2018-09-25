Итальянцы призвали мировых лидеров поучиться благородству у русских моряков

СЕГОДНЯ 15:45 2018-09-25T17:52:48+03:00

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- Это ангелы, вышедшие из моря, - повторяют итальянские политики и журналисты крылатую фразу из своих газет от 1908 года в адрес русских моряков.

В далекой и жаркой Сицилии в эти дни вспоминают подвиг экипажей кораблей Гардемаринского отряда Балтийского флота, которые 110 лет назад первыми пришли на помощь итальянцам в момент сильнейшего землетрясения в Европе. Три подземных толчка на дне Мессинского пролива, три волны цунами и полностью разрушенные 20 прибрежных городов. Число жертв - около 100 тысяч человек.

Николай II тогда отдал приказ находящимся неподалеку броненосцам "Слава", "Цесаревич", броненосному крейсеру "Адмирал Макаров" и бронепалубному крейсеру "Богатырь" плыть на помощь. И также выделил сицилийцам 50 тысяч франков. Решение было очень рискованным, поскольку в случае повторных толчков русская эскадра бы тоже погибла.

Владимир Якунин на палубе фрегата "Адмирал Эссен", прибывшего на Сицилию почтить память русских моряковФото: Елена ЧИНКОВА

- Моя бабушка Кончетта Бернара отправилась с семьей в оперный театр на "Аиду" и оказалась в эпицентре землетрясения. Вся семья погибла. А разгребавшие завалы голыми руками моряки заметили ее ногу и смогли спасти. Отправили ее на корабле в госпиталь в Неаполь. Мы передаем эту историю из поколения в поколение. И их множество, - рассказывает резчик по камню и дереву из Мессины Андреа Боццо.

Мы стоим с ним на красивейшей Площади русских моряков, памятники на которой в 2012 году установил Фонд Андрея Первозванного. Авторами были сами итальянцы, поэтому композицию называют "сицилийской эмоцией, воплощенной в скульптуре". А в соседней Таурмине установлен и памятник последнему российскому императору.

Вместе с итальянскими властями, моряками и потомками выживших дань памяти спасателям отдали и российские моряки с фрегата "Адмирал Эссен". Корабль Черноморского флота, который в прошлом году запускал ракеты по игиловцам в Сирии, специально прибыл на Сицилию ради этих торжеств.

Мемориал русским морякам работы сицилийских авторовФото: Елена ЧИНКОВА

- Для нас мемориал на Площади русских моряков - частица огня благородства, проявленного русскими. Может быть, пришел момент, когда нужно чувствовать сердцем, а не руководствоваться какой-то стратегией. Скольких бед можно было бы избежать. Давайте брать пример с "ангелов из моря". Такими действиями должны руководствоваться сильные мира сего. В последнее время мы забываем о благородстве, - призвал мэр Мессины Катано де Лука.

- Для нас чрезвычайно важно, что с каждым приездом сюда мы убеждаемся, что чувство благодарности у итальянцев сохраняется и передается с семейными традициями, - отметил глава Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин, удостоенный в свое время высшей награды Италии за развитие сотрудничества в железнодорожной сфере.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/670421" frameborder="0"></iframe> На Сицилии почтили память русских моряков, спасавших итальянцев при землетрясении.

Он напомнил, как резко изменилась тональность итальянских газет после жеста России, и как трагедия в целом повлияла на двусторонние отношения, вплоть до того, что в Первую мировую итальянцы с русскими не воевали.

- Не жаловались ли вам сегодня итальянские друзья из политики и бизнеса на санкции? Может ли Италия стать той страной, которая инициирует их отмену? По крайней мере, это активно обещало ее новое правительство, - спросила Якунина "КП".

Мемориал Федору Ушакову на Площади русских моряковФото: Елена ЧИНКОВА

- Я отвечу как частное лицо и научный работник. С кем бы из сферы бизнеса я ни общался - будь то Италия, Германия или Франция, везде слышу одно и то же: инициированные США и Евросоюзом санкции крайне негативны для европейского бизнеса. По разным оценкам, ущерб достиг 300 миллиардов евро. Мы как гости можем только приветствовать нежелание Рима вести санкционные войны и пожелать правительству Италии преодолеть эти трудности. Не побоюсь показаться пессимистом, но я не верю, что в условиях нынешних альянсов одна страна из ЕС сможет отказаться от коллективно вырабатываемой линии. Но то, что такие разговоры идут, - уже позитивный факт, - дипломатично заключил Якунин.

А слышавшие это представители итальянских властей дипломатично промолчали.

Сицилия.