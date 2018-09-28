СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-28T08:23:41+03:00

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- Недавно завершился Московский международный автосалон. Какие новинки представил АВТОВАЗ? Как их встретила публика, специалисты?

- Наибольший интерес вызвало новое семейство «Granta» - с более современным дизайном, в разнообразных вариантах кузова: лифтбек, хэтчбек, универсал, седан. Это самая продаваемая наша модель. Хорошо приняли и новый «Vesta Sport» - динамичный, «заряженный» седан. Автомобиль «Vesta Cross» мы уже демонстрировали ранее, но выставили и на этот раз — он тоже заслуживает внимания. Ну и конечно же восхищение посетителей вызвал концепт-кар 4х4 Vision, показывающий развитие нашего дизайна. Стилизация буквы Х в элементах кузова присутствует во всех новых моделях и уже стала частью нашего ДНК. Проявили интерес и наши партнеры – дилеры, банки, зарубежные импортеры. Все были восхищены тем, как бренд развивается, как быстро идет вперед.

LADA Vesta Sport.

- Этот год удачно для вас складывается? Можно уже говорить о предварительных итогах?

- Скорее, о результатах за первые 8 месяцев. Очень радует, что доля наших автомобилей на российском рынке достигает 20%. Это самый лучший результат за последние 7 лет, что показывает правильность нашей стратегии. Наши новинки попадают в цель. За 8 месяцев мы продали 228 тысяч автомобилей - на 35 тысяч больше, чем в прошлом году. На внешних рынках тоже динамика в плюс. Увеличили экспортные показатели более чем на 60%.

- «LADA» стала в России популярнее иномарок?

- Да, она - явный лидер. Покупатели голосуют рублем за наши автомобили, а не за иномарки. Нам удалось достичь этого за счет развития модельного ряда. Он не имеет ничего общего с тем, который был несколько лет назад. Мы вышли на новые сегменты рынка, в которых нас еще недавно не было. Посмотрите, какой успех у моделей «Vesta», «Vesta SW», «Vesta SW Cross». Последний вообще не имеет аналогов на российском рынке. А возьмите XRAY! Он уже входит в топ-10 самых продаваемых моделей в стране. Всего же в этой «десятке» 4 модели. Очень высокий показатель. Качество и дизайн, которые есть у наших автомобилей, причем, по очень привлекательной цене - это уникальное предложение на рынке, лучше, чем у конкурентов. Такие модели как «Vesta SW» и XRAY уже напрямую конкурируют с иномарками.

LADA Granta HB.

- И по качеству тоже?

- Конечно. Нельзя выходить на новые рынки и создавать новые модели без улучшения качества - так что это наш приоритет. Как известно, АВТОВАЗ является частью альянса «Renault–Nissan-Mitsubishi», у нас выпускают такие автомобили, как «Renault», «Datsun». Нам доверили это, потому что мы постоянно улучшаем качество и соответствуем по этому показателю высокому уровню мировых брендов.

Кроме того, постоянно совершенствуем работу дилерской сети. Мало произвести хороший автомобиль, необходимо еще и обеспечить высокий уровень сервиса. Как при продаже, так и в период постпродажного обслуживания, в том числе гарантийного.

У нас самая крупная дилерская сеть в России – 300 центров. Нет цели увеличивать их количество. Надо развивать качество. Внедрять новые стандарты, процессы, оборудование, проводить обучение рабочих и специалистов — у нас есть для этого своя «ЛАДА-Академия», где ежегодно обучаются более 3000 сотрудников наших дилерских предприятий. У нас начал действовать институт технических экспертов. Это настоящие гуру в ремонте и обслуживании автомобиля. Отбор в их ряды очень жесткий: нужно обладать не только знаниями, но и уметь нестандартно мыслить. На экзамене обязательно дается задание на смекалку: устранить какую-то нетипичную неисправность. Такие мастера появятся в каждом техцентре и будут обучать своих коллег.

LADA Xray Cross.

- А как вы проверяете, пошла ли учеба впрок - довольны ли автовладельцы обслуживанием?

- Есть много методов контроля. Проводим опросы клиентов после посещения дилерских центров — они показывают, кстати, что уровень удовлетворенности постоянно растет. Применяется и такой прием, как «тайный покупатель» - суть его понятна из названия. Такие акции проводят крупные независимые агентства, в их объективности не приходится сомневаться. В этом году мы стали проводить и технический аудит. Приезжает сотрудник компании в дилерский центр и проверяет, есть ли там необходимое оборудование, работает ли, умеет ли персонал пользоваться им. Если обнаружатся недочеты, через полгода дилера проверят снова. Мы еще в начале года проанализировали работу дилерских центров. Некоторым направили письма с указанием недочетов и предложениями по их устранению. В итоге качество работы значительно улучшилось.

LADA Granta

- Летом этого года ВАЗ внедрил программу «LADA - Помощь на дороге» - в чем ее суть?

- Она предоставляется владельцам наших автомобилей бесплатно на протяжении всего гарантийного срока. Действует программа в 180 городах России. Случись что с автомобилем на расстоянии до 200 км от ближайшего официального дилера – и достаточно одного звонка, чтобы пришла помощь. Автовладельцу первым делом подскажут, что делать — в call-центре работают опытные сотрудники. А если случай серьезный, то может выехать и «техничка» с мастерами.

- А за границей к «LADA» как относятся? Покупают?

- Экспорт - одно из важных стратегических направлений. В 2017 году он сильно вырос, рост продолжается и сейчас. Основное внимание направлено на наши традиционные рынки - страны СНГ. Благодаря активному росту дилерской сети за рубежом, удалось добиться отличных результатов в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане. Мы развиваем продажи и в других странах. Сейчас автомобили LADA реализуются на Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Америке, Центральной и Восточной Европе. Хочу отметить первые экспортные поставки в этом году на Кубу и в Тунис. Мы возвращаемся на эти рынки. У нас есть и другие проекты, они еще в разработке, так что пока рассказывать о них не буду.

Концепт -кар LADA 4x4 Vision

- Антироссийские санкции как-то повлияли на экспорт?

- Вернусь к цифрам. У экспорта плюс 60% по сравнению с прошлым годом. Результаты говорят сами за себя.

- Какие модели наиболее популярны за рубежом?

- Традиционно сильные позиции у нашего легендарного внедорожника LADA 4х4. Его всегда очень хорошо покупали за рубежом, и он до сих пор занимает важную часть нашего экспорта. Но и новые модели – «Vesta», «Vesta SW Cross», XRAY - становятся все популярнее и популярнее. Именно за счет них мы наращиваем объемы в Белоруссии, Казахстане и других странах. Наши покупатели видят обновление модельного ряда, сравнивают с конкурентами. И мы очень рады, что они выбирают нашу продукцию.

- Есть программы стимулирования спроса для населения?

- Конечно. Например, программа «LADA Finance», которая предлагает выгодные кредитные условия, лизинговые программы и другие продукты. Если говорить об участии государства в стимулировании автомобильного рынка, то это программы Trade-In, «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль». Они очень помогли в прошлом году и в первой половине текущего. Надеемся, что и в будущем автомобильный сектор не окажется без поддержки государства.