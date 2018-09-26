Супружеская жизнь: Хочешь семейного счастья - слегка разочаруйся в муже

СЕГОДНЯ 01:12 2018-09-25T15:18:06+03:00

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В интернете гуляет немало статей о заблуждениях, касающихся брака. Удивительные вещи там рассказывают - даже для тех, кто, как говорится, не первый год замужем. Вместе с семейным психологом Марией Матаной мы разобрали самые расхожие мифы о супружеской жизни.

Миф 1. Должно хватать друг друга

Кажется, ну а как иначе? Если ты его любишь, он тебя любит, значит, надо создать свой маленький мир - и можно будет сохранить отношения навечно! То, что снаружи, не так уж важно, главное - семейный очаг и наша любовь.

Увы, этим мифом люди (особенно женщины) умудряются жить годами. Но, как объясняют психологи, отношения «я - это ты, ты - это я» верны только для первого периода отношений, так называемой фазы слияния. Которой так нашпигованы вся литература и кинематограф, что некоторые и впрямь верят, что так должно быть в супружеской жизни всегда.

Правда: жесткие границы превращают союз в тяжелые зависимые отношения. Партнеры начинают «душить» друг друга. Агрессия, неизбежная в любом союзе, будет подавляться и в конце концов обернется чем-то жутковатым. Например, болезнью одного из супругов, появлением алкогольной (наркотической, пищевой, игровой) зависимости или тем, что у кого-то из пары появятся отношения на стороне - любовник или любовница.

Что делать: в семье должны быть гибкие границы. Надо проводить время, в том числе отдыхать, с другими людьми, общаться с друзьями и подругами, родственниками: свекровью, тещей и т.д. Больше того, можно и иногда даже нужно флиртовать с другими! Но без перегибов.

- Ищите золотую середину, - советует Мария Матана. - Уход с головой в семью или, наоборот, в социум не идет на пользу отношениям. Другие люди помогают нам поднять самооценку - а это тоже залог крепкого союза.

Миф 2. Партнер не обманет надежд

Кажется, можно жить долго и счастливо, не разочаровываясь друг в друге. И наши отношения останутся такими же хорошими, как были в самом начале. Иначе зачем вообще нужен брак?

Правда: высшей степенью зрелости партнеров и совершенно необходимым условием для долгого союза является необходимость... пережить разочарование в супруге, оставаясь при этом рядом. В этом уверены многие психологи. Мол, разочарование рано или поздно неизбежно. Кто-то из супругов сделает нечто, что трудно простить. Муж не поддержал в тяжелый период или стал мало денег получать, жена зациклилась на детях и выглядит «не фонтан». Именно разочарование в партнере - самая частая причина разводов. И отсюда множится количество людей, уверенных, что все мужики - козлы, а бабы - стервы.

Что делать: над отношениями надо работать. Набраться силы, мужества и пережить разочарование. То есть пересмотреть свои требования к браку и видение друг друга. Только так можно построить крепкий и долгий союз. А партнер будет очень благодарен, что вы приняли его со всеми минусами и плюсами.

- Я бы побоялась назвать этот этап разочарованием, ведь это глубокое и часто невозвратное чувство, от которого опускаются руки, - добавляет Мария Матана. - Но если вы наивно рисовали себе идеальный образ партнера, разочарование действительно неминуемо. В любом случае отношения - это принятие другого человека - и изучение его недостатков, и открытие новых достоинств.

Миф 3. Наша семья обязана быть лучшей!

Порой создается ощущение, что пары вокруг воюют за титул лучшей семьи года. «Мы поедем отдыхать в лучшее место, чем Петровы. У нас с тобой секс чаще, чем у Ивановых. А дети красивее и умнее, чем у Сидоровых».

Правда: такие соревнования тонизируют и вдохновляют, когда вы в лидерах. А если вдруг что-то пошло не так - привет проблемы. И когда вы обнаруживаете, что ваша семья кому-то проигрывает, начинается обесценивание отношений. Срабатывает принцип: если мы не лучшие, значит, у нас все плохо. Супруги постепенно отдаляются друг от друга.

Что делать: не стоит ни с кем себя сравнивать. Хороший брак - это когда вам с половинкой вместе хорошо. При чем тут Петровы или Сидоровы?

