2018-09-27T20:06:36+03:00
Родительский вопрос

Сдать ЕГЭ и не сойти с ума. Реально ли подготовиться к экзаменам без репетиторов

Обсуждаем в эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда»
Александр МИЛКУСВалентин АЛФИМОВ
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Сдать ЕГЭ и не сойти с ума. Реально ли подготовиться к экзаменам без репетиторовСдать ЕГЭ и не сойти с ума. Реально ли подготовиться к экзаменам без репетиторов
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Гость программы: Анна Николаевна Выборнова, преподаватель русского языка, которая подготовила Руслана Салимгареева, сдавшего ЕГЭ на 400 баллов.

Сдать ЕГЭ и не сойти с ума. Реально ли подготовиться к экзаменам без репетиторов

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