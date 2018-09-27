Сдать ЕГЭ и не сойти с ума. Реально ли подготовиться к экзаменам без репетиторов
Обсуждаем в эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда»
Сдать ЕГЭ и не сойти с ума. Реально ли подготовиться к экзаменам без репетиторов
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Гость программы: Анна Николаевна Выборнова, преподаватель русского языка, которая подготовила Руслана Салимгареева, сдавшего ЕГЭ на 400 баллов.
Сдать ЕГЭ и не сойти с ума. Реально ли подготовиться к экзаменам без репетиторов
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