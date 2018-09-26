2018-09-25T09:53:16+03:00
Авто

Авто припаркуются под дорогами

Въехать на стоянку можно будет по подземным тоннелям [инфографика]
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Парковать машины можно и под землей, соединив парковку с наземным гаражом.Парковать машины можно и под землей, соединив парковку с наземным гаражом.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Компания The Boring Company, которую открыл создатель электромобиля Tesla и космических кораблей SpaceX Илон Маск, планирует соединить подземные тоннели с гаражами. Тоннели - это еще одна навязчивая идея мечтателя Маска, уличное движение кажется ему медленным и хаотичным. Вот если таскать машины по подземным тоннелям на специальных быстрых электрических платформах - это другое дело. Как в метро, только на машине.

Как это будет устроено Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Как это будет устроеноФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Парковать эти машины предложили тоже под землей, соединив такие парковки с наземными гаражами. А там уже выбирай сам, как ехать - по дороге или под дорогой. Словом, на запуске машины в космос Маск явно не остановится, его идеи становятся все «чудесатее».

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