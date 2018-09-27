Россияне стали чаще питаться фастфудом, а Челябинск признан самым грязным городом-миллионником в России
Главные темы:
- Этот город самый грязный город на Земле. Челябинск признан самым грязным городом-миллионником в России.
- Россияне стали чаще питаться фастфудом.
- Кинопремьеры недели. "Профессионал" (Киану Ривз), "Человек, который убил Дон Кихота" (реж. Терри Гиллиам) и "Непрощенный" (Нагиев в роли Калоева).
- В России с 26 сентября вступил в силу закон "об антифроде", который разрешит кредитным организациям приостанавливать операции и доступ к счетам.
- Политиком может стать каждый? Стивен Сигал заявил о желании стать губернатором Приморского края. Собчак допустила своё участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
- КП пообщалась с военным экспертом, который имеет отношение к главному управлению генштаба минобороны. Мы нашли ряд нестыковок в деле Руслана Баширова и Александра Петрова, которых обвиняют в отравлении Скрипалей. Британия утверждает, что за личностью Руслана Баширова скрывается Анатолий Чепига, полковник ГРУ. Однако наши журналисты обнаружили в биографии Чепиги мы несколько нестыковок.
- Штормовой циклон и наводнение ожидается в Петербурге.
- Почти треть россиян провели свой летний отпуск дома, выяснили социологи.
- Обзор прессы.
- Коридоры власти.
- Новости спорта.
Россияне стали чаще питаться фастфудом, а Челябинск признан самым грязным городом-миллионником в России