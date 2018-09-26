Звездопад Дракониды 9 октября 2018 года: где и когда можно наблюдать метеорный поток

СЕГОДНЯ 15:33 2018-09-26T15:33:18+03:00

9 октября 2018 года нас ждет пик самого непредсказуемого метеорного потока года. Рассказываем, где и когда россияне смогут любоваться Звездопадом Драконииды

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Название Дракониды метеорному потоку дало созвездие Дракона. Там находится радиант потока — точка на небосводе, из которой будто бы вылетают метеоры.

Дракониды порождены кометой Джакобини-Циннера — это пылинки и мелкие камешки, просыпанные ею. Поэтому метеорный поток имеет и другое название - Джакобиниды.

О приближении Драконид-Джакобинид предупредили астрономы Московского Планетария, назвав поток одним из самых непредсказуемых. В самом деле: традиционно ожидают по 5-15 метеоров в час. Именно такой интенсивности Дракониды обычно и достигают в своем максимуме. Но порой октябрьский «звездный дождь» превращается в настоящий ливень из тысяч метеоров в час. Такое случалось много раз: в 1899, 1926, 1933 и 1946 годах. По нескольких сотен в час Дракониды сыпались в 1952, 1985 и 1998 годах.

Орбита кометы, которая "рассыпала" Дракониды по Солнечной системе.

Нынешние прогнозы скромные - 10 метеоров в час. Но кто знает, поток может и удивить землян, как в былые годы. Тем более, что «родительская» комета Джакобини-Циннера совсем недавно — 11 сентября 2018 года - прошло весьма близко от Земли. Была от нас в 0,39 А.Е. (А.Е. - астрономическая единица, равная расстоянию от Земли до Солнца).

Максимальная активность Драконид — то есть, пик потока - придется на ночь с 8 на 9 октября 2018 года. Будет новолуние. Луны, соответственно, не будет. Так что ее свет не помешает наблюдать за небесным шоу. Если конечно, не помешает что-нибудь другое — например отвратительная погода.

Искать Дракониды следует на Северо-Западе, высоко задрав голову. Начинать можно с 21 часа по московскому времени. Но лучше — после полуночи. Созвездие Дракона, из которого будут вылетать огненные струйки, расположится чуть левее и выше Большой Медведицы.

Дракониды — догоняют Землю. Поэтому их скорость невелика для метеоров — около 20 километров в секунду. «Медленные метеоры» вспыхивают на высоте 75-100 километров желтыми, а то красноватыми росчерками.

Искать радиант Драконид надо левее и выше Большой медведицы.

КСТАТИ

После Драконид ждите Орионид

Еще один осенний метеорный поток Ориониды образован кометой Галлея. Земля влетает в ее хвост 2 октября, вылетает 7 ноября. На 22 октября приходится максимум звездного потока. В иные годы везучие наблюдателям насчитывали по 40, 60, а то и по 100 огненных следов в час.

Несколько лет назад, к примеру, некто Крис Петерсон из США за четыре ночи насчитал 228 метеоров. Но в 2018 году астрономы не ожидают большой интенсивности потока Орионид. Предрекают по 20 метеоров в час.

Ориониды очень быстрые метеоры - влетают в атмосферу Земли со скоростью 66 километров в секунду. Их следы - ярко-белые.

Время наблюдения: за час до полуночи и до рассвета.

Знатоки советуют наблюдателям в Северном полушарии лечь так, чтобы левая раскинутая рука указывала на восток, правая - на юго-восток. Смотреть надо прямо вверх. Хотя можно и просто лечь ногами на юг. Тоже будет видно.