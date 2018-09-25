Начались съёмки программы «Во весь голос»

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-25T17:06:13+03:00

Финал международного музыкального телевизионного конкурса можно будет посмотреть в ноябре на телеканале «Мир24»

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«И в сплетении рук, и в сиянии глаз – мы вместе!» - эту строчку из песни Олега Газманова можно считать гимном конкурса «Во весь голос», организованного Федеральным агентством по делам национальностей совместно с благотворительным фондом «Дети помогают детям» Лины Арифулиной и при содействии Россотрудничества.

Участники из девяти стран собрались в московской студии «Караоке-Yota арена» для записи телевизионной версии конкурса. На одну из съемок пригласили и журналиста «Комсомолки».

Соревнуются команды из России, Белоруссии, Латвии, Азербайджана, Таджикистана, Молдавии, Грузии, Казахстана и Армении. Каждая исполняет по два сольных и одному групповому номеру. Обязательны исполнение на родном для участников языке и одной песни на русском.

Признаюсь, происходящее произвело на меня глубокое впечатление, хоть я и не поклонница детских музыкальных конкурсов, транслируемых на федеральных каналах. Меня коробит несоответствие репертуара и возраста исполнителей. Когда 7-летний ребенок поет песню Виктора Цоя «Кукушка», искренне недоумеваю. На конкурсе «Во весь голос» ситуация иная. И организаторы, и наставники тщательно работают над тем, чтобы ребенок, как говорится, звучал, чтобы его личность гармонировала с композицией.

Запись будет проходить несколько дней. Мероприятие волнительное - дети заметно переживают.

Запись финальной песни.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В первый же день на съёмки поддержать ребят приехал руководитель ФАДН России Игорь Баринов. Первым делом строго спросил: «Вы обедали?» Юные артисты закивали. Конечно, их вкусно покормили, но разве это главное? Главное успеть пообщаться, подружиться, зайти на странички друг друга в соцсетях и, разумеется, достойно выступить. А еще задать Игорю Вячеславовичу вопросы. 13-летний Руфат из Азербайджана, например, поинтересовался, какую национальную кухню он предпочитает.

- Люблю блюда кавказской кухни, - ответил Игорь Баринов. – На мой взгляд, она объединяет всю Россию.

Руководитель ФАДН России говорил с детьми не только о еде, но и о дружбе, музыке, ответственности за себя и страну. А в беседе с журналистами он рассказал о том, как сложно переоценить значение подобных конкурсов.

- Да, ребята соперничают друг с другом, но посмотрите, насколько они дружны, - отметил Игорь Баринов. – Если дети, независимо от национальности, религии, убеждений, культуры, занимаются одним делом, - это главное. Благодаря таким конкурсам закладываются основы на всю оставшуюся жизнь. У этих ребят, надеюсь, будет иммунитет против этнических конфликтов, интерес к которым подогревается взрослыми.

Идейный вдохновитель конкурса, известный продюсер Лина Арифулина уверена, что национальный конкурс гораздо больше повышает мастерство артиста, нежели привычные нам, зрителям, вокальные «соревнования».

- Гораздо сложнее, эффективнее и эффектнее запомниться с авторской песней, например, на татарском или чеченском языке, - объясняет продюсер. - А мы, организаторы, сделаем всё, чтобы эти песни были услышаны самой широкой аудиторией.

Подробный репортаж о записи телевизионного конкурса читайте в ближайшее время на нашем сайте.