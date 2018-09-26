Гран-при России-2018: Вывести «Формулу» в Сочи

СЕГОДНЯ 01:09 2018-09-25T15:19:45+03:00

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Нас снова ждут визг моторов, черные следы от покрышек и запах масла: Королевские гонки опять доехали до нашей страны. С 28 по 30 сентября в Сочи пройдет Гран-при России-2018 - часть главных соревнований в мировом автоспорте. Куда смотреть, когда болиды сорвутся со стартовой решетки? Где искать российского гонщика Сергея Сироткина? Кого из русских ждать в следующем сезоне? Самое время задать себе эти вопросы.

Главная интрига Гран-при России - чемпионская. В Сочи у пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля будет последний шанс бросить вызов лидеру чемпионата Льюису Хэмилтону и его «Мерседесу». Феттель больше половины сезона старательно сохранял интригу в чемпионате, висел у Хэма на хвосте, и казалось, что если чуть-чуть подожмет, то устроит в «Формуле-1» веселую жизнь. Но не тут-то было. Льюис прибавил газу и оторвался в турнирной таблице от «Феррари» - попробуй догони!

Теоретически у Феттеля есть шанс. За победу на каждом Гран-при дается 25 очков, за второе место - всего 18. Двух лидеров сейчас разделяет 40 баллов, а до конца чемпионата - 6 этапов. То есть если Феттель всегда будет приходить первым, а Хэмилтон - вторым, то пилот «Феррари» выиграет чемпионский титул. Но вы попробуйте догнать и перегнать этот «Мерседес»!

Ну а российские трибуны будут искать глазами болид «Уильямс» под номером 35. Им управляет Сергей Сироткин. Как знать, может быть, именно в Сочи Сергей выдаст самую успешную гонку сезона. Ему это необходимо: он весь год сражался с неприятностями и раздолбайством в своей команде и потому занимает последнее место.

С 28 по 30 сентября в Сочи пройдет Гран-при России. Фото: Алексей КУДЕНКО/РИА Новости

Трасса в Сочи. Характеристики

Длина трассы: 5848 метров.

Рекорд круга: 1:33.194 - Себастьян Феттель (квалификация Гран-при России-2 017).

Максимальная скорость: 343,1 км/час - Кими Райкконен (гонка Гран-при России-2015) .

Высота над уровнем моря: 21,4 - 23,3 м.

Количество поворотов: 18. (12 правых, 6 левых).

Личный зачет пилотов перед Гран-при России

НАША НАДЕЖДА

Сезон Сироткина - это провал?

Да, но наш пилот в нем виноват меньше всех

На первый взгляд кажется, что это катастрофа: русский гонщик за рулем «Уильямса» провел 15 гонок, но заработал всего лишь 1 очко! Но если есть в этом доля вины самого Сергея Сироткина, то она совсем невелика. Вы просто не представляете, что творится в самой команде! «Уильямс» в этом сезоне - полный кошмар, выжить в котором непросто.

Сначала накосячили конструкторы. Все ждали, что новый болид «Уильямса» будет пятым по скорости во всем чемпионате. Но на деле инженеры наворотили с машиной такого, что приходится расхлебывать весь сезон. Сцепление - ни к черту, тесты с резиной провалены, новая система охлаждения - откровенный ужас... В результате машина перестала разгоняться на прямых участках, потеряв свое основное преимущество перед конкурентами.

Сергей Сироткин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иногда кажется, что «Уильямс» не только не помогает Сироткину, но иногда немного вредит. В начале сезона ему не смогли сделать удобное кресло, а это очень важно для пилота, который во время гонок переносит многократные перегрузки - вес головы со шлемом составляет 35 килограммов! «Мне приходилось не гонятся, а выживать в гонках», - как-то признался Сироткин.

На Гран-при тоже творится кошмар. В Монако болиду Сироткина не успели закрепить колеса. И все потому, что пришлось куда-то бегать за гайковертом! Потрясающий уровень разгильдяйства.

Сергей Сироткин терпит: дебютант «Формулы-1» - это не тот статус, когда ты можешь качать права. И когда российскому пилоту задают вопросы с намеками, не слишком ли много раздолбайства в команде, он отделывается политкорректными ответами. «В краткосрочной перспективе нет ничего хорошего в том, что у нас такие проблемы, но в долгосрочной полученный опыт, умение собраться с силами и выжить поможет», - говорит Сироткин. Кажется, в «Уильямсе» это должны оценить и продлить с Сергеем контракт на следующий год.

НОВЫЕ ИМЕНА

Кто из русских скоро появится в «Формуле-1»?

В списке - сыновья двух миллиардеров и Даниил Квят

Через год-два в «Формуле-1», возможно, будет целых четыре российских пилота. Помимо Сергея Сироткина, есть еще три реальных кандидата на попадание в Королевские гонки.

Артем МАРКЕЛОВ, 24 года

Если он появится в «Формуле-1», это будет бомба. Артем Маркелов - довольно известная личность в российском бомонде. Его отец - Валерий Маркелов, по оценкам «Форбс» долларовый миллиардер, зарабатывающий на поставках РЖД. Про Маркелова-младшего писали, что одно время у него был роман с Аленой Водонаевой, а сейчас он якобы встречается с Катей Жужей - персонажем из «Дома-2».

Артем Маркелов

Но в мире гонок Артем известен не благодаря девушкам. Маркелов считается одной из самых ярких звезд «Формулы-2» - молодежного аналога «Формулы-1», пилоты которой гоняются на тех же самых трассах, что и старшая серия. Российский гонщик там регулярно приходит первым к финишу, является вице-чемпионом, но он уже вырос из этого проекта. Ему необходим новый вызов, и в Сочи Артем Маркелов будет тест-пилотом команды «Рено».

Никита МАЗЕПИН, 19 лет

Еще один молодой пилот, которому прочат место в «Формуле-1». Во всяком случае в 2016 году он уже проводил тесты за рулем болида из Королевских гонок, а сейчас Мазепин удачно гоняется в серии GP3. В мире «Формулы-1» Никита может засиять не в последнюю очередь благодаря своему отцу - Дмитрию Мазепину, владельцу компании «Уралхим». «Форбс» оценивает его состояние в 1,3 млрд. долларов и ставит на 63-е место в списке богатейших людей России. Пару месяцев назад Мазепин-старший хотел купить команду «Формулы-1» «Форс-Индия», именно в ее системе сейчас воспитывается его сын. Сделка сорвалась, и теперь, по самым свежим слухам, миллиардер нацелился на покупку команды «Уильямс». Ждем Никиту там?

Никита Мазепин

Даниил КВЯТ, 24 года

Да, тот самый парень, чьим именем названа одна из трибун на автодроме в Сочи, может вернуться в «Формулу-1». Он, впрочем, от нее ушел недалеко. После того как «Ред Булл» буквально выставил Квята за дверь, российского пилота подхватил «Феррари». Даниил стал «пилотом развития» - тем парнем, который на базе «конюшни» Ф1 тестирует на симуляторах настройки болидов Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена.

Даниил Квят

Но тут очнулся «Рэд Булл». Окинув взглядом ряды своих пилотов, здесь пришли в ужас: нет ни одной достойной кандидатуры, чтобы посадить ее в болид еще одной своей команды - «Торо Россо»! Тут-то «быки» и осознали, что очень погорячились, разорвав отношения с Квятом. Начались переговоры, чем они закончатся, неизвестно: «Феррари» рассчитывал на россиянина и в следующем сезоне. Но место боевого пилота по статусу намного выше, и Квят наверняка постарается получить его, забыв прошлые обиды.