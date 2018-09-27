Как снизить цену «квадратного метра» жилья?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-26T20:47:32+03:00

В Воронеже благодаря участию в программе в 2016 - 2017 годах построены три детских сада. Фото: Минстрой России

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Что приобретаешь, покупая квартиру? Не просто квадратные метры - мечту! Причем в это понятие входит не только само место жительства, но и вся необходимая для человека инфраструктура: детские сады, общеобразовательные, музыкальные и спортивные школы, а также качественные дороги и коммунальные сети.

Но чем больше дополнительных расходов у застройщика, тем дороже обходится жилье покупателю. Поэтому федеральные власти активно продвигают государственные программы, которые позволяют строить жилую инфраструктуру на бюджетные деньги.

Полметра на каждый рубль

Сегодня доминирующая тенденция рынка жилья - строительство жилых микрорайонов с развитой инфраструктурой. Основным преимуществом таких проектов эксперты называют создание комплексной архитектурной концепции, которая включает в себя строительство не только жилья, но и всей необходимой для жизни людей инфраструктуры.

«Основными проблемами в сфере жилищного строительства в регионах считаются отсутствие достаточного количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, и механизмов, позволяющих привлекать частные инвестиции в строительство или реконструкцию, а также отсутствие средств на строительство социальной и дорожной инфраструктуры при возведении жилых микрорайонов, - пояснил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. - Государство помогает решить проблему».

Минстрой России активно развивает подпрограмму «Стимулирование развития жилищного строительства», которая предусмотрена в приоритетном проекте «Ипотека и арендное жилье». В 2017 году поддержку получили более 60 проектов по строительству жилья в 32 регионах. Эта мера позволила дополнительно ввести в эксплуатацию

8,3 млн. квадратных метров жилья. На эти средства строятся 33 школы, 46 дошкольных учреждений, 5 поликлиник и 40 внутриквартальных дорог общей длиной 120 км.

На предоставление субсидий в 2018 году регионы направили в Минстрой 73 заявки на сумму 41,2 млрд. рублей. При этом, в соответствии с правилами предоставления субсидии в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований федерального бюджета 20 млрд. рублей, получить субсидии смогли 33 региона.

Общий объем ввода жилья в 2018 году в рамках получивших поддержку проектов превысил 9 млн. кв. метров. Для сравнения, в 2017 году этот показатель составил 8,3 млн. кв. метров, а в 2016 году - 3,7 млн. кв. метров - положительный результат в стимулировании программ развития жилищного строительства очевиден. В среднем по регионам России, которые участвуют в программе в 2018 году, на каждый рубль субсидии приходится 0,45 кв. метра вводимого жилья.

Владимир Якушев. Фото: Минстрой России

Школа с теплицами и футбольным полем

Возможность участия в программе для регионов очень важна, так как выделяемые деньги из федерального бюджета на развитие социально значимых объектов позволяют не закладывать стоимость инфраструктуры в цену квадратного метра жилья.

Например, в Татарстане за время участия региона в программе в 2015 - 2017 годах построено семь детских садов в жилищных комплексах «Солнечный город», «Весна», «Арт-Сити», «Усадьба Царево», «Станция Юбилейная», школа в жилом комплексе «Седьмое небо», две межквартальные дороги в микрорайонах «Светлая долина» и «Салават Купере». 1 сентября 2018 года приняла первых учеников построенная в рамках программы многопрофильная школа-лицей на 1224 учащихся в жилом районе «Салават Купере». Основными направлениями школы стали инженерно-технологическое, физико-математическое и спортивное. На ее базе также работают музыкальная школа, театральный кружок и спортивные секции.

В Воронеже благодаря участию в программе в 2016 - 2017 годах построены три детских сада - на улице Ильюшина, в микрорайоне А1 по улице Острогожской в поселке Шилово и в поселке Отрадное Новоусманского района.

В Новосибирске открылась построенная в рамках программы школа на 564 учебных места. Школа приспособлена для детей с ограниченными возможностями - в трехэтажном здании есть лифт, специальные парты и туалеты. На территории школы расположены две теплицы для проектной деятельности учеников, шесть игровых уголков для младшеклассников, площадки с тренажерами, баскетбольные и волейбольные площадки, футбольное поле.

«От Энгельса до Бубнова»

Среди проектов 2018 года, на которые выделены средства в рамках программы, - детский сад на 280 мест в 7-м микрорайоне округа Майская Горка Архангельска, детский сад на 330 мест в селе Началово Астраханской области и детский сад-ясли по улице Флотской в Бежицком районе Брянска.

В Волгоградской области будут построены дошкольные образовательные учреждения по улице Санаторной в Кировском районе Волгограда, в жилом районе «Родниковая Долина», по улице имени Ивановского в Советском районе, а также в городе Волжский Волгоградской области.

В Воронеже запланировано строительство школ в жилом массиве Олимпийский, на улице Артамонова, на улице Тютчева, в поселке Отрадное Новоусманского района, детские сады в селе Новая Усмань и по улице Ягодная в селе Ямное в Воронежской области.

В Иванове в рамках программы запланировано строительство автодороги вдоль улиц Профсоюзная и Наумова на отрезке от проспекта Энгельса до нового направления улицы Бубнова.

В Иркутской области по проектам будет построено два детских сада, в Кабардино-Балкарской Республике - детский сад на 160 мест в селе Аргудан Лескенского района и школа на 825 учащихся в городе Нарткала Урванского района.

В Карачаево-Черкесской Республике планируется строительство двух комплексов школа - детский сад в Черкесске, поликлиники, а также внутригородских дорог нового микрорайона в северо-западной части города.

В Ингушетии будет построено три школы - в 9-м микрорайоне, в прибрежно-парковой зоне Магаса, на 540 учащихся в селе Яндаре Назрановского района. Также запланировано строительство двух детских садов на 220 мест в 9-м микрорайоне и на 220 мест в прибрежно-парковой зоне города.

В Ульяновской области, помимо строительства школы на 1000 ученических мест, средства будут направлены на строительство автомобильной дороги по улице Еремецкого - участок от проспекта Ливанова до проспекта Генерала Тюленева в квартале «Центральный» - и автомобильной дороги по улице 154-й Стрелковой Дивизии в Засвияжском районе города Ульяновска.

Одобрены заявки на поддержку проектов жилищного строительства Камчатского края, Брянской, Кемеровской, Костромской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ярославской областей, республик Татарстан, Северная Осетия, Дагестан, Мордовия, Чеченской и Чувашской республик.

Детский сад в поселке Отрадное Воронежской области.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Молодые семьи получают выплаты

Минстрой России поддерживает регионы и по ряду других программ. В том числе помогает в решении квартирного вопроса молодым семьям. Более 53 тысяч молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья за 2014 - 2017 годы по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»: в 2014 году - 10,44 тыс. семей, в 2015 году - 15,18 тыс., в 2016 году - 13,28 тыс., в 2017 году - 14,27 тыс. семей.

За первое полугодие 2018 года поддержку от государства получили свыше 11 тысяч семей.