- Рейтинги и соревнования хороши в спорте, а не в семейной жизни, - резюмирует Мария Матана. - Иначе вы станете некоей картинкой для внешнего мира, а внутри отношений образуется пустота. И когда-нибудь она даст о себе знать.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Миф 4. Не повторим родительских ошибок

«Мои мама и папа развелись - но я-то такого себе не позволю», - решает, к примеру, один из супругов.

Правда: если принципиально отрицать родительскую модель семьи, кончится это тем, что вы воспроизведете те же ошибки, что ваши мама и папа, - доказано жизнью, статистикой и психотерапевтами. Очень частая модель, к примеру: отец нас бросил, меня вырастила мать-одиночка, я ни за что не повторю судьбу своей матери. И... в итоге история повторяется.

Что делать: как объясняют психологи, ключевым подходом является осознанность, тщательный анализ слабых и сильных сторон родительских отношений. Невозможно построить счастливую семью, полностью воспроизводя родительскую модель или полностью ее игнорируя.

- Отрицание своих корней всегда плачевно для дерева, - находит подходящий образ Мария Матана.

Миф 5. Мы похожи, и это сближает

Не зря же придуманы пословицы «Муж и жена - одна сатана!» или «Два сапога пара». Многие всерьез верят, что схожесть взглядов на жизнь, интересов и принципов - залог долгого и счастливого брака.

Правда: у вашего партнера рано или поздно появятся новые интересы, он станет в чем-то не похож на вас. Некоторые воспринимают это как повод, чтобы запаниковать: «Я его не понимаю, он стал как неродной, наверное, наш брак изжил себя». Неужели отсутствие полного родства душ - повод для развода?

Что делать: понять, что разделение интересов - нормальная часть супружеской жизни, к которой надо подойти творчески, приспособиться к новым условиям и жить дальше.

- На самом деле часто в брак вступают разные по энергетике и характеру люди, как бы дополняя друг друга, создавая единое целое. Но принципиальные взгляды на жизнь должны, конечно же, совпадать. Если вы борец за справедливость, а муж оказался нечистым на руку человеком - вы не сможете выдержать ежедневного топтания ваших жизненных ценностей и брак обречен, - уточняет Мария Матана. - А вот расхождение по хобби, увлечениям и т. д. вполне приемлемо и даже желательно для взаимного развития.

Семейный психолог Мария Матана.Фото: Личный архив

КСТАТИ

Тараканы из головы никуда не денутся

Какие еще есть заблуждения?

Партнер должен удовлетворять все мои потребности.

Семья, разумеется, очень важна, но, даже удачно женившись, в рай ты не попадешь. Тараканы из головы и проблемы никуда не денутся. Однако справиться с ними вдвоем будет гораздо легче.

Акцент на недостатках.

Люди начинают за норму принимать достоинства другого, перестают его ценить - зато делают акцент на недостатках. Доходит до патологического стремления усовершенствовать свою половинку. Хвалите друг друга, чаще говорите друг другу спасибо. Есть такой прием - завести «дневник благодарности»: записывайте туда три похвалы партнеру каждый день. И через 21 день вы посмотрите на него совсем другими глазами.

Чувство, что другой принадлежит тебе, все предсказуемо и известно.

Скажите, а вы себя-то на 100 процентов знаете? Зачем же так уверенно решать за другого? Относитесь к партнеру как к книге, прочитанной наполовину: все интересное еще впереди. Начните вместе делать что-то новое (дело, хобби, развлечение), и он обязательно вас удивит.

ВАЖНО!

Самое главное - как можно чаще разговаривать. Обязательно выясняйте желания и потребности друг друга. Вместе ищите способы, как вашей паре будет удобнее и интереснее. Помните, что нормы и стереотипы вроде «я не должна ему быть мамой» или «деньги в доме должен зарабатывать мужчина, а женщина обязана сидеть с детьми» существуют, чтобы запросто их нарушать! Пусть по клише живут Петровы и Сидоровы, если им так удобно. Слушайте себя и другого, будьте «ресурсом» друг для друга - и тогда вам захочется быть вместе долго-долго.