2018-09-25T17:06:13+03:00
Национальный вопрос в России

Начались съёмки программы «Во весь голос»

Финал международного музыкального телевизионного конкурса можно будет посмотреть в ноябре на телеканале «Мир24»
Ирина ИЛЬИНА
Поделиться:
Руководитель ФАДН Игорь Баринов с участниками программы «Во весь голос».Руководитель ФАДН Игорь Баринов с участниками программы «Во весь голос».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

«И в сплетении рук, и в сиянии глаз – мы вместе!» - эту строчку из песни Олега Газманова можно считать гимном конкурса «Во весь голос», организованного Федеральным агентством по делам национальностей совместно с благотворительным фондом «Дети помогают детям» Лины Арифулиной и при содействии Россотрудничества.

Участники из девяти стран собрались в московской студии «Караоке-Yota арена» для записи телевизионной версии конкурса. На одну из съемок пригласили и журналиста «Комсомолки».

Соревнуются команды из России, Белоруссии, Латвии, Азербайджана, Таджикистана, Молдавии, Грузии, Казахстана и Армении. Каждая исполняет по два сольных и одному групповому номеру. Обязательны исполнение на родном для участников языке и одной песни на русском.

Признаюсь, происходящее произвело на меня глубокое впечатление, хоть я и не поклонница детских музыкальных конкурсов, транслируемых на федеральных каналах. Меня коробит несоответствие репертуара и возраста исполнителей. Когда 7-летний ребенок поет песню Виктора Цоя «Кукушка», искренне недоумеваю. На конкурсе «Во весь голос» ситуация иная. И организаторы, и наставники тщательно работают над тем, чтобы ребенок, как говорится, звучал, чтобы его личность гармонировала с композицией.

Запись будет проходить несколько дней. Мероприятие волнительное - дети заметно переживают.

Запись финальной песни. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Запись финальной песни.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В первый же день на съёмки поддержать ребят приехал руководитель ФАДН России Игорь Баринов. Первым делом строго спросил: «Вы обедали?» Юные артисты закивали. Конечно, их вкусно покормили, но разве это главное? Главное успеть пообщаться, подружиться, зайти на странички друг друга в соцсетях и, разумеется, достойно выступить. А еще задать Игорю Вячеславовичу вопросы. 13-летний Руфат из Азербайджана, например, поинтересовался, какую национальную кухню он предпочитает.

- Люблю блюда кавказской кухни, - ответил Игорь Баринов. – На мой взгляд, она объединяет всю Россию.

Руководитель ФАДН России говорил с детьми не только о еде, но и о дружбе, музыке, ответственности за себя и страну. А в беседе с журналистами он рассказал о том, как сложно переоценить значение подобных конкурсов.

- Да, ребята соперничают друг с другом, но посмотрите, насколько они дружны, - отметил Игорь Баринов.Если дети, независимо от национальности, религии, убеждений, культуры, занимаются одним делом, - это главное. Благодаря таким конкурсам закладываются основы на всю оставшуюся жизнь. У этих ребят, надеюсь, будет иммунитет против этнических конфликтов, интерес к которым подогревается взрослыми.

Идейный вдохновитель конкурса, известный продюсер Лина Арифулина уверена, что национальный конкурс гораздо больше повышает мастерство артиста, нежели привычные нам, зрителям, вокальные «соревнования».

- Гораздо сложнее, эффективнее и эффектнее запомниться с авторской песней, например, на татарском или чеченском языке, - объясняет продюсер. - А мы, организаторы, сделаем всё, чтобы эти песни были услышаны самой широкой аудиторией.

Подробный репортаж о записи телевизионного конкурса читайте в ближайшее время на нашем сайте.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Фотографы Испании, Египта и Бельгии присоединились к фотоконкурсу «Русская цивилизация»
К Международному фотоконкурсу «Русская цивилизация», организованному Федеральным агентством по делам национальностей, присоединились жители Бельгии, Египта, Испании и Таиланда
Более 2 тысяч снимков со всего мира поступило на Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», организованный Федеральным агентством по делам национальностей, продолжается. За две недели со дня старта на сайте уже опубликовано 2300 снимков. Свои работы присылают фотографы из 30 стран мира
Новости 24
Савченко заявила, что ей необходима операция
Минторг США внес в санкционные списки 12 российских компаний
В Центробанке рассказали о причинах укрепления рубля
Нетаньяху заявил о договоренности с Путиным по встрече военных делегаций двух стран
Глава Пенсионного фонда рассказал об использовании зданий ведомства
Госдума обязала организаторов согласованных митингов сообщать органам власти об их отмене
«Нужно быть аккуратнее с инициативами»: в ЛНР прокомментировали слова Ющенко о жителях Донбасса
Армии Израиля приказано действовать против Ирана в Сирии
Американские хедж-фонды впервые с 2017 года стали играть против рубля
Месси не выйдет на поле за сборную Аргентины
Киев заявил о близости к компромиссу с Россией по миротворцам
Новый глава Владимирской области призвал призвал проигравшую на выборах соперницу Светлану Орлову покинуть регион
Госдума приняла закон о праве многодетных родителей на выбор даты отпуска
С 2020 года РЖД начнет отказываться от бумажных билетов
Тимошенко возглавила рейтинг кандидатов на пост президента Украины
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» побывал с визитом в порту Мессины