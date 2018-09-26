«PepsiCo» расширяет производство глубокой переработки молока в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-26T15:46:52+03:00

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25 сентября в Алтайском крае компания «PepsiCo Россия» открыла участок по переработке молочной сыворотки и современные очистные сооружения на Рубцовском молочном заводе. В торжественном мероприятии приняли участие врио первого заместителя председателя Правительства Алтайского края Александр Лукьянов и президент «PepsiCo Россия» Нил Старрок.

На Рубцовском молочном заводе крупных инвестиционных проектов налажено производство концентрата сывороточного белка. Новое высокотехнологичное оборудование позволит развивать глубокую переработку молока и получать молочную сыворотку, которую можно использовать для производства молочных продуктов. Продвигаемая компанией «PepsiCo Россия» политика направлена не только на создание высокотехнологичного производства и рост производительности труда, но и на укрепление социальной и экологической ответственности.

Кроме того, в текущем году на Рубцовском молочном заводе запущены новые локальные очистные сооружения. По своему техническому оснащению они соответствуют высоким требованиям, предъявляемым к подобным объектам не только в нашей стране, но и за рубежом. Очистные сооружения позволят значительно снизить экологическую нагрузку предприятия на город и в целом на экологию края.

«Развитие переработки сыворотки - это важное технологическое решение, которое будет способствовать расширению безотходного производства на предприятии. Оно позволит увеличить жизненный цикл молочного сырья и даст возможность использовать полученные в результате переработки сыворотки продукты для производства новой продукции», - сообщил Нил Старрок.

Ежедневно на заводе производят 70 тонн сыра «Ламбер».

Врио первого заместителя Председателя Правительства Алтайского края Александр Лукьянов на церемонии запуска производств отметил, что «капвложения в оба проекта составили около 400 миллионов рублей».

Врио начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтический промышленности и биотехнологиям Татьяна Зеленина уточнила, что инвестиции в очистные сооружения составили 262 миллиона рублей, в производство концентрата сывороточного белка - 136 миллионов рублей.

Отметим, что Рубцовский молочный завод - одно из наиболее современных российских сыродельных предприятий, первое полностью автоматизированное производство твердого сыра в стране. Ежедневно на заводе производят 70 тонн сыра «Ламбер». Бренд «Ламбер» стал одним из первых российских сыров, прошедших специальную аттестацию, и сертифицирован для продажи в страны Евросоюза. Объем экспорта произведенной продукции на предприятии составляет около 3%.

Тем же утром губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел рабочую встречу с главой компании Нилом Старроком, где обсуждались задачи расширения производства компании «PepsiCo Россия» в регионе, Виктор Томенко поддержал планы по увеличению объемов производства сыров на базе Рубцовского молочного комбината.

«Правительство Алтайского края готово оказать необходимую поддержку по дальнейшему расширению производства на базе Рубцовского молочного комбината. Мы понимаем, что для реализации этих планов требуется увеличение объемов поставок качественного сырья. Поэтому мы организуем переговоры с руководством предприятий, которые занимаются производством молока. Необходимо рассмотреть различные варианты сотрудничества сельхозпредприятий Алтайского края с компанией «PepsiCo Россия», - резюмировал Виктор Томенко.