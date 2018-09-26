Вот это формы: Певица Натали показала боди-арт на обнаженной груди

СЕГОДНЯ 17:40 2018-09-26T18:00:15+03:00

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Певица Натали опубликовала на своей страничке в Инстаграме смелую фотосессию: певица поделилась ретро-снимками, на которых она запечатлена с боди-артом на обнаженной груди. Голый бюст певицы разрисовали для съемок ее клипа, появившегося на экранах в начале 2000-х. Артистка тогда только-только вышла из декрета после рождения первого ребенка:

- Сколько было смелости... Боди-арт на моём теле! 2003 год! Клип «Всё, что мне надо», - рассказала Натали на своей страничке. - В 2001 родила сына, кормила 3 месяца, грудь была огромной, пока кормила. Потом грудь ушла, но для боди-арта подошла. Всё это трудоёмко, с рисунками на теле, но интересно!

natali_star74 Сколько было смелости ...Боди-арт на моём теле!

Поклонники исполнительницы хита «О боже, какой мужчина» пришли в полный восторг от ее форм: после рождения первенца певица сохранила изумительную форму груди. В комментариях фолловеры звезды признаются, что не сразу поняли, что ее тело покрывает роспись, а не театральный костюм.

На съемках клипа «Всё, что мне надо» певица смело позировала полуобнаженной. Фото: Инстаграм.

44-летняя Натали уже больше 25 лет счастлива замужем за продюсером Александром Рудиным. У пары трое детей: 17-летний Арсений, восьмилетний Анатолий и самый младший, Евгений, которого певица родила в апреле прошлого года. Артистка вышла замуж очень рано, в 17 лет. В первые же годы семейной жизни супруги потеряли двоих детей — обе беременности будущей звезды закончились выкидышами. Артистка пребывала в страшной депрессии, из которой она смогла выбраться благодаря любви и заботе мужа. После этого пара десять лет пыталась зачать малыша, но у них ничего не получалось.

Поклонники признаются - они не сразу поняли, что грубдь Натали обнажена. Фото: Инстаграм.

- Десять лет у нас с мужем не было детей. В какой-то момент я даже перестала об этом думать. Я с этим смирилась и жила в спокойном состоянии. К отсутствию детей относилась спокойно: живут же люди без них, - рассказывала Натали в одном из интервью. - Когда первым забеременела, восприняла это как чудо. А когда второй раз, то вообще как чудо из чудес!

natali_star74 44-летняя исполнительница в отличной форме.

После рождения троих детей артистка сохранила идеальную фигуру, и в 44 года, по мнению поклонников, выглядит как девочка. Натали не скрывает, что делала пластику. После рождения второго ребенка, которого она долго кормила грудным молоком, ее бюст все-таки потерял форму, и исполнительница легла под нож хирурга. Артистка ничего не говорит по поводу операций на лице и только признается, что регулярно делает «уколы красоты». Так же Натали колет ботокс в губы, но старается делать это умеренно, чтобы лицо выглядело натуральным.