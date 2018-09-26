Урожай помог продуктам подешеветь

СЕГОДНЯ 13:55 2018-09-26T13:52:15+03:00

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В августе 2018 года он зафиксировал снижение стоимости базовой продуктовой корзины.

Конец лета – традиционная пора сбора урожая. Поэтому стоимость продовольственного набора снижалась естественным путем. В магазинах торговой сети «Пятерочка» он за месяц подешевел на 1,5% в Москве, на 2,6% в Санкт-Петербурге, на 2,4% в Европейской части России, на Урале и в Сибири.

Наиболее резко упала цена на белокочанную капусту, картофель, яблоки и морковь. Например, в «Пятерочке» в последний месяц лета капуста подешевела на 29%, картофель и яблоки – на 17%, морковь – на 9%. Если сравнивать в среднем по рынку, то капуста в универсамах сети стоила на 25% дешевле, а яблоки – на 22% дешевле. Кроме этого, подешевели на полках «Пятерочек» вермишель (на 9%), огурцы (на 9%), лук (на 6%), сахар (на 5%). Последний, кстати, благодаря этому стоит на 16% дешевле, чем в среднем по стране.

Индекс «Пятерочки» отражает отношение стоимости продовольственного набора по средним ценам «Пятерочки» и стоимости продовольственного набора Росстата. Для удобства набор Росстата РФ принят за 100%. В августе базовая продуктовая корзина в универсамах сети стоила 4 403 руб. В Москве, 4 559 руб. В Санкт-Петербурге и 3 941 руб. В Европейской части России, на Урале и в Сибири. По данным Росстата, аналогичные наборы можно было купить соответственно за 4 855 руб., 4 796 руб. и 3 943 руб. Выходит, что индекс «Пятерочки» в последнем летнем месяце составил 91% в Москве, 95% в Санкт-Петербурге и 100% в Европейской части России, на Урале и в Сибири.

Есть еще категория оценки эффективности работы ритейлеров - стоимость продуктового набора из самых доступных в своих категориях продуктов. Она особенно важна для тех граждан, которые испытывают временные жизненные трудности. В «Пятерочке» в августе минимальная стоимость продуктового набора была на 38-43,5% (!) ниже, чем в среднем по России по данным Росстата. В Европейской части России, на Урале и в Сибири его цена составила 2 401 руб., в Москве – 2 742 руб., В Санкт-Петербурге – 2 979 руб.

ВАЖНО!

Методология расчета индекса «Пятерочки» верифицирована Росстатом РФ.