Мода на пижамы: Из постели на сцену

СЕГОДНЯ 01:14 2018-09-25T14:06:32+03:00

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В последнее время звезды все чаще выходят в свет так, как будто только-только встали с постели, - в меховых тапках и пижаме или в шелковой ночнушке и на шпильках. Для кого-то, быть может, этот модный тренд кажется немного диким, но только не для знаменитостей, которые традиционно выбирают необычные наряды, чтобы выделяться на сцене. О моде на пижамы, а также кому «пижамные» вещи к лицу, а кому - не очень, «КП» рассказала модный блогер Алиса Феоктистова.

Модный блогер Алиса Феоктистова.Фото: Личный архив

Светлана Лобода

- В гардеробе певицы сразу несколько вещей из «постельной» стилистики. Если Пугачева и Киркоров предпочитают просторные «пижамные» костюмы, то Светлана любит эротичные халатики и комбинации. Эти элементы делают образ сексуально-домашним, как будто вас пытается соблазнить любящая женушка сразу после того, как вы откушали борща. Это очень мило смотрится во время камерных концертов, но на музыкальной премии такие наряды артистке лучше не надевать.

Ксения Собчак

Ксения СобчакФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ксения уже успела выгулять в один из летних вечеров комбинашку мятного цвета и кружевной белый халатик. Правда, вместо тапок Собчак выбрала удобные и тоже очень модные белые кеды. А звездный статус телеведущей подчеркивают модная сумка и бриллианты из старых запасников.

Алла Пугачева

allapugacheva_fan1949 Алла Пугачева

- После ухода со сцены Алла Борисовна стала наконец следить за стилем. Если раньше у нее всегда был «цвет настроения черный», да еще и безразмерный, то сейчас на смену балахонам пришли приталенные элегантные вещи. Чувствуется рука стилиста. На сей раз Пугачева выбрала для выхода в свет «пижамный» наряд болотного цвета. В этом образе присутствуют два модных элемента - пижама и остромодный этой осенью горошек. Плюс ко всему Алла Борисовна удачно подобрала для этого костюма укладку с эффектом мокрых волос - словно только что вышла из душа. И только серебряный клатч возвращает нас с небес на землю - благодаря ему становится понятно, что это фото сделано не в замке Пугачевой, а в магазине, куда певица пришла присмотреть обновки для мужа, Максима Галкина.

Филипп Киркоров

Филипп КиркоровФото: Евгения ГУСЕВА

- Артист облачился в «пижамные» брюки. Однако Филипп не был бы собой, если бы не дополнил этот «спальный» образ серебряными шлепанцами от Гуччи. Тот, кто с модными тенденциями не знаком, может решить, что певец вынужден был выйти на сцену в тапочках, потому что в гримерке у него украли концертные туфли.

Наташа Королева

Наташа КоролеваФото: Иван МАКЕЕВ

- Мне кажется, половина нынешнего гардероба Королевой состоит из вещей «пижамной» тематики. Есть в ее гардеробе и костюмы, и платья-комбинации, и всевозможные халатики, которые артистка носит в пир и в мир. Но больше всего Наташе приглянулись меховые тапки. В гардеробе Королевой есть бежевые, бордовые, желтые, розовые тапочки из меха и плюша. Думаю, дело тут не в погоне за модой. Просто артистке комфортно в таких шлепках после трехчасового концерта на шпильках.