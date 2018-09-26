2018-09-25T15:19:45+03:00
Спорт

Гран-при России-2018: Вывести «Формулу» в Сочи

Что надо знать перед Гран-при России-2018 «Формулы-1»
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Льюис Хэмилтон - признанный лидер соревнований. Окажется ли он лучшим и в Сочи? Фото: instagram.com/lewishamiltonЛьюис Хэмилтон - признанный лидер соревнований. Окажется ли он лучшим и в Сочи? Фото: instagram.com/lewishamilton
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Нас снова ждут визг моторов, черные следы от покрышек и запах масла: Королевские гонки опять доехали до нашей страны. С 28 по 30 сентября в Сочи пройдет Гран-при России-2018 - часть главных соревнований в мировом автоспорте. Куда смотреть, когда болиды сорвутся со стартовой решетки? Где искать российского гонщика Сергея Сироткина? Кого из русских ждать в следующем сезоне? Самое время задать себе эти вопросы.

Главная интрига Гран-при России - чемпионская. В Сочи у пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля будет последний шанс бросить вызов лидеру чемпионата Льюису Хэмилтону и его «Мерседесу». Феттель больше половины сезона старательно сохранял интригу в чемпионате, висел у Хэма на хвосте, и казалось, что если чуть-чуть подожмет, то устроит в «Формуле-1» веселую жизнь. Но не тут-то было. Льюис прибавил газу и оторвался в турнирной таблице от «Феррари» - попробуй догони!

Теоретически у Феттеля есть шанс. За победу на каждом Гран-при дается 25 очков, за второе место - всего 18. Двух лидеров сейчас разделяет 40 баллов, а до конца чемпионата - 6 этапов. То есть если Феттель всегда будет приходить первым, а Хэмилтон - вторым, то пилот «Феррари» выиграет чемпионский титул. Но вы попробуйте догнать и перегнать этот «Мерседес»!

Ну а российские трибуны будут искать глазами болид «Уильямс» под номером 35. Им управляет Сергей Сироткин. Как знать, может быть, именно в Сочи Сергей выдаст самую успешную гонку сезона. Ему это необходимо: он весь год сражался с неприятностями и раздолбайством в своей команде и потому занимает последнее место.

С 28 по 30 сентября в Сочи пройдет Гран-при России. Фото: Алексей КУДЕНКО/РИА Новости

С 28 по 30 сентября в Сочи пройдет Гран-при России. Фото: Алексей КУДЕНКО/РИА Новости

Трасса в Сочи. Характеристики

Длина трассы: 5848 метров.

Рекорд круга: 1:33.194 - Себастьян Феттель (квалификация Гран-при России-2 017).

Максимальная скорость: 343,1 км/час - Кими Райкконен (гонка Гран-при России-2015) .

Высота над уровнем моря: 21,4 - 23,3 м.

Количество поворотов: 18. (12 правых, 6 левых).

Личный зачет пилотов перед Гран-при России

Личный зачет пилотов перед Гран-при России

НАША НАДЕЖДА

Сезон Сироткина - это провал?

Да, но наш пилот в нем виноват меньше всех

На первый взгляд кажется, что это катастрофа: русский гонщик за рулем «Уильямса» провел 15 гонок, но заработал всего лишь 1 очко! Но если есть в этом доля вины самого Сергея Сироткина, то она совсем невелика. Вы просто не представляете, что творится в самой команде! «Уильямс» в этом сезоне - полный кошмар, выжить в котором непросто.

Сначала накосячили конструкторы. Все ждали, что новый болид «Уильямса» будет пятым по скорости во всем чемпионате. Но на деле инженеры наворотили с машиной такого, что приходится расхлебывать весь сезон. Сцепление - ни к черту, тесты с резиной провалены, новая система охлаждения - откровенный ужас... В результате машина перестала разгоняться на прямых участках, потеряв свое основное преимущество перед конкурентами.

Сергей Сироткин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сергей Сироткин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иногда кажется, что «Уильямс» не только не помогает Сироткину, но иногда немного вредит. В начале сезона ему не смогли сделать удобное кресло, а это очень важно для пилота, который во время гонок переносит многократные перегрузки - вес головы со шлемом составляет 35 килограммов! «Мне приходилось не гонятся, а выживать в гонках», - как-то признался Сироткин.

