Правительству не нравятся вузы, принимающие троечников

СЕГОДНЯ 16:50 2018-09-25T16:57:14+03:00

Вузов, где средний балл первокурсников-бюджетников превысил 80, в этом году стало 30 - на семь больше, чем в прошлом Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Правительство стало жестче контролировать вузы, принимающие бюжетников. Это и логично – если за обучение студента заплачено из госказны, хотелось бы, чтобы молодой специалист был хорошо образован и пригодился работодателям. Поэтому-то уже восемь лет Высшая школа экономики ведет мониторинг – с каким средним баллом поступают абитуриенты на бюджет. С недавних пор помогает Вышке в этом Яндекс. Результаты поступают в Кабинет министров.

Какова ситуация этого года? Вузов, где средний балл первокурсников-бюджетников превысил 80, в этом году стало 30 - на семь больше, чем в прошлом.

- В их число впервые вошел крупный педагогический вуз - Московский городской педагогический университет, - рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Семь вузов вообще набрали круглых отличников – у ребят средний вступительный балл больше 90. К лидерам - МФТИ, МГИМО, ВШЭ-Москва, Санкт-Петербургскому университету и ИТМО - присоединились МИФИ и петербургский филиал ВШЭ.

- Впервые за десять лет проведения мониторинга первое место в общем рейтинге занял Физтех, опередив традиционного лидера - МГИМО, - прокомментировала Голикова.

В 162 вуза из 420, которым выделено больше 300 бюджетных мест, среди зачисленных почти 50 процентов отличников (средний балл 70). 24 вуза вошли в эту группу впервые, в том числе Дальневосточный федеральный университет.

Топ-20 вузов по качеству бюджетного приема 2018

У топовых вузов дела явно налаживаются. Но…

- Есть 33 вуза (с приемом больше 300 человек), которые приняли на бюджетные места преимущественно троечников. В прошлом году таких было 45. Это позитивная тенденция. Из группы риска вышли 16 университетов, но попали туда четыре. Восемнадцать из оставшихся в этой группе вузов ухудшили свои показатели по сравнению с прошлым годом, и это сигнал для нас, для правительства, - сказала Голикова.

Интересно, что среди вузов, подбирающих слабаков, в основном ведомственные университеты. 21 вуз принадлежит Минсельхозу, 4 - Минтрансу. Последуют ли за данными мониторинга оргвыводы – пока непонятно. Была же уже идея все высшие учебные заведения передать министерство образования и науки. И в их развитии соблюдать единую стратегию. Тогда ведомства встали на дыбы – мол, мы сами лучше знаем, кого готовить. И отстояли в составе своих министерств департаменты образования. И вот результат…

В рейтинге регионов, очевидно, лидирует Москва. Здесь средний балл первокурсников-бюджетников вырос с 76,5 баллов в 2017 году до 78,4 в 2018 году. Но в столичные вузы попали и троечники – почти 4,5%.

Кстати, информация для абитуриентов-2019. В этом году количество зачисленных на первый курс вузов без вступительных испытаний по итогам олимпиад выросло на 21% - 4881 победитель и призер. Однако, в этом учебном году проскользнуть в это игольное ушко будет существенно труднее. Перечень олимпиад, которые вузы имеют право рассматривать при зачислении, существенно сократился. Теперь их осталось 72 – на 17 меньше, чем годом раньше. Идет речь и о том, что победу на олимпиаде умники должны подкрепить и высоким баллом ЕГЭ по этому же предмету.