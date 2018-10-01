До свидания картриджи, есть лучшие варианты!

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-01T11:08:50+03:00

Как сделать домашнюю печать доступнее и не задумываться о том, что и в каком количестве печатать ? Выбрать устройство без картриджей! HP предлагает интересные варианты

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Принтеры с системой непрерывной подачи чернил – настоящая находка для тех, кто печатает много. И этот рецепт одинаков как для пользователя домашнего офиса или для студента, так и для фотографа-энтузиаста или, например, для школьного учителя – всем этим и многим другим «многопечатающим» пользователям принтер с системой непрерывной подачи чернил (СНПЧ) позволяет минимизировать затраты на печать и существенно экономить бюджет.

Принтеры с СНПЧ, как отмечают в НР, пользуются особой популярностью в России – тут люди копеечку считать умеют. Раньше такие устройства наши местные умельцы иногда делали самостоятельно, но потребность в кустарной переделке отпала с появлением фирменных решений. НР представляет уже второе поколение СНПЧ-девайсов для всех. Раньше они были в линейке DeskJet с индексом «GT», а теперь у них отдельная линейка со звучным названием «Ink Tank». Поговорим о самых свежих новинках – HP Ink Tank 415 и 115.

По своим пользовательским характеристикам в плане печати это девайсы практически ровно такие же, как и использующие привычные картриджи. Да, чернила в принтер нужно заливать из бутылочек, процесс этот отличается от установки картриджей, но он крайне прост, никаких хитростей не имеет и занимает всего пару минут. Бутылочку с чернилами открываем, переворачиваем и вставляем в разъем резервуара – дальше чернила идут самотеком, даже сжимать бутылочку не придется! Перелив нужное количество, вынимаем (встроенный клапан отвечает за полное отсутствие случайных брызг) и, при необходимости, закручиваем на бутылочке пробку до следующей зарядки чернилами.

Заметим, что печатающий модуль стал более надежным. Собственно говоря, он и был надежным, только при перевозке нужно было поворачивать вентиль, чтобы избежать «завоздушивания» головок, сейчас этого делать не надо – новая конструкция автоматически позволяет избегать таких неприятностей.

Но вернемся к тестированию «четыреста пятнадцатого». Кроме упомянутой заправки у HP Ink Tank 415 не оказалось никаких особенностей в распаковке девайса, установки драйверов и сопряжения с устройствами в домашней wi-fi-сети, все просто, понятно, а учитывая развернутое «руководство-с-картинками» в комплекте еще и доступно любому. После установки новый девайс работает «как часы» – печатает, сканирует (да-да, это многофункциональное устройство!), копирует с привычным качеством НР. Максимальное разрешение печати, доступное аппарату, 1200х1200 dpi для черно-белой и 4800х1200 dpi для цветной печати, а этого достаточно для фото и чертежей с высокой степенью детализации, не говоря уже о традиционных текстовых документах. Разумеется, устройство может печатать без полей, что на практике очень часто оказывается удобно и приятно.

По последней моде девайс обучен взаимодействию с гаджетами. Для обеих распространенных платформ – Google Android и Apple iOS – доступно фирменное приложение HP Smart. Оно позволяет печатать как документы или снимки из «Галереи» на гаджете, но и, например, фото из социальных сетей или «облаков», а также быстро и просто делиться отсканированными изображениями.

В комплекте с устройством идет такое количество чернил, которого, по заявлению производителя, достаточно для получения до 15000 страниц (!) с текстом «черным по белому» или до с использованием цвета 8 000 цветных страниц. Даже при рекомендованной месячной нагрузке в тысячу страниц – а это очень много, три десятка каждый день, две пачки бумаги за неделю! – перезарядка черными чернилами потребуется только через полтора года.

HP Ink Tank 415 получил рекомендованную розничную цену чуть выше тринадцати тысяч рублей. Интересно, что покупатели МФУ серии InkTank могут дополнительно получить второй год бесплатной гарантии от производителя, для этого нужно зарегистрировать устройство на официальном сайте в течение месяца с даты покупки. «Облегченная модификация» HP Ink Tank 115, основные отличия которой в отсутствии сканирующего модуля, доступности только USB-подключения и в несколько иной комплектации чернилами, стоит предсказуемо дешевле – примерно тысяч на пять.