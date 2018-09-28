Гастрономическое путешествие

СЕГОДНЯ 12:10 2018-09-28T12:33:32+03:00

- Пицца? - Си! - Хот-дог? - Ю бет! - Ещё "Оливье"? - С большим удовольствием! Почему мы, живя в разных странах, на разных континентах, так любим эти блюда?

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У каждой страны свои кулинарные традиции, но есть продукт, любимый повсеместно. Это колбаса. Колбасам отдают не только гастрономическое предпочтение, из них создают картины, составляют букеты и даже выставляют колбасные торты как экспонаты. Но, что бы там ни делали с колбасой, наиболее органично она смотрится на нашем столе – в нарезке, бутербродах, в составе сложных блюд и т.п. В этой статье пойдет речь о разнообразии и единстве колбасной кулинарии разных народов.

В России «Оливье» на Новый год – это традиция! И подходят к приготовлению этого салата основательно: у каждой хозяйки свой секрет приготовления знаменитого салата. Но один из обязательных ингредиентов правильного "Оливье" – качественная и вкусная вареная колбаса.

Во французском регионе Лангедок-Руссильон до сих пор обожают другое легендарное блюдо - кассуле. По легенде в ходе Столетней войны 14-ого века произошла многодневная осада городка Кастельдонари.

Оголодавшие и отчаявшиеся солдаты попросили жителей собрать все съестные припасы, чтобы приготовить сытное блюдо, которое бы прибавило им сил для обороны. Так появилось кассуле из бобовых, свинины, гуся или утки и, конечно же, сосисок. Для приготовления традиционно используется «касалетка» - глубокая глиняная посуда, устойчивая к высокой температуре.

В Хорватии обожают кулен – колбасу из рубленой свинины с добавлением специй и паприки. Кулен здесь настолько популярен, что в честь него даже проводят ежегодный фестиваль колбас.

Казалось бы, бельгийцы – фанаты овощей и морепродуктов, но без колбасы они тоже не могут. «Льежский салат» - классика бельгийской кухни. И пусть вас не сбивает с толку его нежное, воздушное название. Это не салат, а полноценное основное блюдо. По рецепту в его состав входят молодой картофель, стручковая фасоль, лук, яблоки, и полукопченая или тонко нарезанная копченая колбаса, в качестве заправки - оливковое масло с добавлением уксуса.

Пицца - итальянское национальное блюдо, появившееся в 1522 году в Неаполе. Уникальность пиццы в том, что она практически не изменилась за пять столетий! Первой пиццей был прообраз популярной сегодня «Маргариты» - лепешка с томатами и расплавленным сыром. Но уже в 1843 году Александр Дюма в своих путевых заметках из Италии описал все возможные виды начинок для пиццы: сало, анчоусы, колбасы, различные виды сыров.

Один из классических современных рецептов – пицца «Пепперони» с острой копченой колбасой салями, шампиньонами и сыром, которую легко приготовить дома.

Хотя родиной хот-дога и является Германия, но наибольшее призвание он получил в США. Мягкая белая булочка с горячей сосиской, кетчупом и горчицей, являясь прекрасным перекусом на ходу для постоянно спешащих американцев, завоевала сердца взрослых и детей. Американцы даже официально признались ей в любви, объявив 18 июля Днем хот-дога. Хот-доги уникальны тем, что их легко готовить и удобно есть. По одной из версий, булочка пришла на смену белым перчаткам, которые раньше раздавали покупателям, чтобы они не обжигались и не пачкались.

Германию, в свою очередь, невозможно представить без колбасок и пенного. Фестиваль Октоберфест уже вышел далеко за пределы страны и стал международным. Каждый, кто приезжает в Германию обязательно пробует карривурст – сардельку в томатном соусе с добавлением карри.

Традиционное блюдо португалоязычных стран, фейжоада, окутано кулинарными легендами. По одной версии, его триста лет назад придумали рабы, завезенные в Бразилию из Африки. По другой версии, фейжоада – вариант рецепта французского касуле. Это блюдо называют пиром для желудка, потому что оно спокойно заменяет первое, второе и гарнир. Кроме говядины, свинины, бекона и сала, для приготовления используют сосиски и копченую колбасу.

Отправиться в гастрономическое путешествие с колбасными изделиями «Черкизово», не покидая собственной кухни, может каждый. Собственное производство - от фермы до прилавка - гарантирует качество продуктов, а широкий ассортимент и отменный вкус колбас «Черкизово» не оставят равнодушным никого.

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