На Гран-при тоже творится кошмар. В Монако болиду Сироткина не успели закрепить колеса. И все потому, что пришлось куда-то бегать за гайковертом! Потрясающий уровень разгильдяйства.

Сергей Сироткин терпит: дебютант «Формулы-1» - это не тот статус, когда ты можешь качать права. И когда российскому пилоту задают вопросы с намеками, не слишком ли много раздолбайства в команде, он отделывается политкорректными ответами. «В краткосрочной перспективе нет ничего хорошего в том, что у нас такие проблемы, но в долгосрочной полученный опыт, умение собраться с силами и выжить поможет», - говорит Сироткин. Кажется, в «Уильямсе» это должны оценить и продлить с Сергеем контракт на следующий год.

НОВЫЕ ИМЕНА

Кто из русских скоро появится в «Формуле-1»?

В списке - сыновья двух миллиардеров и Даниил Квят

Через год-два в «Формуле-1», возможно, будет целых четыре российских пилота. Помимо Сергея Сироткина, есть еще три реальных кандидата на попадание в Королевские гонки.

Артем МАРКЕЛОВ, 24 года

Если он появится в «Формуле-1», это будет бомба. Артем Маркелов - довольно известная личность в российском бомонде. Его отец - Валерий Маркелов, по оценкам «Форбс» долларовый миллиардер, зарабатывающий на поставках РЖД. Про Маркелова-младшего писали, что одно время у него был роман с Аленой Водонаевой, а сейчас он якобы встречается с Катей Жужей - персонажем из «Дома-2».

Артем Маркелов

Артем Маркелов

Но в мире гонок Артем известен не благодаря девушкам. Маркелов считается одной из самых ярких звезд «Формулы-2» - молодежного аналога «Формулы-1», пилоты которой гоняются на тех же самых трассах, что и старшая серия. Российский гонщик там регулярно приходит первым к финишу, является вице-чемпионом, но он уже вырос из этого проекта. Ему необходим новый вызов, и в Сочи Артем Маркелов будет тест-пилотом команды «Рено».

Никита МАЗЕПИН, 19 лет

Еще один молодой пилот, которому прочат место в «Формуле-1». Во всяком случае в 2016 году он уже проводил тесты за рулем болида из Королевских гонок, а сейчас Мазепин удачно гоняется в серии GP3. В мире «Формулы-1» Никита может засиять не в последнюю очередь благодаря своему отцу - Дмитрию Мазепину, владельцу компании «Уралхим». «Форбс» оценивает его состояние в 1,3 млрд. долларов и ставит на 63-е место в списке богатейших людей России. Пару месяцев назад Мазепин-старший хотел купить команду «Формулы-1» «Форс-Индия», именно в ее системе сейчас воспитывается его сын. Сделка сорвалась, и теперь, по самым свежим слухам, миллиардер нацелился на покупку команды «Уильямс». Ждем Никиту там?

Никита Мазепин

Никита Мазепин

Даниил КВЯТ, 24 года

Да, тот самый парень, чьим именем названа одна из трибун на автодроме в Сочи, может вернуться в «Формулу-1». Он, впрочем, от нее ушел недалеко. После того как «Ред Булл» буквально выставил Квята за дверь, российского пилота подхватил «Феррари». Даниил стал «пилотом развития» - тем парнем, который на базе «конюшни» Ф1 тестирует на симуляторах настройки болидов Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена.

Даниил Квят

Даниил Квят

Но тут очнулся «Рэд Булл». Окинув взглядом ряды своих пилотов, здесь пришли в ужас: нет ни одной достойной кандидатуры, чтобы посадить ее в болид еще одной своей команды - «Торо Россо»! Тут-то «быки» и осознали, что очень погорячились, разорвав отношения с Квятом. Начались переговоры, чем они закончатся, неизвестно: «Феррари» рассчитывал на россиянина и в следующем сезоне. Но место боевого пилота по статусу намного выше, и Квят наверняка постарается получить его, забыв прошлые обиды.

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