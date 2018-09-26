Авто припаркуются под дорогами
Компания The Boring Company, которую открыл создатель электромобиля Tesla и космических кораблей SpaceX Илон Маск, планирует соединить подземные тоннели с гаражами. Тоннели - это еще одна навязчивая идея мечтателя Маска, уличное движение кажется ему медленным и хаотичным. Вот если таскать машины по подземным тоннелям на специальных быстрых электрических платформах - это другое дело. Как в метро, только на машине.
Как это будет устроеноФото: Дмитрий ПОЛУХИН
Парковать эти машины предложили тоже под землей, соединив такие парковки с наземными гаражами. А там уже выбирай сам, как ехать - по дороге или под дорогой. Словом, на запуске машины в космос Маск явно не остановится, его идеи становятся все «чудесатее».