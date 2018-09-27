Россияне стали чаще питаться фастфудом, а Челябинск признан самым грязным городом-миллионником в России

СЕГОДНЯ 07:05 2018-09-27T14:13:34+03:00

Обсуждаем самые важные новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем самые важные новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- Этот город самый грязный город на Земле. Челябинск признан самым грязным городом-миллионником в России.

- Россияне стали чаще питаться фастфудом.

- Кинопремьеры недели. "Профессионал" (Киану Ривз), "Человек, который убил Дон Кихота" (реж. Терри Гиллиам) и "Непрощенный" (Нагиев в роли Калоева).

- В России с 26 сентября вступил в силу закон "об антифроде", который разрешит кредитным организациям приостанавливать операции и доступ к счетам.

- Политиком может стать каждый? Стивен Сигал заявил о желании стать губернатором Приморского края. Собчак допустила своё участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

- КП пообщалась с военным экспертом, который имеет отношение к главному управлению генштаба минобороны. Мы нашли ряд нестыковок в деле Руслана Баширова и Александра Петрова, которых обвиняют в отравлении Скрипалей. Британия утверждает, что за личностью Руслана Баширова скрывается Анатолий Чепига, полковник ГРУ. Однако наши журналисты обнаружили в биографии Чепиги мы несколько нестыковок.

- Штормовой циклон и наводнение ожидается в Петербурге.

- Почти треть россиян провели свой летний отпуск дома, выяснили социологи.

- Обзор прессы.

- Коридоры власти.

- Новости спорта.